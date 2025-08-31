メーガン妃、テイラー・スウィフトの婚約発表で『ウィズ・ラブ、メーガン』が霞んでしまう
8月26日に、Netflixシリーズ『ウィズ・ラブ、メーガン』のシーズン2を公開し、合わせて自身のライフスタイルブランドAs Everから、新製品を発表したメーガン妃。同じ日にテイラー・スウィフトが婚約を発表したことで、彼女のハレの日がすっかり霞んでしまったが、悪い感情はないようだ。
【写真】テイラー・スウィフトとトラビス・ケルシーが婚約！
テイラーは26日に、トラビスと共同でインスタグラムを更新し、「みんなの英語の先生と体育の先生が結婚するよ」と綴り、ロマンティックなプロポーズ写真をシェア。世界中のメディアがこれを報じ、ファンやセレブから祝福の声が上がった。
奇しくもこの日は、以前から予定していたメーガン妃の番組『ウィズ・ラブ、メーガン』のシーズン2の配信開始日。クリッシー・テイゲンやタン・フランスら有名人をゲストに招いた番組内では、プライベートな話題を織り交ぜながら、おもてなしのコツやレシピを紹介し、話題を集めるはずだった。
さらにこの日、妃のライフスタイルブランドAs Everでは、新商品のオレンジマーマレードを発売し、ハーブティー3種やフラワースプリンクル、クレープベーキングミックス、ショートブレッドクッキーミックスの再販も行われたが、テイラー婚約の話題に霞んでしまった。
偶然は重なるもので、『ウィズ・ラブ、メーガン』の予告編を公開した8月12日には、テイラーがトラビスのポッドキャスト『New Heights』に初めてゲスト出演すると発表。この時も、テイラーに話題を奪われてしまった形だ。
しかしメーガン妃は、テイラーの婚約発表の投稿に「いいね！」で反応したそう。ちなみに彼女は2023年8月、テイラーの「ジ・エラズ・ツアー」ロサンゼルス公演を訪れているほか、以前のポッドキャスト「Archetypes」への出演を依頼したと伝えられており、悪い感情はないようだ。
