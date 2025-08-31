¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊºÇ¹â²ñµÄ¤Î¸µµÄÄ¹¤¬·â¤¿¤ì»àË´¡¡Æ¨Áö¤ÎÈÈ¿Í¤Ï¥Õ¡¼¥É¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¤ÎÇÛÃ£°÷¤Î³Ê¹¥¤«
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎµÄ²ñ¤Ë¤¢¤¿¤ë¡ÖºÇ¹â²ñµÄ¡×¤ÇµÄÄ¹¤òÌ³¤á¤¿¥¢¥ó¥É¥ê¡¼¡¦¥Ñ¥ë¥Ó¡¼»á¤¬½Æ·â¤µ¤ì¡¢»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ï¸½¾ì¤«¤éÆ¨Áö¤·¤¿¿ÍÊª¤Î¹ÔÊý¤òÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï30Æü¡¢¸µºÇ¹â²ñµÄµÄÄ¹¤Î¥¢¥ó¥É¥ê¡¼¡¦¥Ñ¥ë¥Ó¡¼»á¤¬¡¢À¾Éô¥ê¥Ó¥¦¤Ç»¦³²¤µ¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤ä¹ñ²È·Ù»¡¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥Ñ¥ë¥Ó¡¼»á¤ÏÏ©¾å¤Ç¥Õ¡¼¥É¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÇÛÃ£°÷¤Î³Ê¹¥¤ò¤·¤¿¿ÍÊª¤Ë¤è¤Ã¤Æ8È¯·â¤¿¤ì¡¢¸½¾ì¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤È¤³¤í»ö·ï¤ÎÇØ·Ê¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤Ï¡ÖÁÜºº¤È»¦¿ÍÈÈ¤ÎÁÜº÷¤Ë¡¢É¬Í×¤Ê¤¢¤é¤æ¤ëÉôÂâ¤È¼êÃÊ¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥ë¥Ó¡¼»á¤Ï2014Ç¯¤Ë¿Æ¥í¥·¥¢ÇÉÀ¯¸¢¤¬Êø²õ¤·¤¿¡Ö¥Þ¥¤¥À¥ó³×Ì¿¡×¤ò¼çÆ³¤·¤¿1¿Í¤Ç¡¢2016¤«¤é19Ç¯¤Þ¤ÇºÇ¹â²ñµÄ¤ÎµÄÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢2017Ç¯¤Ë¤ÏÍèÆü¤·¡¢Åö»þ¤Î°ÂÇÜÁíÍý¤òÉ½·É¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£