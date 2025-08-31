実際に使ってみたらJR「青春18きっぷ」の販売数激減の理由がわかった…人気乗車券を買い支えていた大量の旅行好きが失望「許せない改悪」

「青春18きっぷ」は、熱心な鉄道ファンから移動費を安く済ませたい旅行者まで広く親しまれてきたJRの人気乗車券だ。

従来の青春18きっぷは、春・夏・冬の各休暇期間中に販売され、期間内の任意の5日間、全国のJR線の普通列車が乗り放題だった。価格は1万2050円で、日割り計算では2410円。元を取りやすい価格設定も魅力の一つだった。加えて、2人で2日分を使用して残りを1人で使用するといった複数人利用も認められていた。

ところがいま、このきっぷに深刻な変化が生じている。販売枚数が大きく落ち込んでいるのだ。

JR北海道が明かした具体的な数字については、前編記事〈JRの人気乗車券「青春18きっぷ」の販売数が激減していた…利用者離れを一気に加速させた「ニーズ無視のルール変更」〉で詳しく触れている。

利用者離れを引き起こした最大の原因と考えられるのが、2024年度冬季分の販売から適用された利用条件の大幅な変更だ。

これまで「期間内の任意の5日間」利用できた青春18きっぷは、「連続する5日間または3日間」利用可能なきっぷへとリニューアル。従来の販売価格と同じ1万2050円の「連続する5日間用」のきっぷに加え、1万円の「連続する3日間用」のきっぷが新設された。さらに、複数人利用はできなくなった。

JR各社がこの変更を発表した当時、SNSを中心に「サービスの改悪だ」という声も多く上がった。

では、実際の使い勝手はどうなったのか。ジャーナリストの櫛田泉氏がレビューする。

新しい青春18きっぷの使い勝手は？

筆者は2025年の正月、リニューアルされた「青春18きっぷ」の使い勝手を早速試している。

まず、以前のようにシーズンになったらとりあえず購入し、後から計画を考えるという使い方ができなくなってしまった点に使い勝手の悪さを感じた。新ルールでは日付を指定して購入しなければならない。

事前の計画を綿密に立てなければ使いにくいきっぷになってしまった。

また、これに加えて、トラブル発生時に元を取れなくなってしまうリスクも大きくなったと感じた。

筆者が正月の使用時に購入したのは、1万円の「3日間用」のきっぷだ。初日を首都圏の近郊路線で使い、残る2日分で群馬県の高崎から本州北端の青森へ移動。そこからフェリーで北海道の函館に渡った後、さらに札幌へと向かい3日分を使い切る行程を考えていた。

この区間の普通乗車券を購入した場合、高崎→青森間（経由：上越線・信越・白新・羽越・奥羽）で1万340円、函館→札幌間（経由：函館線）で5940円であることから、青森まで行くだけで元を取れる計算だった。青森駅から港までのタクシー代や青森―函館間のフェリー運賃を含めても1万6000円程度の出費に抑えるつもりだった。

しかし、青森県内の大雪の影響でこの計画は実行不可能となってしまった。青森県内の大雪の影響でJR線のダイヤが乱れているというニュースが流れ始めたのは、青春18きっぷの使用を開始した日の夜のことだった。

改めて高崎を出発する朝に運行情報を調べてみたところ、奥羽本線の大館（秋田県大館市）―弘前（青森県弘前市）間が終日運休となっていたほか、青春18きっぷでは利用できない旧東北本線ルートである青い森鉄道線の三沢（青森県三沢市）―青森（青森県青森市）間でも始発からバス代行輸送のない運休が発表されていた。

特に奥羽本線では線路設備に被害が出ているという情報もあり、このままでは運休が長期化しかねないと判断。この日の行き先を仙台に変更し、仙台から太平洋フェリーに乗り北海道に渡ることにした。

青春18きっぷは、太平洋フェリーの仙台港ターミナル最寄りとなる仙台市内の中野栄駅まで利用した。

元を取りづらくなった

このルート変更では、高崎→中野栄間（経由：両毛・東北・高城町・仙石）の乗車券6930円と苫小牧→札幌間の乗車券1680円の合計8610円に相当する区間分で、青春18きっぷを利用できた。「3日間用」の1万円より少ない金額となってしまったものの、初日の首都圏での利用や札幌に着いてからの北海道内での利用を合わせてギリギリ元を取れる形となった。

ただ、急な予定変更で、仙台―苫小牧間の太平洋フェリーの運賃が余計にかかってしまい、トータルで片道2万5000円程度の出費となった。単純に、首都圏から北海道に向かうだけであれば、新幹線や飛行機を使うのと大差ない金額だ。

