大相撲で活躍した元関脇でタレントの豊ノ島が、人気横綱らとの最新ショットを公開した。

豊ノ島は３１日までに自身のインスタグラムを更新。「立川立飛巡業の写真集！」と記して、複数枚の写真を投稿した。

「横綱・豊昇龍！ 土俵入り前に撮ってもらいました 締め込みを締めた横綱・豊昇龍！ 右四つに組んで、右のかいなを返してきた時、咄嗟に締め込みを掴みにいったけど、私の体が浮きました。やっぱりすごいね。笑」と横綱・豊昇龍と右四つに組んだレアな写真も。

「元大関・霧島！ 一番写真撮ったなぁ。笑 稽古も十分！ 来場所の約束よろしく！笑 霧島が、『さおりさんに送るやつですか？』と言ってレスリングの構えをしてくれました！ もちろん、送りました！さおりんも『待ち受けにしようかなぁ。』って返事がきました。笑」と、友人で女子レスリング五輪３連覇の吉田沙保里さんが応援する霧島関が、レスリングのポーズをとるショットも披露した。

続けての更新では、「横綱・大の里！ やはり横綱になると今までより、より大きく見えるなぁ。人気もすごかった！来場所は横綱での優勝が見たい！ 欲を言えば大の里‐豊昇龍の優勝決定戦が見たい！期待してます！」「綱締め前の横綱と！逆にレアな写真！笑」と名古屋場所から横綱として土俵にあがった大人気の大の里のやわらかい笑顔のツーショットも投稿。

「砂まみれの高安！ あっ！いや、これは毛だっ！！ 高安。毎回ごめん。笑 さぁそろそろ優勝期待してるよ！」「豊ノ島ＶＳ高安左四つ！ 俺ほぼ隠れてる。笑 やっぱり現役はデカイ！ デカさが違う！」と高安関との写真もアップした。

これらの投稿には、「いつも楽しいお写真ありがとうございます」「最高に素敵なツーショットの数々」などのコメントが寄せられた。