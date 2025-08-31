「優しいお母さん」48歳ベテラン俳優、豪華手料理で娘の11歳誕生日を祝福！ 「愛がいっぱい」「料理上手」
俳優の小沢真珠さんは8月29日、自身のInstagramを更新。娘の11歳の誕生日を祝う豪華な手料理を披露しました。
【写真】小沢真珠、娘の誕生日を祝う豪華手料理を披露！
この投稿にコメントでは、「まじゅさん料理上手ですね」「優しいお母さんの手料理でお祝い素敵」「愛がいっぱいの手料理ですね」「まじゅさん素敵すぎ！」「優しいお母さん」「美しくて、お料理も上手！」と称賛の声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
「愛がいっぱいの手料理ですね」小沢さんは「昨日は上の娘の11歳のお誕生日でした 今年も手料理でお祝いしました」とつづり、3枚の写真を投稿。チキンやパスタ、デザートなど豪華な手料理や、バルーンで飾り付けした部屋でポーズをとる長女の姿を披露しています。小沢さんは「#長女 #誕生日 #11歳 #お誕生日会 #バースデーパーティー #おうちごはん #家族 #生まれてきてくれてありがとう」とハッシュタグを添えました。
初めての「組長の妻」役を熱演！9月26日からFODで配信開始のドラマ『あなたを殺す旅』に組長の妻・桐井京華役で出演する小沢さん。強烈な女性キャラクターを演じることが多い小沢さんですが、「組長の妻」役は初めての挑戦とのことで、「『組長の妻』を演じるにあたって（実は初めて！）、何事にも動じない肝の座った女性を目指しました」と意気込みをつづっています。気になる人はぜひチェックしてみてください！
