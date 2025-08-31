°å³ØÉô¤Ê¤á¤Æ¤«¤«¤Ã¤Æ5Ï²¤·¤¿ÃÏÆ¬¤¤¤¤Èà¤Î¼«²ü
5Ï²¤·¤ÆÆ£ÅÄ°å²ÊÂç³Ø°å³ØÉô¤Ë¿Ê¤ó¤À»³Èø¶Ç¤µ¤ó¡Ê¼Ì¿¿¡§ËÜ¿ÍÄó¶¡¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÃÏÆ¬¤Ï¤¤¤¤¤Î¤Ë5Ï²¡Ä¡£°å³ØÉô¤ÎÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ë¤âÌ´¤òÄÉ¤Ã¤¿»³Èø¤µ¤ó¤Î¸½ºß
Ï²¿Í¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤ò¼è¤ë¿Í¤¬20Ç¯Á°¤ÈÈæ¤Ù¤Æ1/2¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½ºß¡£¡ÖÏ²¿Í¤·¤Æ¤Ç¤â¤³¤¦¤¤¤¦Âç³Ø¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢Ï²¿Í¤Ï¤É¤¦¿Í¤òÊÑ¤¨¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¤Þ¤¿¡¢Ï²¿Í¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¼«¿È¤â9Ç¯¤ÎÏ²¿ÍÀ¸³è¤ò·Ð¤ÆÁá°ðÅÄÂç³Ø¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿·Ð¸³¤Î¤¢¤ëßÀ°æÀµ¸ã»á¤¬¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÏ²¿Í·Ð¸³¼Ô¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤·¡¢¤½¤ÎÆ»¤òÁª¤ó¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ä´èÄ¥¤ì¤¿ÍýÍ³¤Ê¤É¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÏÁá°ðÅÄÂç³ØËÜ¾±¹âÅù³Ø±¡¤òÃæÂà¤·¡¢5Ï²¤·¤ÆÆ£ÅÄ°å²ÊÂç³Ø°å³ØÉô¤Ë¿Ê¤ó¤À»³Èø¶Ç¡Ê¤¢¤¤é¡Ë¤µ¤ó¤Ë¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Áá°ðÅÄ¤ÎÉÕÂ°¹»¤òÃæÂà¤·°å³ØÉô¤òÌÜ»Ø¤¹
º£²ó¤ªÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿»³Èø¤µ¤ó¤Ï¡¢Áá°ðÅÄÂç³ØËÜ¾±¹âÅù³Ø±¡¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ë¤â¡¢ÃæÂà¤·¡¢5Ï²¤Ç°å³ØÉô¤ËÆþ¤Ã¤¿Êý¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤Þ¤Þ¹Ô¤¯¤ÈÁá°ðÅÄÂç³Ø¤ËÄÌ¤¨¤ë´Ä¶¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î´Ä¶¤ò½³¤Ã¤Æ°å³ØÉô¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤Î¤Ë¤Ï¡¢»×¤ï¤ÌÍýÍ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾×·â¤ÎÍýÍ³¤È¤Ï¡£°å³ØÉô¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢°å»Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Èà¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¤³¤È¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»³Èø¤µ¤ó¤Ï³«¶È°å¤ÎÉã¿Æ¤ÈÀì¶È¼çÉØ¤ÎÊì¿Æ¤Î¤â¤È¡¢ÅìµþÅÔ³ë¾þ¶èµµÍ¤ËÀ¸¤Þ¤ì°é¤Á¤Þ¤·¤¿¡£ÍÄ¾¯´ü¤ÏÆÉ¤ß½ñ¤¤ä¤½¤í¤Ð¤ó¤¬¤Ç¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¸øÎ©¾®³Ø¹»¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤âKUMON¤ËÄÌ¤¤¡¢³Ø¹»¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÆ¬¤Î¤¤¤¤ÉôÎà¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Ãæ³Ø¼õ¸³¤Î¤¿¤á¤ËÆüÇ½¸¦¤Ë¾®3¤«¤éÆþ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÊÙ¶¯¤¹¤ëÊÊ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÀ®ÀÓ¤Ï°ìÈÖ²¼¤Î¤Û¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¥²¡¼¥à¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿»Ò¤É¤â¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²È¤Ç¤Ï½µ¤Ë1»þ´Ö¤È¤¤¤¦À©¸Â¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÆüÇ½¸¦¤ËÄÌ¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¹Ô¤µ¢¤ê¤Ë¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼II¡Ù¤Ê¤É¤Î¥²¡¼¥à¤ò¤ä¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
