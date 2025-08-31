¡Ö¥¦¥Ø¥Ø¡×¤«¤Ä¤Æ¡ÈAV½÷Í¥¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡É¤ò´«¤á¤é¤ì¤¿¸µK-POP¥¢¥¤¥É¥ë¡¢°¦¤é¤·¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¶á¶·Êó¹ð¡ÚPHOTO¡Û
ºòÇ¯12·î¤Ë²ò»¶¤·¤¿K-POP¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×cignature¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥¸¥¦¥©¥ó¤¬¶á¶·¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ç¥«¤¹¤®¤Æ¥Ý¥í¥ê¤·¤½¤¦¤Ê¥¸¥¦¥©¥ó
¥¸¥¦¥©¥ó¤Ï8·î28Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥¦¥Ø¥Ø¡×¤È¤¤¤¦¤ªÃãÌÜ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Î¥¸¥¦¥©¥ó¤Ï¡¢¤É¤³¤«¤ÎÏ©ÃÏ¤Ç¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥¥Æ¥£¤Á¤ã¤óT¥·¥ã¥Ä¤Ç¸ÄÀ¤¬¸÷¤ë¡£
¥¸¥¦¥©¥ó¤È¤¤¤¨¤ÐºòÇ¯6·î¡¢YouTube¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ö¥Î¡¼¥Ð¥Ã¥¯ ¥¿¥¯¡¦¥¸¥§¥Õ¥ó¡×¤Ë¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¥²¥¹¥È¤Ë¾·¤«¤ì¤¿ÆüËÜ¤ÎAV½÷Í¥¤«¤é¡È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤«¡É¤È´«¤á¤é¤ì¡¢°ì»þÅª¤ËÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¤À¤¬´ñ¤·¤¯¤â¡¢¤³¤ÎÁûÆ°¸å¤Ë¥½¥í¤Ç²Æ¥Õ¥§¥¹¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Â¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥°¥ë¡¼¥×²ò»¶¸å¤Ï¡¢³Ø±àº×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¥½¥í¤Ç¤Î³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£