²£»³Íµ¡¢¡Ö£²£´»þ´Ö£Ô£Ö¡×¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç±¦ÂÄË¤á¥Æ¡¼¥Ô¥ó¥°¡Ä£µ£°¥¥íÆÍÇË¤â£±¥¥í£¸Ê¬¥Ú¡¼¥¹¤Ë
¡¡Ëè²Æ¹±Îã¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö£²£´»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó£´£¸¡½°¦¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦¡½¡×¤¬£³£±Æü¡¢£³£°ÆüÌë¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Þ¥é¥½¥ó¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡Ö£Ó£Õ£Ð£Å£Ò¡¡£Å£É£Ç£È£Ô¡×¤Î²£»³Íµ¡Ê£´£´¡Ë¤¬»Ù±ç¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ëÁ´¹ñ¤Î»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤á¤Î¡Ö¥Þ¥é¥½¥ó»Ò¤É¤â»Ù±çÊç¶â¡×¤òÇØÉé¤Ã¤¿Ä©Àï¤Ë´À¤òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡¸áÁ°£¸»þ²á¤®¤ËÁ´£±£°£µ¥¥íÃæ£µ£°¥¥í¤òÆÍÇË¤·¤¿²£»³¤À¤¬¡¢±¦Â¤òÄË¤á¤¿ÌÏÍÍ¤Ç¥Æ¡¼¥Ô¥ó¥°¤¬¤µ¤ì¡¢Êâ¤¯¤è¤¦¤Ê·Á¤â¤¢¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£¼Â¶·¤Ç¤Ï¡Ö£±¥¥í£¶Ê¬¤ò£±¥¥í£¸Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ë²¼¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£