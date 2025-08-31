Ê¿ÌîÈþ±§¤Ï¿·À±¥µ¥¦¥¹¥Ýー¤È¤ÎÊ£¾¡Íø¤Ç¥Áー¥à¤ÏÂè3RÏ¢¾¡¡¡½é»²Àï¤ÎÄ¥ËÜÈþÏÂ¤Ï2ÅÀµ¯ÍÑ¤ÇÊ³Æ®¡¡Ãæ¹ñÄ¶µé¥êー¥°¤ÇÆüËÜÀª¤¬ÌöÆ°
Âîµå¤ÎÃæ¹ñÄ¶µé¥êー¥°¤Ï29Æü¤«¤éÂè3¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£À¤³¦¥È¥Ã¥×¤ÎÃæ¹ñÁª¼ê¤â»²Àï¤¹¤ëºÇ¹âÊö¤Î¥êー¥°¤ËÆüËÜ¤«¤é¤âÃË½÷¤Î¼çÎÏÁª¼ê¤¬»²Àï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê³Æ®¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¾¾Åç¤ÏÃ±Ê£µ¯ÍÑ¤Ç¾¡Íø¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤Ë
½÷»Ò¤Î¿¼圳Âç³Ø¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÂè1¡¢2¥é¥¦¥ó¥É¤ËÂ³¤¤¤Æ»²Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ê¿ÌîÈþ±§¡ÊÌÚ²¼¥°¥ëー¥×¡Ë¡£À¤³¦½÷²¦¤ÎÂ¹±Ïèµ¤äÀ¤³¦4°Ì¤Î¥µ¥¦¥¹¥Ýー¡¢蒯ÒØ¤é¤È¤Î¶¦Æ®¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÊ¿Ìî¤Ï29Æü¤Î½éÆü¤ËÄ¥ËÜÈþÏÂ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ëー¥×¡Ë¤â½êÂ°¤¹¤ëÀ®ÅÔ¹â¿·¼ã¿åµïÀï¤Î1ÈÖ¼ê¤Ç蒯ÒØ¤È¥À¥Ö¥ë¥¹¤òÁÈ¤ß¡¢3－1¤Ç¾¡Íø¤·¡¢¥Áー¥à¤ÎÇòÀ±¤Ë¤â¹×¸¥¡£30Æü¤Î²«ÀÐ´ðÃÏŽ¥²Ú¿·Àï¤Ç¤ÏÊ¿Ìî¤Î½ÐÈÖ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Â¹±Ïèµ¤¬¥À¥Ö¥ë¥¹¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Î2ÅÀµ¯ÍÑ¤Ç¾¡Íø¤¹¤ë¤Ê¤É3－2¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Âè3¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤·¤Æ½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿Ä¥ËÜÈþ¤Ï½éÆü¤Î¿¼圳Âç³ØÀï¤Ç¤Ï2ÅÀµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤Ê¤«¡¢Îä±«¶Í¤È¤Î¥À¥Ö¥ë¥¹¡¢蒯ÒØ¤ÈÂÐÖµ¤·¤¿¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ç¤½¤ì¤¾¤ìÇÔÀï¡£30Æü¤Î²ÚÅìÍý¹©Àï¤Ç¤â2ÅÀµ¯ÍÑ¤ÇÍû²í²ÄÁê¼ê¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Áー¥à¤ÏÏ¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃË»Ò¤Ç¤Ï¾¾Åçµ±¶õ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ëー¥×¡Ë¤â»³ÅìÏ¥Ç½¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ»²Àï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÝèÆ¬ÌÀ½áÀï¤Ç¤Ï2ÈÖ¼ê¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2ÅÀµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿4ÈÖ¼ê¤Ç¤Ï½ù³¤Åì¤Ë¥Õ¥ë¥²ー¥à¤ÎËö¤ËÇÔ¤ì¡¢¥Áー¥à¤âÇÔÀï¡£¤·¤«¤·¡¢ÍâÆü¤Î¹¾ÁÉÃæÄ¶Àï¤Ç¤ÏÃ±Ê£2ÅÀµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢T¥êー¥°¤ÎÌÚ²¼¥Þ¥¤¥¹¥¿ーÅìµþ¤Ç¥×¥ìー¤¹¤ëïå°Â¤ÈÁÈ¤ó¤À¥À¥Ö¥ë¥¹¡¢3ÈÖ¼ê¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ç¤È¤â¤Ë¾¡Íø¤·¡¢¥Áー¥à¤Î3－0¥¹¥È¥ìー¥È¾¡¤Á¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ãæ¹ñÄ¶µé¥êー¥°¤ÎÂè3¥é¥¦¥ó¥É¤Ï9·î1Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢ÆüËÜ¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¤¿¤Á¤¬ºÇ¹âÊö¤ÎÉñÂæ¤ÇÊ³Æ®¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£