¡ÖÁêËÐ¶¨²ñ¤¬»È¤ï¤»¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¡ØÇòË²ÇÕ¡Ù¹ñµ»´Û¡ÈÂ´¶È¡É¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¥¬¥Ã¥«¥ê¡¢¿·¤¿¤ÊÀ»ÃÏ¤Ø¤Î´üÂÔ
¡¡º£Ç¯6·î¤ËÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤òÂà¿¦¤·¤¿¸µ²£¹Ë¡¦ÇòË²æÆ»á¡Ê40¡Ë¡£28Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÇÉñÂæ¡Ø¥â¥ó¥´¥ë¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ù¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¡¢ÍèÇ¯2·î³«ºÅÍ½Äê¤Î¡ØÇòË²ÇÕ¡Ù¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÎ¾¹ñ¹ñµ»´Û¤«¤é¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£½÷»ÒÉôÌç¤ÎÆ±»þ³«ºÅ¤È¤¤¤¦¼´¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹°ìÊý¤Ç¡¢ÁêËÐ³¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡ÖÀ»ÃÏ¡×¤Ç¤¢¤ë¹ñµ»´Û¤Ç¤Î³«ºÅ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¡¢Ä¹Ç¯Ì´¸«¤Æ¤¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÈýÌÓ¡¢¤É¤·¤¿!?¡×Âà¿¦²ñ¸«¤ÇÅ£ÉÕ¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿ÇòË²¤Î´é
ÍèÇ¯2·î³«ºÅ¤Î¡ÖÇòË²ÇÕ¡×
¡Ô²ñ¾ì¤¬¹ñµ»´Û¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¥¥Ã¥º¤¿¤ÁÅª¤Ë»ÄÇ°¤À¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÇòË²ÇÕ¤ò¤âÄ¶¤¨¤ë¤Ê¤ó¤«¤¹¤´¤¤ÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡Õ
¡Ô¶¨²ñ¤¬¹ñµ»´Û¤ò»È¤ï¤»¤Ê¤¤¤Î¤«ÊÌ¤ËÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡Õ
¡ÔÁêËÐ¤Î¤¹¤½Ìî¤ò¹¤²¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ÂçÁêËÐ¤Ë¤â·Ò¤¬¤ë³èÆ°¡£¤É¤¦¤¤¤¦·Á¤Ç¤âÂ³¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î´ò¤·¤¤¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ø¤ÎÆ±¾ð¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¡ØÇòË²ÇÕ¡Ù¤¬·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ø¤Î´î¤Ó¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯2·î¤ÎÂè15²óÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Î¾¯Ç¯ÎÏ»Î¤¿¤Á153¥Á¡¼¥à¡¦1142Ì¾¡¢À¤³¦¤«¤é¤Ï10¤òÄ¶¤¨¤ë¹ñ¤«¤é¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬»²²Ã¡£¹â¹»À¸¤Þ¤Ç¤Î½÷»Ò¤Ë¤è¤ëÂè1²ó¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥¬¡¼¥ë¥ºÇÕ¡×¤Ï2024Ç¯2·î¤ËÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯¤Ï³«ºÅ¤ò¸«Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÇòË²ÇÕ¤Ï¤ä¤êÂ³¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤ÀÕÇ¤¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿ÇòË²»á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç²ñ¾ì¤È¤·¤Æ¤¤¿Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤ÎÅÚÉ¶¤Ï½÷¿Í¶ØÀ©¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÍèÇ¯¤Ï¡Ö°ì½ï¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¡×¤È¡¢½é¤ÎÃË½÷Æ±»þ³«ºÅ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¥È¥è¥¿¤È¤Î¶¯¸Ç¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×
¡¡ÁêËÐ¶¨²ñ¤òÂà¿¦¸å¡¢¡ØÀ¤³¦ÁêËÐ¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¡Ù¹½ÁÛ¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿ÌðÀè¤Ë¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢ÁêËÐ¤òÅý³ç¤¹¤ëÆüËÜÁêËÐÏ¢ÌÁ²ñÄ¹¤Ë¥È¥è¥¿¼ÒÄ¹¤ÎËÅÄ¾ÏÃË²ñÄ¹¤¬½¢Ç¤¡£ËÅÄ²ñÄ¹¤Ï¥È¥è¥¿¤Î³ô¼çÁí²ñ¤Ç¤âÇòË²¤ÎÂà¿¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤ó¤Ê½ª¤ï¤êÊý¤Ê¤¤¤è¤Í¡×¤È2010Ç¯¤«¤é¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤ò¹ðÇò¤·¡¢ÁêËÐ¤òÀ¤³¦¤Ë¹¤á¤ë¤¿¤á¤Ë±þ±ç¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤Û¤É¤ÎÃç¤À¡£
¡¡ÇòË²»á¤¬²ñ¾ì¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈËÅÄ²ñÄ¹¤«¤é¡Ö¤â¤¦ºî¤Ã¤¿¤¾¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¡Ö¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ò¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢ÁêËÐ¡¢¹ñºÝÁêËÐ¤ÎÀ»ÃÏ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦²ñÄ¹¤Î»×¤¤¤¬¤¢¤ë¡£¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤È´¶¼Õ¤È¶Ã¤¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡²ñ¾ì¤È¤Ê¤ë¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¤Ï¡¢10·î3Æü¤Ë¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¦B¥ê¡¼¥°¤Î¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¡ÊÂÐ±§ÅÔµÜ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ç³«¶È¤¹¤ë¡£10·î11¡¢12Æü¤Ë¤ÏOfficialÉ¦ÃËdism¤¬ÅÐ¾ì¡£Ìó1Ëü¿Í¤ò¼ýÍÆ¤¹¤ëÆüËÜ¶þ»Ø¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¤À¡£
¡Ö¹ñµ»´Û¤¬»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌÜ»Ø¤¹¾ì½ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²Ö±à¤¬¥é¥°¥Ó¡¼¾¯Ç¯¤ÎÆ´¤ì¤Ç¤¢¤ê¡¢¹Ã»Ò±à¤¬Ìîµå¾¯Ç¯¤ÎÌ´¤ÎÉñÂæ¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¹ñµ»´Û¤ÏÁêËÐ¾¯Ç¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÀ»ÃÏ¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢½÷»ÒÁêËÐ¤ÎÈ¯Å¸¡¢ÁêËÐ¤Î¹ñºÝ²½¡¢¤½¤·¤ÆÁêËÐ¶¨²ñ¤«¤é¤ÎÆÈÎ©¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¶ñ¸½²½¤¹¤ëÂè°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡ÇòË²»á¤Ë¤Ï¡¢¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ò¿·¤¿¤Ê¡ÖÀ»ÃÏ¡×¤È¤·¤Æ³ÎÎ©¤µ¤»¡¢¹ñµ»´Û¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¸¢°Ò¤ÈÌ¥ÎÏ¤ò»ý¤ÄÂç²ñ¤Ë°é¤Æ¾å¤²¤ëÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¡£ÍèÇ¯2·î¤ÎÂè16²óÇòË²ÇÕ¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂç²ñ¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤«ÁêËÐ³¦Á´ÂÎ¤¬ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£