¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¸¤ã¥À¥á¤Ë¤Ê¤ë¡×60ÂåÌ¡²è²È¡¦ÀÞ¸¶¤ß¤È¤¬¸ì¤ë¡È¿Íµ¤ÀäÄº´ü¤Î¶ìÇº¡É¡£Åìµþ¤ò½Ð¤ÆÁª¤ó¤ÀÀ¸¤Êý¤È¤Ï
¡¡1985Ç¯¤ËÌ¡²è²È¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¿Íµ¤ºîÉÊ¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿¾®Àâ²È¤ÇÌ¡²è²È¤ÎÀÞ¸¶¤ß¤È¤µ¤ó¡£ÂåÉ½ºî¡Ø»þ¤Îµ±¤¡Ù¤ä¡Ø¥¢¥Ê¥È¥¥¡¼¥ëÀ±ÅÁ¡Ù¤Ï¡¢100ËüÉôÄ¶¤¨¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢¶áÇ¯¤Ï¥¨¥Ã¥»¥¤¡¢³¨ËÜ¡¢ÎÁÍýËÜ¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö20Âå¤ÏÁÏºî³èÆ°¤ËË×Æ¬¤·¤Æ¡¢»Å»ö¤·¤«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ëÀÞ¸¶¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢33ºÐ¤Î¤È¤¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¸¤ã¥À¥á¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÅìµþ¤òÎ¥¤ì¡¢¿à»Ò¤Ø¤Î°Ü½»¤ò·èÃÇ¤·¤Þ¤¹¡£ÀÞ¸¶¤µ¤ó¤¬ÁªÂò¤·¤¿¡Ö¿ÍÀ¸¤ÎÅ¾´¹ÅÀ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È¸Ï³é¤¹¤ë¡×¤È´¶¤¸¤¿20Âå¤Î½ª¤ï¤ê
¡½¡½Âè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿30ÂåÁ°È¾¤Ç¡¢Åìµþ¤òÎ¥¤ì¤Æ¿à»Ò¤Ë°Ü½»¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÀÞ¸¶¤ß¤È¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢ÀÞ¸¶¡Ë¡§20Âå¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë»Å»ö°ì¶Ú¤Ç¤·¤¿¤Í¡£ÃæÌÜ¹õ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢»Å»ö°Ê³°¤Î¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÃëÌëµÕÅ¾¤ÎÀ¸³è¤Ç¡¢ÃÙ¤¯¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä«Êý¤Ë¿²¤Æ¡¢¤ªÃë¤°¤é¤¤¤Ëµ¯¤¤Æ¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤¹¤°»Å»ö¡Ä¡Ä¤È¤½¤ó¤ÊËèÆü¤Ç¤¹¡£¤½¤Îº¢¤Ï¸¤¤â¤Þ¤À»ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»¶Êâ¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤â¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£»þ¡¹¡¢Âå´±»³¤Þ¤Ç¼«Å¾¼Ö¤Ç½Ð¤«¤±¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½°ìÆüÃæ¡¢¸¶¹Æ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
ÀÞ¸¶¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Îº¢¤Ï¤¹¤´¤¯¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢»Å»ö¼«ÂÎ¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤ä¤ê¤¬¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Äù¤áÀÚ¤ê¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢½ñ¤¯¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬ÉáÄÌ¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½ºîÉÊ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢°Ü½»¤ò·è¤á¤ë¤Î¤ÏÂç¤¤Ê·èÃÇ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤Ã¤«¤±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÀÞ¸¶¡§20Âå¤Î½ª¤ï¤êº¢¤Ë¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È¡¢Â¿Ê¬¡¢¸Ï³é¤¹¤ë¤Ê¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÁÏºî³èÆ°¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯ºî¶È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£»ä¤Ï¤º¤Ã¤È¡¢10Âå¤Î½÷¤Î»Ò¸þ¤±¤Î¾®Àâ¤äÌ¡²è¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬10Âå¤À¤Ã¤¿º¢¤Î·Ð¸³¤äµ¤»ý¤Á¤ò´ð¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢¤³¤ÎÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢30Âå¡¢40Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÀè½ñ¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
ºîÉÊ¤ò½ñ¤Â³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤À¤±¤ÎÀ¸³è¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤â¤Ã¤È°ã¤¦´Ä¶¤Ç¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¡Ö²¿¤«¡×¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¤½¤¦»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤ÎÉ¬Í×À¤ò´¶¤¸¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
ÀÞ¸¶¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÆ¯¤¯»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢»ä¤â20Âå¤Îº¢¤Ï¤¹¤´¤¯»Å»ö¤ËË×Æ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢Ä¹¤¤¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È¤½¤¦¤¤¤¦Æ¯¤Êý¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ì´Ãæ¤ÇÆ¯¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¿´¤Î¤É¤³¤«¤Ë´íµ¡´¶¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡ÖÀ¸³è¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¤ã¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡º£¤Ê¤é¡¢Æ´¤ì¤ò¸½¼Â¤Ë¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤
¡½¡½°Ü½»Àè¤ò¿à»Ò¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢²¿¤«ÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÀÞ¸¶¡§¤Á¤ç¤¦¤Éº£¸å¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢»Å»ö¤Î¼èºà¤Ç¾®³Þ¸¶½ôÅç¤Ë¹Ô¤¯µ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¸«¤¿³¤¤ÎÈþ¤·¤µ¤ä¡¢¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÀ¸³è¤Ë¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¾×·â¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡Ö¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ÆÀ¸¤¤¿¤¤¡×¤Ã¤Æ¡¢¶¯¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤È¤â¤È³¤¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤«³¤¤Î¤½¤Ð¤Ë½»¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤º¤Ã¤ÈÆ´¤ì¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¾®³Þ¸¶½ôÅç¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤â¤·¤«¤·¤Æ¡¢º£¤Ê¤é³¤¤Î¤½¤Ð¤Ë½»¤á¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Æ´¤ì¤¬¸½¼Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
ÀÞ¸¶¡§¤¿¤À¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¾®³Þ¸¶½ôÅç¤Ë°ú¤Ã±Û¤¹¤Î¤Ï¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¹¤®¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢Åìµþ¤«¤é¤¢¤Þ¤ê±ó¤¯¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¡¢³¤¤Î¶á¤¯¤Ë½»¤à¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£³¤¤Î¶á¤¯¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¾ÅÆî¤Ç¤âÀéÍÕ¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ê¤È¡£¤Ç¤â¡¢»ä¡¢Ì¡²è²È¤ÎµÈÅÄ½©À¸ÀèÀ¸¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢µÈÅÄ½©À¸ÀèÀ¸¤Î¡Ø¥é¥ô¥¡¡¼¥º¡¦¥¥¹¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ÎÉñÂæ¤¬¾ÅÆî¡¦³ùÁÒ¤¢¤¿¤ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¡¢¾ÅÆî¤Ë¹Ô¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡ª¡×¤Ã¤Æ·è¤á¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤Ç¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¿à»Ò¤Ø¤Î°Ü½»¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
