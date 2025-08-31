ÊÆ¥°¥é¥Þ¡¼½÷Í¥¡ÖÉ÷Ï¤¤Î»Ä¤êÅò¡×ÀÐ¸´¤ÇÂç±ê¾å¤â¡ÖÈãÈ½¤¹¤ë¤Î¤Ï½÷À¤Ð¤«¤ê¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹
¡¡¤³¤³¿ôÇ¯¡¢ÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤³èÌö¤ò¤ß¤»¡¢ÊÆ±Ç²è³¦¤ÎºÇ½ÜÇÐÍ¥¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¥É¥Ë¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¡¼¥Ë¡¼¡Ê27¡Ë¡£¥»¥¯¥·¡¼¥Ü¥Ç¥£¤ÇÃËÀ¤¿¤Á¤òÎº¤Ë¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ä¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¡¢Â¿ºÍ¤Ö¤ê¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤ÀÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤¤¤À¤±¤Ë¡¢²¿¤«¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡ÈÉ÷Ï¤¤Î»Ä¤êÅò¡É¤ò»È¤Ã¤¿ÀÐ¸´¤òÈÎÇä¤·¤Æ¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤òÍá¤Ó¤¿¤ê¡¢½Ð±é¤·¤¿¥¸¡¼¥ó¥º¹¹ð¤¬Âç±ê¾å¤·¤¿¤ê¤¹¤ë»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢¡ÈãÈ½¤¹¤ë¤Î¤Ï½÷À¤Ð¤«¤ê
¡¡¤³¤Î¤¿¤ÓÊÆ»æ¡Ø¥¦¥©¡¼¥ë¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¡Ù¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¥·¥É¥Ë¡¼¡£6·î¤Ë¥á¥ó¥º¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖDr. Squatch¡×¤È¥³¥é¥Ü¤·¤ÆÈ¯Çä¤·¤¿ÀÐ¸´¡Ö¥Ð¥¹¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ö¥ê¥¹¡×¤¬¡¢°ìÉô¤ÇÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ä¸«¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥·¥É¥Ë¡¼¤¬ÆþÍá¤·¤¿É÷Ï¤¤Î»Ä¤êÅò¤ò»È¤Ã¤Æºî¤é¤ì¤¿ÀÐ¸´¡×¤Î¤¦¤¿¤¤Ê¸¶ç¤ÇÇä¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿¥Ð¥¹¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ö¥ê¥¹¤Ï¡¢5000¸Ä¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢Â¨´°Çä¡£Èà½÷¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÁ´ÉôÇã¤¤Àê¤á¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤È´¿´î¤ÎÀ¼¤â¤¢¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡Öµ¤»ý¤Á°¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÈÝÄêÅª¤Ê°Õ¸«¤â¥Í¥Ã¥È¾å¤ËÂ¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥·¥É¥Ë¡¼¤Ï¡¢¡ÖÈãÈ½Åª¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï½÷À¤Ð¤«¤ê¡£ËÜÅö¤Ë¤ª¤â¤·¤í¤¤¤³¤È¤Ë¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥¤Î¡ÖÉ÷Ï¤¤Î¿å¡×¤Ê¤éÍß¤·¤¤¤Ï¤º
¡¡¥·¥É¥Ë¡¼¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÈà½÷¤¿¤Á¤Ï¤ß¤ó¤Ê¡¢¡Ø¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¡¦¥¨¥í¥ë¥Ç¥£¤Î¤ªÉ÷Ï¤¤Î¿å¡Ù¤¬Æþ¤Ã¤¿ÀÐ¸´¤Ê¤éÍß¤·¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤è¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¡¦¥¨¥í¥ë¥Ç¥£¤È¤Ï¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢½Ð¿È¤Î¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥¡£¤½¤ÎÀ°¤Ã¤¿ÍÆ»Ñ¤ä¹â¤¤±éµ»ÎÏ¤«¤éÈó¾ï¤Ë¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¡¢Ç®¶¸Åª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡ÖÈà¤ÎÉ÷Ï¤¤Î¿å¤Ç¤µ¤¨Íß¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¸¥ç¡¼¥¯¤â¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