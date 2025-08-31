中日が果たしたい藤浪晋太郎への「リベンジ」 主砲・細川の休養濃厚で、考えられるベストオーダーは？
前回対戦では「オール左打線」で藤浪に挑んだ中日(C)産経新聞社
プライドを賭けた一戦が訪れる。
中日は8月30日のDeNA戦で延長11回の末、9-7で勝利。前日も9-8の激戦を制しており、CS争いのライバルを向こうに回し、敵地で連勝を収めた。
【動画】1059日ぶりのNPB復帰登板！藤浪晋太郎の154キロをチェック
3連戦のスイープに向けて勢いに乗りたいところだが、31日の相手先発は藤浪晋太郎と発表されている。2週間前に「オール左打線」で封じられた因縁の右腕に対し、どのように挑んでいくのか。
前提として、30日の試合後、井上一樹監督は「左打者中心の打線でいく」旨と、背中に死球を受けた主砲の細川成也の休養を示唆している。
現状のベンチ入りメンバーを変えずに臨むことを想定すると、下記のようなオーダーが考えられる。
（中）岡林勇希
（二）樋口正修
（右）上林誠知
（一）ボスラー
（三）板山祐太郎
（左）駿太
（捕）宇佐見真吾
（投）松葉貴大
（遊）ロドリゲス
1〜8番までは前回対戦（17日）と同じメンバー。前回と異なるのは土田龍空が入った「9番・遊撃」のスポットで、今回は右打者のロドリゲスが使われると予想する。
というのも、今のベンチ入り野手に遊撃を本職とする左打者が不在。樋口正修が今季1イニング守ったぐらいだ。それなら守りだけでも、ということで右のロドリゲスを入れる方が自然とみる。あるいはファイタータイプの辻本倫太郎を起用する可能性もゼロではないか。
ただ、これが今の中日において「ベストオーダー」かと言われると釈然とはしない。前回対戦は5回1失点と抑え込まれただけに、同じ轍を踏むのは良くない。そこで、ベストではないにしても「よりベター」なオーダーを考えてみた。
（中）岡林勇希
（二）樋口正修
（右）上林誠知
（一）ボスラー
（左）ブライト健太
（三）チェイビス
（捕）宇佐見真吾
（遊）ロドリゲス
（投）松葉貴大
肝はやはり右の強打者を入れたことにある。細川は難しくてもブライト健太やマイケル・チェイビスを出して、少しでも相手にストレスを与えることは必要ではないか。ブライトはボールへのアジャストがうまく、万が一抜け球が来てもなんとか避けられるはず。一方、チェイビスは米国で藤浪との対戦経験があり、イメージは湧く。
樋口とロドリゲスの二遊間はそのままにしている。樋口は前回、藤浪からプロ初安打と盗塁を決めてチャンスを演出。ロドリゲスに関しては「山本泰寛を休養させる」という側面が大きい。村松開人や土田がファームにいる中、山本に異常が発生すると残り試合の遊撃を回すのが厳しくなる。
連勝で上位進出への機運が高まっているからこそ、中日には藤浪をものともせず勝ってもらいたい。首脳陣がどういうオーダーを組むのか、ファンならずとも注目が集まりそうだ。
[文：尾張はじめ]