中日が果たしたい藤浪晋太郎への「リベンジ」　主砲・細川の休養濃厚で、考えられるベストオーダーは？

プライドを賭けた一戦が訪れる。

中日は8月30日のDeNA戦で延長11回の末、9-7で勝利。前日も9-8の激戦を制しており、CS争いのライバルを向こうに回し、敵地で連勝を収めた。

3連戦のスイープに向けて勢いに乗りたいところだが、31日の相手先発は藤浪晋太郎と発表されている。2週間前に「オール左打線」で封じられた因縁の右腕に対し、どのように挑んでいくのか。

前提として、30日の試合後、井上一樹監督は「左打者中心の打線でいく」旨と、背中に死球を受けた主砲の細川成也の休養を示唆している。

現状のベンチ入りメンバーを変えずに臨むことを想定すると、下記のようなオーダーが考えられる。

（中）岡林勇希

（二）樋口正修

（右）上林誠知

（一）ボスラー

（三）板山祐太郎

（左）駿太

（捕）宇佐見真吾

（投）松葉貴大

（遊）ロドリゲス

1〜8番までは前回対戦（17日）と同じメンバー。前回と異なるのは土田龍空が入った「9番・遊撃」のスポットで、今回は右打者のロドリゲスが使われると予想する。

というのも、今のベンチ入り野手に遊撃を本職とする左打者が不在。樋口正修が今季1イニング守ったぐらいだ。それなら守りだけでも、ということで右のロドリゲスを入れる方が自然とみる。あるいはファイタータイプの辻本倫太郎を起用する可能性もゼロではないか。