SAKURA GRADUATION¡¢Ì¾¸Å²°¡ÖÀ¤³¦¥¢¥¤¥É¥ë¶¦ÏÂ¹ñ¡×³«¹ñ¼°Åµ¤Ç¥Æ¡¼¥Þ¶Ê½éÈäÏª
ÂÎ¸³·¿¥¨¥ó¥¿¥á»ÜÀß¡ÖÀ¤³¦¥¢¥¤¥É¥ë¶¦ÏÂ¹ñ¡ÊWIR¡Ë¡×¤Î³«¹ñ¼°Åµ¤¬29Æü¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è±É¤ÎÆ±»ÜÀß¤Ç³«¤«¤ì¡¢¥á¥¤¥ó¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë6¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×SAKURA GRADUATION¤¬¡¢WIR¸ø¼°¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡Ø¤Á¤å¤Á¤å¤ë³×Ì¿¡ù¡Ù¤ò½éÈäÏª¤·¡¢¼°Åµ¤Ë²Ú¤òÅº¤¨¤¿¡£ Æ±»ÜÀß¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥¤¥É¥ëÊ¸²½¡ß¹ñºÝ¸òÎ®¡ß¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¡ß¿ä¤·³è¡×¤ò³Ë¤È¤·¤¿¼¡À¤Âå·¿¤Î¥¨¥ó¥¿¥á»ÜÀß¤Ç¡¢Ì¾¸Å²°¡¦±É¤Î¿·¤¿¤Ê´Ñ¸÷µòÅÀ¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤Î¥Ý¥Ã¥×
¥í¥°¥¤¥ó¤·¤ÆÂ³¤¤òÆÉ¤à
The post SAKURA GRADUATION¡¢Ì¾¸Å²°¡ÖÀ¤³¦¥¢¥¤¥É¥ë¶¦ÏÂ¹ñ¡×³«¹ñ¼°Åµ¤Ç¥Æ¡¼¥Þ¶Ê½éÈäÏª first appeared on GirlsNews.