¤¬½Ð±é¤·¤¿±Ç²è¡ØSaltburn¡Ù¡Ê2023Ç¯¸ø³«¡Ë¤ÎÄ¶²á·ã¤ÊÆþÍá¥·¡¼¥ó¤¬¸µ¥Í¥¿¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¡¦¥¨¥í¥ë¥Ç¥£¤ÎÉ÷Ï¤¤Î¿å¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¥¥ã¥ó¥É¥ë¤âÅÐ¾ì¡£Amazon¤Ê¤É¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¡¢ÌÌÇò¥°¥Ã¥º¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¤¸¡ÖÉ÷Ï¤¤Î¿å¡×¤Ç¤â¡¢À¤´Ö¤ÎÈ¿±þ¤¬Âç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¥·¥É¥Ë¡¼¤È¤·¤Æ¤ÏÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¡Ö¥Ð¥¹¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ö¥ê¥¹¡×¤Ë¤Ï¡¢¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý¤ä¥Ñ¡¼¥àÌý¡¢¥·¥¢¥Ð¥¿¡¼¤ä³¤±ö¤Î¤Û¤«¡¢¥·¥É¥Ë¡¼¤ÎÆþÍá¿å¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¥Þ¥Ä¤ä¥³¥±¤Ë¥·¥É¥Ë¡¼¤ÎÆþÍá¿å¤¬¾¯ÎÌ¥Ö¥ì¥ó¥É¤µ¤ì¡¢¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡¦¥¦¥Ã¥É¡Ê¡ÈÄ«Î©¤Á¡É¤Î°ÕÌ£¡Ë¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¹á¤ê¤¬¤¹¤ë¤½¤¦¤À¡Ä¡Ä¡£
¡¡²¿¤È¤â¤¢¤ä¤·¤²¤Ç¡¢Ææ¤ËËþ¤Á¤¿ÀÐ¸´¡Ö¥Ð¥¹¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ö¥ê¥¹¡×¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡¢É÷Ï¤¤Î»Ä¤êÅò¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤ë±ÒÀ¸¾å¤ÎÌäÂê¤ä·ò¹¯¥ê¥¹¥¯¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥·¥É¥Ë¡¼¤¬¼ÂºÝ¤Ë¿»¤«¤Ã¤¿¤ªÉ÷Ï¤¤Î¤ªÅò¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÉÔÌÀ¤À¡£
¢¡¡ÖÁÇÀ²¤·¤¤¡È¥¸¡¼¥ó¥º¡É¡×¹¹ð¤¬Âç±ê¾å
¡¡¥·¥É¥Ë¡¼¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤Ä¤¤ºÇ¶á½Ð±é¤·¤¿ÊÆ¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥¤¡¼¥°¥ë¡×¤Î¥¸¡¼¥ó¥º¹¹ð¤¬±ê¾å¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¤³¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¡ÖSydney Sweeney has great jeans¡Ê¥·¥É¥Ë¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¡¼¥Ë¡¼¤ÏÁÇÀ²¤·¤¤¥¸¡¼¥ó¥º¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡×¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¡¢ÂçÏÀÁè¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡¥·¥É¥Ë¡¼¤ÏÅö½é¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Æ°²è¡Ê¸½ºß¤Ïºï½ü¡Ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö¥¸¡¼¥ó¥º¤Ï¿Æ¤«¤é»Ò¤Ø¤È¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¡¢È±¤Î¿§¡¢À³Ê¡¢Æ·¤Î¿§¤Ê¤É¤ÎÆÃÄ§¤¬·è¤Þ¤ë¡£»ä¤Î¥¸¡¼¥ó¥º¤ÏÀÄ¡×¤È¸ì¤ê¡¢¾¦ÉÊ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤³¤ÇÈà½÷¤¬¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¸¡¼¥ó¥º¡×¤¬¡¢¥Ç¥Ë¥à¤Î¡Öjeans¡Ê¥¸¡¼¥ó¥º¡Ë¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°äÅÁ»Ò¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Ögenes¡Ê¥¸¡¼¥ó¥º¡Ë¡×¤ÈÂª¤¨¤ë¿Í¤¬Â³½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¶âÈ±¤ÇÇò¿Í¡¢ÀÄ¤¤ÌÜ¤Î¥·¥É¥Ë¡¼¤¬¡ÖÁÇÀ²¤·¤¤¥¸¡¼¥ó¥º¡Ê°äÅÁ»Ò¡Ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Çò¿Í»ê¾å¼çµÁÅª¤Ç¤¢¤ê¡¢Í¥À¸»×ÁÛ¡Ê°äÅÁÅª¤Ë¡ÖË¾¤Þ¤·¤¤¡×ÆÃÄ§¤òÁªÂòÅª¤Ë»Ä¤¹¤³¤È¤Ç¿ÍÎà¤ò²þÎÉ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¡Ë¤ò¹ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÂç±ê¾å¤·¤¿¡£