ÆÃ¤ËÊÙ¶¯¤Ë¶½Ì£¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢À®ÀÓ¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤âµ¤¤Ë¤»¤º³Ú¤·¤¯²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿»³Èø¤µ¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢·ë¶ÉÃæ³Ø¼õ¸³¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¾®³Ø5Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤ë¤È¿Æ¤¬Î¥º§¡£Î±³Ø´êË¾¤Î¤¢¤Ã¤¿Êì¿Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤«¤éÈ¾Ç¯´Ö¤ÏÆüËÜ¿Í³Ø¹»¡¢¤½¤³¤«¤é1Ç¯È¾¤Ï¸½ÃÏ¤Î³Ø¹»¤ËÄÌ¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤Ç±Ñ¸ì¤¬ÆÀ°Õ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤Î¤Á¤Î¼õ¸³¤Ç¾¯¤·½õ¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
°å³ØÉôÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡Ö³Ø¹»¤ò¼¤á¤ë¤¿¤á¡×
Êì¿Æ¤¬ÂæÏÑ½Ð¿È¤ÎÃËÀ¤ÈºÆº§¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ãæ1¡ÁÃæ3¤Þ¤Ç¤ÏÂæÏÑ¤ÎÆüËÜ¿Í³Ø¹»¤ËÄÌ¤¤¡¢µ¢¹ñ»Ò½÷ÏÈ¤ÎÆþ»î¤ò¼õ¸³¤·¡¢Áá°ðÅÄÂç³ØËÜ¾±¹âÅù³Ø±¡¤ËÆþ³Ø¤·¤Þ¤¹¡£
½çÉ÷ËþÈÁ¤Î¿ÍÀ¸¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢»³Èø¤µ¤ó¤Ï2Ç¯À¸¤Î¤È¤¤Ë³Ø¹»¤ò¼¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤â¤È¤â¤ÈºÆº§¤·¤¿Î¾¿Æ¤Ï»ä¤Ë°å³ØÉô¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Âç³Ø¤ÎÉÕÂ°¹»¤Ë¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£Î¾¿Æ¤ËÈ¿È¯¤·¤ÆÁá°ðÅÄËÜ¾±¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Ï¤¤¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ºë¶Ì¤Î³°¤ì¤Î¤Û¤¦¤Ë¤¢¤ëÃË»Ò¹»¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¤ËÍ·¤Ù¤Ê¤¯¤Æ¡¢³Ø¹»À¸³è¤¬¤¢¤Þ¤êÌÌÇò¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤³¤Ç³Ø¹»¤ò¼¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Î¾¿Æ¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¼¤á¤ëÀµÅö¤ÊÍýÍ³¤¬¤Û¤·¤¯¤Æ¡Ø°å³ØÉô¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤«¤é¼¤á¤ë¡Ù¤È¸À¤ª¤¦¤È¹Í¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¤â¤È¤â¤È¾®¤µ¤¤¤È¤¤«¤é¤Ê¤ê¤¿¤¤¤â¤Î¤ä¾Íè¤ÎÌ´¤Ï¤Ê¤¯¡¢³Ø¹»¤ò¼¤á¤ë¤¿¤á¤Ë½é¤á¤Æ°å³ØÉô¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¹â¹»2Ç¯À¸¤Î»³Èø¤µ¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¹â¹»2Ç¯À¸¤Î²Æ¤ËÂç³Ø¸¡Äê¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÙ¶¯¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖÃæ³Ø»þÂå¤Ë¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¤ÆüËÜ¿Í³Ø¹»¤ÇÊÙ¶¯¤·¤¿¤éÀ®ÀÓ¤¬¾å¤¬¤ê¡¢Áá°ðÅÄËÜ¾±¤ËÆþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÏÆ¬¤¬¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡ØÊÙ¶¯¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Í¡©¡Ù¤ÈÄ´»Ò¤Ë¾è¤Ã¤ÆÊÙ¶¯¤»¤º¤Ë¹â¹»3Ç¯À¸¤ÎÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¼õ¸³¤ò·Þ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Áá°ðÅÄ¤ËÆþ¤ì¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤ÊÀ®¸ùÂÎ¸³¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¼õ¸³¤ò¤Ê¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¸½Ìò¤ÎÇ¯¤Ï5·î¤´¤í¤«¤é½ÙÂæ»ÍÃ«¹»¤ËÆþ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ËèÆüÌîµåÃæ·Ñ¤ò¸«¤¿¤ê¡¢¡Ø¼Â¶·¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¥×¥íÌîµå¡Ù¤ò¤ä¤ëÀ¸³è¤òÁ÷¤êÊÙ¶¯¤¬¸å²ó¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»³Èø¤µ¤ó¡£
