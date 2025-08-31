「生地モチモチ」「贅沢」【ローソン】沼落ち注意ーーーッ♡「新商品」をチェック

リッチな味わいでプチ贅沢気分を楽しめる【ローソン】のウチカフェシリーズ。次々に登場する新作スイーツの数々は、どれも高級スイーツ店に匹敵しそうな満足感とクオリティの高いものばかりです。そこで今回は、沼落ち注意な「新商品」を4つ紹介します。

バニラクリームとカスタードの贅沢なタルト

「バニラクリームタルト」は、香ばしいタルト生地の上にバニラクリームとカスタードを重ねたスイーツ。真っ白なバニラクリームの上に砕いたホワイトチョコがトッピングされており、上品で爽やかな見た目に仕上がっています。バニラクリームはふわっと軽く、カスタードと一緒に食べてもくどすぎず食べやすそうです。

進化したプレミアムロールの新フレーバー

「プレミアムロールケーキ とろける2層のレアチーズ」は、進化したプレミアムロールの新フレーバーとして登場した新商品。ふんわり感のある真っ白なスポンジの中央にオーストラリア産クリームチーズを使用したレアチーズと、ふんわり食感のレアチーズを重ねています。レアチーズの酸味が爽やかながら、チーズのコクもしっかり味わえそうな一品です。

ミルクショコラの優しい甘み

チョコレート好き必見の新商品「とろけるミルクショコラシュー」。@sujiemonさんによると、シュー生地に入っているのは「濃厚でコク深い」ミルクショコラクリーム。「とろける食感で優しい甘さ」「たっぷり詰まっていて超贅沢」とのことで、\192（税込）ながら特別感を味わえそう。

チョコ欲を満たすもち食感ロール

「パリッとしたチョコのもち食感ロール」は商品名にもあるように、クリームの中に散りばめられているパリパリ食感のチョコレートが特徴です。スポンジからもクリームからもチョコレートの甘みを堪能できそう。

【ローソン】でチェックしたい、4種類の新作スイーツ。どの「新商品」もタイプの異なる食感や味わいが楽しめて、毎日でも食べられそうです。気になるスイーツは、ぜひお近くの店舗で手に取ってみて。

