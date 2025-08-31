¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48¡×µÁÂ¤Î¾¯½÷¤È¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³¤¬Ä©¤à ËÌ¥¢¥ë¥×¥¹ ¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼ÅÐ»³¥¹¥¿¡¼¥È
8·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸á¸å6»þ30Ê¬¡Á8·î31Æü¡ÊÆü¡Ë¸á¸å8»þ54Ê¬ ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤Î¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48¡×¡£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³¤¬¡¢¥Ñ¥é¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌ´¸«¤ëµÁÂ¤Î¾¯½÷¤È¤ÎÅÐ»³Ä©Àï¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×¤Ç¥Þ¥é¥½¥ó¤äÅÐ»³¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¿¥¤¥â¥È¤¬¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢µÁÂ¤Î¾¯½÷¡¦Â¼»³Ì´ÏÂ¡Ê¤à¤é¤ä¤Þ¤æ¤ï¡Ë¤µ¤ó¡Ê12ºÐ¡Ë¤ÎÅâ¾¾³Ù¤Ç¤ÎÅÐ»³½éÄ©Àï¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¡£
Ì´ÏÂ¤µ¤ó¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤è¤ê¤½¤¤¡¢¤È¤â¤ËÅÐ»³¥°¥Ã¥º¤òÁª¤ó¤À¤ê¡¢¼ÂºÝ¤ËÎý½¬¤Ç¤È¤â¤ËÅÐ»³¤ò¤·¤¿¤ê¤È½àÈ÷¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤è¤¤¤èÅÐÄº¤Î»þ¡¢¥¤¥â¥È¤Ï¡ÖÌ´ÏÂ¤µ¤ó¤ÎÌ´¤ò°ìÀ¸·üÌ¿¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¡¢Ì´ÏÂ¤µ¤ó¤Î¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÅÐ»³¤Ë¤à¤±¤Æ¤¤¤í¤¤¤í½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¤¤¤·Ê¿§¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ë¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ·è°Õ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
À¤³¦Ãæ¤Î¹âÊö¤ËÅÐÄº¤·¤Æ¤¤¿¥¤¥â¥È¤¬¡¢¾¯½÷¤Î½éÄ©Àï¤òÁ´ÎÏ¤Ç»Ù¤¨¤Þ¤¹¡ª
¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×¤Ç¤Ï¡¢2014Ç¯¤«¤éÊ¡»ã»Ù±ç»ö¶È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¾ã¤¬¤¤¼Ô¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î»Ù±ç¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¾ã¤¬¤¤¼Ô¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ø¤Î´Ø¿´¤ò¹â¤á¡¢¤½¤ÎÉáµÚ¤ä¼¡À¤Âå¤Î¿Íºà°éÀ®¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¤³¤Î»Ù±ç³èÆ°¤Ï°ìÈÌÊç¶â¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¡¢ÌÜÅªÊÌÊç¶â¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¡Ö¥Ñ¥é¥¹¥Ý¡¼¥Ä±þ±çÊç¶â¡×¤ò³«Àß¤·¡¢»Ù±çÌÜÅª¤ò»ØÄê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48¡×ÌÜÅªÊÌÊç¶â¤Î¤´°ÆÆâ
º£Ç¯¤ÎÌÜÅªÊÌÊç¶â¤Ø¤Î¤´»²²Ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤´°ÆÆâ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥é¥ó¥Ê¡¼¡¦²£»³Íµ¤Î¡Ö¥Þ¥é¥½¥ó»Ò¤É¤â»Ù±çÊç¶â¡×¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥Ú¡¼¥¸¤«¤é¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥Þ¥é¥½¥óÊüÁ÷Ãæ¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ëQR¥³¡¼¥É¤«¤é¤â¡¢Êç¶â¤Ë»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
https://www.ntv.co.jp/24h/runner2025/
µÁÂ¤Î¾¯½÷¤È¤ÎÅÐ»³¤ËÄ©¤à¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼ ¥¤¥â¥È¤Î¡Ö¥Ñ¥é¥¹¥Ý¡¼¥Ä±þ±çÊç¶â¡×¤È¡¢ÀÐÀî¸©½Ð¿È¤ÎÌÜÀþ¤«¤é¡¢Ç½ÅÐÉü¶½¤Ë´ó¤êÅº¤¦ÉÍÊÕÈþÇÈ¤é¤Î¡ÖÇ½ÅÐÉü¶½»Ù±çÊç¶â¡×¤Ï¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹Êç¶â¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Æ¡¢¥×¥ë¥À¥¦¥óÁªÂò¤Ç¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
https://bokin.24hourtv.or.jp/
¤Ê¤ª¡¢¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×°ìÈÌÊç¶â¡ÊÊ¡»ã¡¢´Ä¶¡¢ºÒ³²»Ù±ç¡Ë¤â¡¢°ú¤Â³¤¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Êç¶â¤Î¤·¤«¤¿¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤¿Æ°²è¤â¡¢Æü¥Æ¥ì¸ø¼°YouTube¤Ë¤Æ¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£Æ°²è¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î²£»³¤Ç¤¹¡£
https://youtu.be/lTGvotpMcyA
¢¡ÈÖÁÈ³µÍ×
¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48-°¦¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦-¡×
¢£ÊüÁ÷Æü¡¡2025Ç¯8·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢8·î31Æü¡ÊÆü¡Ë
¢£º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡¡¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¡×
¢£²ñ¾ì¡¡Î¾¹ñ¡¦¹ñµ»´Û
¢£½Ð±é¼Ô
¡ÚÁí¹ç»Ê²ñ¡Û¾åÅÄ¿¸Ìé¡¢±©Ä»¿µ°ì¡¢¿åËÎËãÈþ¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë¡¡¡¡
¡Ú¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡ÛKing & Prince¡¢»ÖÂº½ß¡¢Ä¹Åè°ìÌÐ¡¢ÉÍÊÕÈþÇÈ¡¢É¹Àî¤¤è¤·¡¢¤ä¤¹»Ò ¢¨50²»½ç
¡Ú¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥é¥ó¥Ê¡¼¡Û²£»³Íµ¡ÊSUPER EIGHT¡Ë
¡Ú¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡Û¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³
ÈÖÁÈ¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡§https://www.ntv.co.jp/24h/
¸ø¼°±þ±ç¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#Áö¤ì¥è¥³