ÌÏ»î¤ò1²ó¤â¼õ¸³¤»¤º¡¢¥»¥ó¥¿¡¼»î¸³¤â¼õ¸³¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤ÎÇ¯¤Ï¡¢¼õ¸³¹»¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖÏ²¿Í¤·¤¿¤é´èÄ¥¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ä¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°å³ØÉô¤ÏÏ²¿Í¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤·¡¢¡Ø2Ï²¤¯¤é¤¤¤¹¤ì¤Ð¼õ¤«¤ë¤ó¤¸¤ã¤Í¡Ù¤È¤¤¤¦´Å¤¤¹Í¤¨¤Ç¤½¤Î¤Þ¤ÞÏ²¿Í¤ËÆÍÆþ¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡×
¤³¤¦¤·¤ÆÎ¾¹ñÍ½È÷¹»¤ÎÎÀÀ¸¤È¤·¤ÆÏ²¿ÍÀ¸³è¤ò³«»Ï¤·¤¿»³Èø¤µ¤ó¡£Ï²¿Í¤·¤¿ÍýÍ³¤ò¤ªÊ¹¤¤¹¤ë¤È¡ÖÏ²¿Í¤·¤¿¤é¿ÈÊ¬¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¿¿ÌÌÌÜ¤ËÊÙ¶¯¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÎÀ¤ÎÍ§Ã£¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤ÆËèÆü¤ÎÀ¸³è¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿1Ï²ÌÜ¤Î»³Èø¤µ¤ó¤Ï¡¢¼ø¶È¤âËèÆü¼õ¤±¡¢Í½È÷¹»¤ÎÃæ¤Ç¼«½¬¤¹¤ëÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£À®ÀÓ¤Ï¿¤Ó¤Æ¤¤¤¡¢¥»¥ó¥¿¡¼»î¸³¤Ç¤â60%¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤â¡¢¡ÖÍ½½¬¡¦Éü½¬¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ó¤¼¤ó³Ø¤Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈËÜ¿Í¤«¤é¤¹¤ë¤ÈÈ¿¾Ê¤Î¤¢¤ë1Ç¯¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÇ¯¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼»î¸³¤Î¤ß¤Î¼õ¸³¤Ç°å³ØÉô¤òÃÇÇ°¤·¡¢2Ï²ÌÜ¤Ï½ÙÂæÇð¹»¤ËÄÌ¤¦·èÃÇ¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î1Ç¯¤ÏÊÙ¶¯¤Ë¿È¤¬Æþ¤é¤º¡¢ÊÙ¶¯»þ´Ö¤âÁ°Ç¯¤è¤ê²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ÎÇ¯¤ÏÄ«¤Ëµ¯¤¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Í½È÷¹»¤Ë¤¤¤ë¤Ù¤»þ´ÖÂÓ¤â¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥Ü¤ë¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¡¢¼ø¶È¤ò¼õ¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼«½¬¤·¤Æ¤â¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢ÊÙ¶¯¤Ë¿È¤¬Æþ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
°ìÊý¤Ç¡¢¥»¥ó¥¿¡¼»î¸³¤Ï74%¤È¡¢Á°Ç¯ÅÙ¤è¤ê¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¤½¤í¤½¤í¤É¤³¤«¤ÎÂç³Ø¤Ë¤Ï¹Ô¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È»×¤Ã¤Æ°å³ØÉô°Ê³°¤ÎÂç³Ø¤Ë½Ð´ê¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤¹¡£
ÅìµþÍý²ÊÂç³Ø¤ÎÁÏ°èÍý¹©³ØÉô·Ð±Ä¥·¥¹¥Æ¥à¹©³Ø²Ê¤ò»î¤·¤Ë¼õ¸³¤·¤Æ¹ç³Ê¤·¤¿»³Èø¤µ¤ó¤Ï¡¢À®ÀÓ¤¬¾å¤êÄ´»Ò¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤Þ¤À¤¤¤±¤ë¡ª¡×¤È»×¤¤3Ï²¤ò·è°Õ¤·¤Þ¤¹¡£
4Ï²¤Ç´íµ¡´¶¤ò³Ð¤¨¡¢5Ï²ÆÍÆþ¤ÇÆ¬¤òÊú¤¨¤ë