1度使い始めたら払い戻しができなくなるというルールは従来の青春18きっぷと同様だ。ただ、任意の5日間利用できた以前のきっぷはトラブルで計画変更があっても、残りの回数を別の日に使えた。

今回のケースであれば、高崎→中野栄間で青春18きっぷを1回分使い、残りの4回分は友人とシェアするなり、別の小旅行で使うなりできたということだ。

しかし、連続した日数の利用ではこうした柔軟な使い方ができない。何かトラブルに見舞われたときに、元を取れなくなるリスクはだいぶ上がっている。

旅行好きも大量離脱か

移動費を安く済ませるため利用していた旅行好きにとっても、新ルールの青春18きっぷは利便性が大きく低下した。

前述の通り、従来の青春18きっぷは任意の5日間使用することができた。販売価格の1万2050円を日割り計算すると2410円だったため、片道1518円の東京―小田原間など、片道あたりの運賃が1205円を超える区間であれば容易に元を取れたのだ。しかも、この区間の普通列車の所要時間は約1時間半で、それほど長時間というわけではない。

ある程度近場の目的地に安く移動できるからこそ、旅行好きにも刺さっていたのだ。

しかし、新ルールの青春18きっぷではこのメリットが失われてしまった。

3日間用のケースで考えてみよう。販売価格である1万円分の元を取りたい場合、東京から東海道本線方面であれば愛知県の豊橋駅（片道5170円）まで、東北本線方面であれば福島県の福島駅（片道4840円）よりも遠く、上越線方面であれば新潟県の長岡駅（片道4840円）よりも遠く、普通電車に乗って帰ってくる必要がある。それぞれの所要時間は片道5時間〜5時間半程度だ。

つまり、相当な長距離を乗り続けなければ元を取れなくなってしまったため、あえて青春18きっぷを選ぶ理由がなくなってしまったのだ。

これまで青春18きっぷを買い支えていたコスパに敏感な旅行好きが大量に離脱したことも、販売数の大幅な減少を招いた一因と推測される。

「JRは諦めないでほしい」

「JR旅客6社に対して青春18きっぷを従来の制度に戻すように要望する」オンライン署名活動を実施していた坂井啓一さんも、かつての人気きっぷの行く末を案じている。

「やはりきっぷの使い勝手が悪くなり、魅力は大きく薄れたと思います。JR各社においては、JR東日本の『東日本のんびり旅パス』、JR東海の『夏の乗り放題きっぷ』、JR西日本の『WESTERポイント限定切符』など、 会社ごとに利益を囲い込むサービスが増加しています。

その一方、各社による売上分配で利益が減殺してしまう青春18きっぷのようなサービスは減少と改悪が進み、 18きっぷ廃止の布石ではないかとも言われており心配しています。元々18きっぷなど主に若い層をターゲットにしたきっぷは、将来の鉄道ユーザーを掘り起こす目的が大きかったはずです。 JRが自らその芽を摘んでいるのは非常に残念でなりません。

コロナ禍から回復し、インバウンドにより鉄道利用客も増加している中、 JR各社は自社管内の利益だけにとらわれず、全国を旅できる便利なきっぷの販売を通じて、特に若年層に対して鉄道旅行に興味を持ってもらえるような取り組みを諦めないでほしい」

1987年の国鉄分割民営化の直前、自民党は全国紙に「国鉄が、あなたの鉄道になります」という意見広告を出した。

この広告では、国鉄分割民営化について、「会社間をまたがっての乗り換えが生じることはない」「運賃は高くならない」「ブルートレインなどの長距離列車もローカル線もなくならない」と謳われており、自民党の約束ではJRグループ間の分断は進まないはずであった。

しかし、40年近くが経過した現在、JRグループ旅客6社間には大きな経営格差が生まれ、そのしわ寄せが”サービス内容の変更”という形で鉄道利用者に及ぶことも増えている。「サービスの改悪」と厳しい指摘を受けた今回の青春18きっぷの騒動もその一つだろう。

国鉄分割民営化は本当に正しかったのか。ここにきてその評価を改めて行う必要があるのではないだろうか。

----

【さらに読む】〈「若いんだから席を譲れ！」満席のグリーン車で老人が大暴れ…厄介な乗客を一瞬で黙らせた「鉄道乗務員の一言」〉もあわせてお読みください。

【さらに読む】「若いんだから席を譲れ！」満席のグリーン車で老人が大暴れ…厄介な乗客を一瞬で黙らせた「鉄道乗務員の一言」