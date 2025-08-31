白より黒より“ネイビー”！【UNIQLO：C】オシャレ見え100点！「新作アイテム」

ネイビーの魅力を存分に楽しめる【UNIQLO : C（ユニクロ：シー）】の新作が、9月上旬に登場予定。黒より重すぎず、知的なムードを演出してくれます。ノースリーブワンピや美脚パンツ、コンパクトなシャツジャケットに、実用性も兼ね備えた2WAYバッグまでラインナップ。大人世代のワードローブに迎えたい、ネイビーアイテムをピックアップしました。

シンプルなのに上品さ際立つハーフジップワンピ

【ユニクロ】「ハーフジップワンピースノースリーブ」\5,990（税込）

クリーンなデザインが魅力のノースリーブワンピース。上下異素材の組み合わせが特徴的で、ネイビーカラーが知的で洗練された印象を与えてくれます。上身頃はコンパクトに、裾にかけてほどよく重量感のあるフレアシルエットがスタイルアップを後押し。シンプルだからこそ、アクセサリーやレイヤードするアイテム次第で幅広いコーデが楽しめるはず。

美脚ラインを引き寄せるフレアパンツ

【ユニクロ】「フレアパンツ」\5,990（税込）

ネイビーのフレアパンツは、センタープレスが縦のラインを強調し、美脚見えにひと役買ってくれそう。膝から裾に向かって広がるシルエットが、動くたびに軽やかさをプラス。シャツと合わせればハンサムに、ブラウスと合わせてフェミニンに。どちらにも振れる着回し力がポイントです。きちんと感も兼ね備えているので通勤スタイルにもGOOD。

羽織るだけでハンサムムードを引き寄せてくれるジャケット

【ユニクロ】「コットンスタンドカラーシャツジャケット」\3,990（税込）

スタンドカラーのシャツジャケットはコットン100%で着心地のよさにも期待できそう。大きめのポケットがモダンなアクセントになり、シンプルながらも洗練された雰囲気を演出。コンパクトな丈感はスカートともパンツとも好相性です。袖口と前立てにさりげなく入った配色が、大人の遊び心をプラス。柄物のスカートと合わせるコーデがおすすめです。

大容量なのにきれいめに仕上がる優秀2WAYバッグ

【ユニクロ】「2WAYユーティリティバッグ」\3,990（税込）

手持ちと肩掛け2WAYで使える優秀バッグ。背面にはスーツケースにセットできるベルトも備わってています。撥水加工が施されているのも頼もしい。フロントの大きめポケット2つに加えて、内側には3つのポケットがついていて、小物も仕分けしやすくなっています。通勤から旅行まで幅広いシーンで活躍してくれるはず。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yukie Kawase