乃木坂46、インスタ開設メンバー続々 井上和・池田瑛紗・川崎桜ら短期間で上位ランクイン
乃木坂46・奥田いろはが8月20日、20歳の誕生日に自身のインスタグラムを開設した。2025年は、これまでに奥田を含む計6名のメンバーが新たにアカウントを開設。特に5期生内で始める動きが加速している。そこで本稿では、今年新たにアカウントを開設した6名のメンバーを紹介する（本文内のフォロワー数は2025年8月30日現在のもの）。
【写真】インスタ開設続々 井上和・池田瑛紗・川崎桜らの初投稿
最初に開設を発表したのは5期生の井上和。2月17日の20歳の誕生日にあわせ、自身のアカウントを開設した。乃木坂46のエースとしてグループをけん引する存在であり、現在のフォロワー数は30万人。グループ内でも第5位で、開設から半年あまりで上位に食い込む勢いを見せている。
続いたのは同じ5期生の川崎桜。4月17日に22歳の誕生日を迎えたタイミングで開設した。フォロワー数は24.2万人で、グループ内第6位につけており、短期間で確かな支持を集めている。私服を紹介する「#さくのふく」が人気だ。
5月12日には、5期生の池田瑛紗が開設。現役の東京藝術大学生で、個性豊かな感性を発揮してきた池田は、23歳の誕生日にスタート。フォロワー数は川崎と同じく24.2万人で、グループ内第6位。井上、川崎と並んで上位に入り、開設からわずか数ヵ月で存在感を放っている。
6月16日には4期生の田村真佑がアカウントを開設。今回紹介する中で唯一の4期生だ。ブログで39枚目シングル「Same numbers」の選抜メンバー入りできなかった悔しさを記したうえで、「皆さんにあらためて私のことを知ってもらえる場所を作りたいなと思いInstagramを始めることにしました」と報告した。フォロワー数は21.7万人で安定した人気を示している。
さらに7月29日には5期生の五百城茉央が20歳の誕生日を迎え、同日にアカウントを開設。穏やかで自然体の人柄が魅力の彼女は、フォロワー数12.3万人で、これからの伸びが期待されている。初投稿には直筆メッセージを公開したが、その美しい文字が目を引いた。
そして8月20日、同じく20歳を迎えた奥田いろはがインスタグラムを開設。伸びやかな歌声で知られる奥田は、始めたばかりのため、フォロワー数4.4万人とまだ若いアカウントながら、今後の成長が注目される。
このように2025年は、これまでに井上和、川崎桜、池田瑛紗、田村真佑、五百城茉央、奥田いろはの6名が立て続けにインスタグラムを開設している。現在、乃木坂46で個人のインスタグラムアカウントを開設しているのは、全メンバー39名中19名。グループ全体の約半数が利用しており、活動の場として欠かせない存在になりつつある。
一方で、4期生の遠藤さくらや賀喜遥香といったグループを代表する人気メンバーは開設しておらず、3〜5期生の中では9名が未開設。また、2月に加入したばかりの6期生11名についても、現時点で個人アカウントを開設しているメンバーはいない。今後どのタイミングで始めるのか、引き続き関心を集めそうだ。
※川崎桜の崎は正式には「たつさき」
引用：「井上和」インスタグラム（＠nagi.i_official）、「川崎桜」インスタグラム（＠sakurakawasaki.official）、「池田瑛紗」インスタグラム（＠teresaikedaofficial）、「田村真佑」インスタグラム（＠tamuramayuofficial）、「五百城茉央」インスタグラム（＠mao.ioki.official）、「奥田いろは」インスタグラム（＠iroha_okuda_official）
