STU48¤¬¿·¶Ê¡Ø½ý¤Ä¤¯¤³¤È¤¬ÀÄ½Õ¤À¡ÙÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡31Æü¤Ë¤Ï¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¹ç³Ê¼Ô¤ªÈäÏªÌÜ
STU48¤¬8·î30Æü¡¢Åìµþ¡¦¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£Åìµþ¥×¥é¥¶¤Ç¡¢27Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿12th¥·¥ó¥°¥ë¡Ø½ý¤Ä¤¯¤³¤È¤¬ÀÄ½Õ¤À¡Ù¤ÎÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£ÀÐÅÄÀéÊæ¡¢ÈøºêÀ¤Î¤²Ö¡¢µ×Î±ÅçÍ¥²Ì¡¢Á¾Àîºé°ª¡¢¹âÍº¤µ¤ä¤«¡¢ÃæÂ¼Éñ¤Î6¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£ ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï1¶ÊÌÜ¤Ë12th¥·¥ó¥°¥ëÉ½Âê¶Ê¡Ø½ý¤Ä¤¯¤³¤È¤¬ÀÄ½Õ¤À¡Ù¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¡£¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¹âÍº¤µ¤ä¤«¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¡Ø½ý¤Ä¤¯¤³¤È¤¬ÀÄ½Õ¤À¡Ù¤ÏËÜ
¥í¥°¥¤¥ó¤·¤ÆÂ³¤¤òÆÉ¤à
The post STU48¤¬¿·¶Ê¡Ø½ý¤Ä¤¯¤³¤È¤¬ÀÄ½Õ¤À¡ÙÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡31Æü¤Ë¤Ï¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¹ç³Ê¼Ô¤ªÈäÏªÌÜ first appeared on GirlsNews.