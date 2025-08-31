お笑いコンビ「ダイアン」津田篤宏が３０日深夜に放送された日本テレビ系「２４時間テレビ４８ー愛は地球を救うー」番組中で６年ぶりの生放送となった「しゃべくり００７」に出演。自身の月収を生激白する一幕があった。

この日の番組では、女優・浜辺美波や羽鳥慎一アナウンサーが進行の「浜辺・羽鳥が聞きたいあなたのことを教えて００７」コーナーを展開。「いかに放送中にネットニュースになるか」を目標に各出演者にちなんだニュースがフリップとなった掲示板が用意されると「ダイアン津田レギュラー６本『俺もう小銭いらんねん』」という文字が。

親交の深いお笑いコンビ「ガクテンソク」よじょうからの“たれこみ”として、津田と飲みに行った際、「俺、もう小銭いらんねん。紙（紙幣）だけあればええわ」と豪語していることが暴露されると、津田は大汗をかきながら「ボケやん！ 冗談ですやん！」と絶叫。

現在、レギュラー番組６本の人気者だけに「くりぃむしちゅー」有田哲平ら共演者から「収入的にも（すごい）？」と聞かれると「全然です。そんなことないです」と津田。さらに有田から「（月収は）どれくらい？」と聞かれると、「なんでそんなこと言うの？ 今月？ 言うぞ、言うぞ」と言いながらも「８００万円！」と、はっきり口にした。

あまりの高額にスタジオが沸くと「うそ、うそ。うそ〜」とごまかした津田だったが、進行役の上田晋也は「ガチだな。マジか…」とポツリ。有田が「ＣＭとかそういうの（のギャラ）？」とさらに聞くと、津田は「うん！ ＣＭ。ＣＭいっぱいください！」と正直に返答。最後には共演者に「言えや！ 全員。お前らも（月収）言え〜！」と叫んでいた。