3Ï²ÌÜ¤âÁ°Ç¯¤ÈÆ±¤¸½ÙÂæÇð¹»¤ËÄÌ¤Ã¤¿»³Èø¤µ¤ó¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç³ØÈñ¤¬°Â¤¤¹ñÎ©°å³ØÉô»ÖË¾¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢5·î¤¯¤é¤¤¤Ë»äÎ©Àì´ê¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¼õ¸³ÊÙ¶¯¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¼ø¶È¤ËË°¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤¿¤á¤ËÍ½È÷¹»¤Î¼ø¶È¤Ë¤ÏÁ°Ç¯¤Ë¤â¤Þ¤·¤Æ½Ð¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«¼çÅª¤ËÊÙ¶¯¼«ÂÎ¤ÏÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢½é¤á¤Æ°å³ØÉô¤ÎÌÏ»î¤ÎÈ½Äê¤¬C¡ÁD¤Þ¤Ç½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿1Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÇ¯¤Ï¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢Åìµþ»ü·Ã²ñ°å²ÊÂç³Ø¡¢ÆüËÜ°å²ÊÂç³Ø¡¢À»¥Þ¥ê¥¢¥ó¥Ê°å²ÊÂç³Ø¡¢ºë¶Ì°å²ÊÂç³Ø¤Ê¤É¤ò¼õ¸³¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢·ë²Ì¤ÏÁ´ÌÇ¤Ç4Ï²¤¬³ÎÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÌÏ»î¤ÇD¤È¤«C¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¡Ø¤É¤³¤«¤Ï¹Ô¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤¬Á´ÌÇ¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤Ð¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
´íµ¡´¶¤òÊú¤¤¤¿4Ï²ÌÜ¤ÏÍ½È÷¹»¤òÊÑ¤¨¤Æ»ÍÃ«³Ø±¡Çð¹»¤ËÄÌ¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤¿»³Èø¤µ¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤Ç¤â¼ø¶È¤Ë½Ð¤¿¤ê½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤Ç¡¢À¸³è¤Ï¤¿¤¤¤·¤ÆÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¹¥¤¤Ê»þ´Ö¤ËÍ½È÷¹»¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¹¥¤¾¡¼êÊÙ¶¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦À¸³è¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÊÙ¶¯»þ´Ö¤ÏÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Á°Ç¯¤Ï1Æü2»þ´Ö¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÇ¯¤ÏÊ¿Æü4»þ´Ö¡¢µÙÆü6»þ´Ö¤ÏÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Áý¤¨¤¿ÊÙ¶¯»þ´Ö¤ÈÈæÎã¤·¤ÆÀ®ÀÓ¤â¾å¾º¡£¤³¤ÎÇ¯¤ÏBÈ½Äê¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤í¤½¤í¼õ¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿»³Èø¤µ¤ó¤Ï¡¢ÆüËÜ°å²ÊÂç³Ø¡¢ºë¶Ì°å²ÊÂç³Ø¡¢Åìµþ°å²ÊÂç³Ø¡¢´ä¼ê°å²ÊÂç³Ø¡¢°ÉÎÓÂç³Ø°å³ØÉô¤Ê¤É¤Î»äÎ©Âç³Ø¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¼õ¸³¤·¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âÁ´ÌÇ¤Ç5Ï²¤¬³ÎÄê¡£
Î®ÀÐ¤Ë¤³¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¤ä¤Ù¤¨¡×¤ÈÆ¬¤òÊú¤¨¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Á´ÌÇ¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤ÆÍ½È÷¹»¤ÎÀèÀ¸¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡¢Èà¤Î¼õ¸³¤ËÂÐ¤¹¤ë»ÑÀª¤òÊÑ¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·«¤ê¾å¤¬¤ê¤Ç°å³ØÉô¹ç³Ê¤·6Ï²²óÈò
