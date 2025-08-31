SK-IIのホリデーコフレ2025♡ぴてくまとクリアな素肌を贈ろう

今年のSK-IIホリデーシーズンは、ブランドオリジナルキャラクター“ぴてくま”が登場♡喜びあふれるクリアな素肌の世界へ誘う限定コフレが、10月20日より数量限定発売されます。フェイシャル トリートメント エッセンスやスキンパワー リニュー クリームを中心に、スペシャルなミニサイズスキンケアセットやチャーム付きで、自分へのご褒美やギフトにぴったりの内容です。

ぴてくまと楽しむピテラ™エッセンスコフレ



10月20日発売の「ピテラ™ ベストコレクション 2025 ホリデーコレクション」は、13,970円（税込）。

フェイシャル トリートメント エッセンス75ml現品に加え、薬用美白美容液ジェノプティクス インフィニットオーラ10ml、スキンパワー リニュー クリーム15g、ベアチャームがセットになった特別コフレ。

角質層まで素早く浸透するピテラ™*¹で、透明感あふれる肌へ導きます。

※ピテラ™*¹は、特別な酵母の株から、独自のプロセスで発酵させ生み出した、SK-IIだけの天然由来成分（SK-II独自の ガラクトミセス培養液:整肌保湿成分）です。

ビタミン類、アミノ酸類、ミネラル類、 有機酸類等50種類以上を含み、人工的にはうみだすことができない成分です。

肌の天然保湿因子（NMF）に似たピテラ™*¹は角質層のすみずみまで素早く浸透し、肌の健やかさを保ちます。

贅沢なスキンパワー リニュークリームコフレ



11月20日発売の「スキンパワー リニュー/エアリークリーム コフレ」は26,730円（税込）。

80gの現品に加え、ピテラ™エッセンス30mlやラインフィラークリーム2.5g×2、ベアジュエリートレイ付きで、贅沢なスキンケアルーティンが完成。

百貨店限定でSK-II最高峰 LXP 金継ぎクリームを主役にしたコフレも展開され、ワンランク上の贈り物としてもおすすめです。

特別なギフトにぴったりのホリデーコフレ



どのコフレもホリデーシーズンのために特別デザインされたギフトバッグ付き♡“ぴてくま”のチャームやジュエリートレイもセットになり、見た目も華やか。

肌を整える導入美容液、美容液、化粧水のパワーを1本で発揮するピテラ™エッセンスやクリームで、喜びに満ちたクリアな素肌のプレゼントが完成します。

SK-IIホリデーコフレでクリア肌の魔法を♡



今年のSK-IIホリデーコフレは、10月20日と11月20日より数量限定で全国発売。

ピテラ™エッセンスやスキンパワー リニュークリームを主役に、ベアチャームやジュエリートレイ付きの豪華セットで、自分へのご褒美や大切な人へのギフトにぴったりです♡

価格は13,970円～26,730円（税込）で、透明感あふれるクリアな素肌を体験できます。