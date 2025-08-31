NHK¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤Ç¶¯Îõ¤Ê°õ¾Ý»Ä¤·¤¿20ºÐÇÐÍ¥¤¬¡¢¿·ºî¥í¥±¤Ç¼Â´¶¤·¤¿¡ÈÄ«¥É¥é¤Î±Æ¶ÁÎÏ¡É¡Ö¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤¬¡Ä¡×
¡¡¼ã¼êÇÐÍ¥¤Î»³»þÁï¿¿¤µ¤ó¡Ê20ºÐ¡Ë¤¬¡¢±Ç²è¡ØÂ¢¤Î¤¢¤ë³¹¡Ù¤Ç½é¼ç±é¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢ÂçÀÚ¤ÊÍ§¿Í¤È¤ÎÌóÂ«¤ò²Ì¤¿¤¹¤¿¤á¡¢³¹¤Ë²Ö²Ð¤ò¾å¤²¤è¤¦¤ÈËÛÁö¤¹¤ë¹â¹»À¸¡¦Áó¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»³»þ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥êºîÉÊ¡Ø·¯¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦âÃ¿ÍÌò¤ÇÏÃÂê¤ò¤µ¤é¤¤¡¢¥É¥é¥Þ¡ØºÇ¹â¤Î¶µ»Õ 1Ç¯¸å¡¢»ä¤ÏÀ¸ÅÌ¤Ë◾️¤µ¤ì¤¿¡Ù¡Ê2023¡Ë¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¡Ê2024¡Ë¡¢¡Ø¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡¼¤á¤°¤ê¡¼¡Ù¡Ê2025¡Ë¤Ê¤É¡¢ÏÃÂêºî¤ËÂ³¡¹¤È½Ð±éÃæ¤Î¼ã¼ê¼ÂÎÏÇÉ¡£
¡¡ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÎÁÛ¤¤¡¢¤¢¤³¤¬¤ì¤ÎÀèÇÚ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤ÞÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤¾¡ª¡×¤Èµ¤¹ç¤¬Æþ¤Ã¤¿
¡½¡½¤³¤Î¡ØÂ¢¤Î¤¢¤ë³¹¡Ù¤Ï±Ç²è½é¼ç±é¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
»³»þÁï¿¿¡Ê°Ê²¼¡¢»³»þ¡Ë¡§½é¼ç±é¤È¤¤¤¦º£¤Þ¤Ç·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤Î©¾ì¤Ë¡¢¿È¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤Ç¤·¤¿¡£ÀÕÇ¤´¶¤âÊú¤¤Ä¤Ä¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤¾¡ª¡×¤È¤¤¤¦µ¤¹ç¤¤¤¬¼«Á³¤ÈÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢²ÈÂ²¤¬°ìÈÖ´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Ï5ºÐ¤«¤é¤ª¼Çµï¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÊì¤¬¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¸½¾ì¤ËÆ±¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ìÈÖÀ®Ä¹¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â´î¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¼ç¿Í¸ø¤ÎÁó¤ÏÁÒÉß¤Î³¹¤Ë²Ö²Ð¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤ËÊ³Æ®¤¹¤ë¹â¹»À¸¤Ç¤¹¤¬¡¢±é¤¸¤ë¤¦¤¨¤Ç¤Î½àÈ÷¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©
»³»þ¡§»£±Æ¤ÏËÍ¤¬Âç³Ø1Ç¯À¸¤Î»þ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ç¿Í¸ø¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÉáÄÌ¤Î¹â¹»À¸¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¼ã¤¤µ¤»ý¤Á¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Îµ¤»ý¤Á¤äÉ½¾ð¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¡¢ºî¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï²¬»³¤ÎÁÒÉß¤¬ÉñÂæ¤Ç¤¹¤¬¡¢´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤¿¤Á¤Ë´õË¾¤äÍ¦µ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¶¦´¶¤Ç¤¤ë¿ÍÊªÁü¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤âÉáÄÌ¤Î¹â¹»À¸¤Ç¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¤¢¤¤é¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ê¤³¤È¤Ç¤â²Ì´º¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¯»Ñ
¡½¡½¤½¤Î´õË¾¤äÍ¦µ¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
»³»þ¡§º£ºî¤ÏÁÛ¤¤¤ò¤Ä¤Ê¤°±Ç²è¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÁÒÉß¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤³¤Î³¹¤Ë¤â´õË¾¤Ï¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ðº£²ó¤Ï²Ö²Ð¤¬¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤³¤Î³¹¤Ë¤â¾ÝÄ§¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¶¯¤ß¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢²Ö²Ð¤¬´õË¾¤Î¾ÝÄ§¤ß¤¿¤¤¤Ê°ÕÌ£¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡£¤É¤ó¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤â¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤È¤³¤í¤Ë´õË¾¤äÍ¦µ¤¤Ï¤¢¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤Î¤³¤È¤òÂåÊÛ¤·¤Æ¤¤¤¯Áó¤ò±é¤¸¤Æ¡¢º£»×¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
»³»þ¡§Áó¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤¢¤¤é¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ê¤³¤È¤Ç¤â²Ì´º¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¯»Ñ¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¹ÔÆ°ÎÏ¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼ã¼Ô¤Ò¤È¤ê¤Ç¤âÃ¯¤«¤Î¿´¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ËËÍ¼«¿È¤â´¶Æ°¤·¤Æ¡£º£²ó²þ¤á¤Æ³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¤¢¤³¤¬¤ì¤ÎÀèÇÚ¤Ï¿ûÅÄ¾Úö
¡½¡½»³»þ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌòÊÁ¤ò±é¤¸Ê¬¤±¤Æ¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª¼Çµï¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
»³»þ¡§ËÍ¤Ï¾¯¤·´¶³ÐÅª¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£°ìÈÖÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤Þ¤ºÁ´ÂÎ¤ò¸«¤Æ¼«Ê¬¤¬¤É¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤Ê¤É¡¢Ìò¤ÎÁ°¸å¤Î´¶¾ð¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»£±Æ¤Ç¤Ï½çÈÖ¤¬Á°¸å¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òºÇ¶á¤Ï¶¯¤¯°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ëº£²ó¤Î¡ØÂ¢¤Î¤¢¤ë³¹¡Ù¤Ï½Ð±é¥·¡¼¥ó¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¤¤È´¶¾ð¤ËÌ·½â¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤À¤Ê¤È¡¢ÂæËÜ¤ò²¿ÅÙ¤âÆÉ¤ßÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¤Ï¥»¥ê¥Õ¤«¤é°ú¤½Ð¤µ¤ì¤ëÉ½¾ð¤òËÍ¤ÏÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½20ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¡¢»×¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
»³»þ¡§ÀÕÇ¤¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡¢Ì¤À®Ç¯¤Îº¢¡¢ÀèÇÚ¤Ëµ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤ò¤¹¤´¤¯»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢º£ÅÙ¤Ï¼«Ê¬¤Ë¸åÇÚ¤¬½ÐÍè¤¿»þ¤Ë¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢º£¤Ï¿Í¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ´ü¤Ç¤¹¡£¤³¤Î±Ç²è¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂçÀÚ¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊý¤È½Ð²ñ¤¤¡¢ÏÃ¤¹¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤ÆÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