¡ÖÍ½È÷¹»¤ÎÀèÀ¸¤«¤é¡¢¡Ø¡Ê»äÎ©Âç³Ø¤Î¡ËÍð¤ìÂÇ¤Á¤â¤¤¤¤¤±¤É¡¢»ÖË¾¹»¤ò1¸Ä¤Ë¹Ê¤Ã¤¿¤é¡©¡Ù¡Ø¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Î²áµîÌäÂÐºö¤¬ÉÔ½½Ê¬¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£³Î¤«¤Ë¼«Ê¬¤Ï»äÎ©¤Î°å³ØÉô¤À¤Ã¤¿¤é¤É¤³¤Ç¤â¤¤¤¤¤ä¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤¦¾¯¤·¼õ¤±¤ë¤È¤³¤í¤ò¹Ê¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢²áµîÌä¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó²ò¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ5Ï²ÌÜ¤Ë¤½¤ì¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤Ë·è¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¹Ô¤¤¿¤¤Âç³Ø¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ë¡Ö°å³ØÉô¤Ê¤é¤É¤³¤Ç¤â¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¼«ÂÎ¤Ï¿¡¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀèÀ¸¤Î¶µ¤¨¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤í¤ó¤ÊÂç³Ø¤Î²áµîÌä¤ò¤Ò¤¿¤¹¤é²ò¤Â³¤±¤¿»³Èø¤µ¤ó¡£
¤½¤Î·ë²Ì¤â¤¢¤ê¡¢3Ï²¡Á4Ï²¤Ç¼Âà¤·¤Æ¤¤¤¿¥»¥ó¥¿¡¼»î¸³¤òµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¼õ¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢¹ñ¸ì¤È¼Ò²ñ¤ò½ü¤¤¤Æ86%¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢à×¶¨°å²ÊÂç³Ø°å³ØÉô¤Î¥»¥ó¥¿¡¼ÍøÍÑ¤Ë¹ç³Ê¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤À®ÀÓ¤òÃ¡¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÇ¯¤ÏÆ£ÅÄ°å²ÊÂç³Ø¡¢ºë¶Ì°å²ÊÂç³Ø¡¢´ä¼ê°å²ÊÂç³Ø¤ò¼õ¸³¤·¡¢¤¤¤º¤ì¤â1¼¡»î¸³¤ÏÆÍÇË¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2¼¡¤Ï¿¶¤ë¤ï¤ººë¶Ì°å²ÊÂç³Ø¡¢´ä¼ê°å²ÊÂç³Ø¤ÏÉÔ¹ç³Ê¤Ç¡¢Æ£ÅÄ°å²ÊÂç³Ø¤ÏÊä·ç¤Ç·«¤ê¾å¤¬¤ê¤òÂÔ¤Ä¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¤è¤Ã¤·¤ã¼õ¤«¤Ã¤¿¡¢¤È»×¤Ã¤¿à×¶¨°åÂç¤âÏ¢Íí¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼õ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡£3·î²¼½Ü¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤ÆÏ¢Íí¤¬Íè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¼¡¤ÎÇ¯¤ÏÂå¡¹ÌÚ¥¼¥ß¥Ê¡¼¥ë¤ËÄÌ¤ª¤¦¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤·¤«¤·3·î²¼½Ü¡¢¤Ä¤¤¤ËÆ£ÅÄ°å²ÊÂç³Ø¤«¤é·«¤ê¾å¤¬¤ê¹ç³Ê¤ÎÏ¢Íí¤¬Íè¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢à×¶¨°å²ÊÂç³Ø¤âÊä·ç¹ç³Ê¤ÎÏ¢Íí¤¬Íè¤Æ¡¢Ï¢Íí¤¬Áá¤«¤Ã¤¿Æ£ÅÄ°å²ÊÂç³Ø¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¡¢5Ï²¤ÇÏ²¿ÍÀ¸³è¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
»³Èø¶Ç¤µ¤ó¡Ê¼Ì¿¿¡§ËÜ¿ÍÄó¶¡¡Ë
¡Ö¥ä¥¥â¥¤µ¤»¤ä¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤È¤¤¤¦¿´¶¤Ç¤·¤¿¡£6Ï²¤¹¤ëµ¤Ëþ¡¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¼õ¸³ÊÙ¶¯¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤ä¡¢¥é¥Ã¥¡¼¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
°å³ØÉô¤Ç´¶¤¸¤¿¡Ö¤Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¼«Ê¬¡×
¤³¤¦¤·¤Æ5Ï²¤ÎËö¤ËÆ£ÅÄ°å²ÊÂç³Ø¤ËÆþ³Ø¤·¤¿»³Èø¤µ¤ó¡£
Ï²¿Í¤·¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö°å³ØÉô¤ËÆþ¤ì¤¿¤³¤È¡×¡¢¡ÖÍ§Ã£¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¡×¡¢´èÄ¥¤ì¤¿ÍýÍ³¤Ï¡Ö3Ï²¤ò¤¹¤®¤ë¤È¤â¤¦°å³ØÉô¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸ÇÄê´ÑÇ°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤ÈÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Öº£¹Í¤¨¤ë¤È¤¹¤´¤¯°å³ØÉô¤ò¤Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡Ä¤³¤ó¤Ê¤ËÆñ¤·¤¤¤È»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¾õ¶·Åª¤Ë¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ê¡¢¤È¤Ï¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«ºÇ¸å¤Þ¤ÇÊÙ¶¯¤Ë¿È¤¬Æþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£ÉôÊ¬ÉôÊ¬¤Ç¤Ï´èÄ¥¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¤¬¡¢¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç¤º¤Ã¤ÈÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤¿¼«¿®¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
Æ£ÅÄ°å²ÊÂç³Ø¤ËÆþ¤Ã¤¿¸å¤Î»³Èø¤µ¤ó¤Ï¡¢Éô³è¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤Ãç´Ö¤¬4¿Í¤Ç¤¡¢¤À¤é¤À¤é²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¯´Ö¤Ç³ØÈñ¤ÈÀ¸³èÈñ¤¬800Ëü±ß¤«¤«¤ë¤³¤È¤ò¶²¤ì¡¢¥Æ¥¹¥ÈÁ°¤ËÊÙ¶¯¤ò´èÄ¥¤Ã¤ÆÎ±Ç¯¤ò²óÈò¡£Ìµ»öÎ±Ç¯¤»¤º¤ËÂ´¶È¤·¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç°å»Õ¹ñ²È»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¤ÏÈéÉæ²Ê¤Î°å»Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ8Ç¯ÌÜ¡£¸¦½¤°å¤Î2Ç¯¤ò´Þ¤á¤ë¤È°å»Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ10Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Öº£¡¢È¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤â¤·1¡Á2Ç¯´ÖËÜµ¤¤ÇÊÙ¶¯¤·¤¿¤é¡¢Ï²¿ÍÀ¸³è¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£1Ç¯¤Ç¤âÁá¤¯°å¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¤½¤ÎÊ¬¤¤¤í¤ó¤ÊÊÙ¶¯¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤éÍÍø¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Áá¤¯¹ç³Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Î1¡Á2Ç¯¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÂç¤¤¤¤Ç¤¹¡£ËÍ¤¬Âç³Ø¼õ¸³¤ÇÍî¤ÁÂ³¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¹â¹»¤ÎÃæÂà¤¬·ë¹½Âç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¹â¹»¤Î»þ¤ÏÃæ´Ö¡¦´üËö¥Æ¥¹¥È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Æ¥¹¥ÈÂÐºö¤ÇÊÙ¶¯¤·¤¿¤é¤½¤Î¸åËº¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¼õ¸³ÊÙ¶¯¤Î»þ¤Ë¡Ø¤¢¡Á¡¢¤³¤ìÀÎ¤ä¤Ã¤¿¤Ê¡ª¡Ù¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ËÍ¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤È¤Ï¼«Ê¬¤ÏÆ¬¤¬¤¤¤¤¤È´ª°ã¤¤¤·¤Æ¼õ¸³¤ò¤Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¿Ô¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Ç¼õ¸³ÊÙ¶¯¤Ë¿È¤¬Æþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤â¤·°å³ØÉô¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤é¤É¤³¤Î¹â¹»¤Ë¿Ê¤à¤«¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¹Í¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Ì¾ÌçÉÕÂ°¹»¤òÃæÂà¤·¡¢5Ï²¤·¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯ÌÜÉ¸¤ò³ð¤¨¤¿»³Èø¤µ¤ó¡£¡ÖËÜµ¤¤ÇÊÙ¶¯¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÂçÀÚ¡×¤È¸ì¤ëÈà¤Ï¤Þ¤µ¤Ëº£¡¢Åö»þ¤Î¼ºÇÔ¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢ËÜµ¤¤ÇÊÙ¶¯¤òÂ³¤±¤Æ¿ÍÀ¸¤òÁ°¸þ¤¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»³Èø¤µ¤ó¤Ï°å»Õ¤Ë¤Ê¤ëÌÜÉ¸¤ò³ð¤¨¤¿¡Ê¼Ì¿¿¡§ËÜ¿ÍÄó¶¡¡Ë
¶µ·±¡§ËÜµ¤¤ÇÊÙ¶¯¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÂçÀÚ¤Ç¤¢¤ë
¡ÊßÀ°æ Àµ¸ã ¡§ ¶µ°é·Ï¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë