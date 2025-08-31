感覚過敏の人が、光や音といった刺激を遮断し、気持ちを落ち着かせる専用のスペースを設置する動きが、民間の施設などで広がっている。

「カームダウンスペース」などと呼ばれる。関係者らは認知が高まることを期待している。（金来ひろみ）

外出を後押し

８月上旬、千葉市のイオンモール幕張新都心内にオープンした遊戯施設「ちきゅうのにわ」。遊具が並ぶ一角に、１人掛けのソファが置かれたボックス型の「カームダウンスペース」が設けられた。

発達障害や精神障害などがある人の中には、感覚過敏に悩む人も多く、光や音、においなどで体調を崩したり、パニックになったりすることがある。ボックスに入り、出入り口のロールカーテンを閉めると、周囲の光や音が軽減され、落ち着ける空間となる。

運営する「イオンファンタジー」（千葉）の広報、円藤芙美さんは「障害の有無にかかわらず、幅広く子どもが楽しめる施設を作ろうと思い、初めて設置することにした」と話す。

開催中の大阪・関西万博では、光や音、映像などの演出があるパビリオンの出展者に、同スペースの設置を推奨。休憩所やパビリオンなど約４０か所に設けられている。

国内では東京五輪・パラリンピックの開催がきっかけとなり、空港や競技場、美術館、役所などに徐々に設けられるようになった。個室やボックス型、パーティションで仕切られたものなど様々な形態があり、同スペースを示すピクトグラムもある。

職場や学校に設ける例も出てきた。文具大手「コクヨ」（大阪）は２０２３年、障害者の社員が働きやすいオフィス空間を作るため、本社内に個室型のカームダウンスペースを新設。壁面は音と衝撃を吸収する素材を採用し、車いすでも入りやすくしている。

東京理科大の神楽坂キャンパス（東京）では同年、学生相談室にボックス型のカームダウンスペースを設けた。利用した学生からは「落ち着けるスペースがあって助かった」との声が聞かれるという。同大教授で学生支援担当の能上慎也さんは、「コロナ禍以降、困りごとを抱えた学生が目立つようになった。多様な学生を支援したい」と語る。

バリアフリーに詳しい東洋大名誉教授の高橋儀平さんによると、五輪や万博など国際的な催しが開かれたこの５年で、公共施設などで導入が増えた。「当事者の声を丁寧に聞き、改善しながら設置を広げていくことが大切」と指摘する。

設置が進む一方で、周知も課題だ。

感覚過敏に関する情報発信などを行う「感覚過敏研究所」（東京）が、当事者約３００人にアンケートを実施したところ、感覚過敏を理由に外出を諦めた経験がある人が約８割いることが分かった。

同研究所では６月、光・音・においのような環境情報や、カームダウンスペースなどの休憩スポットの情報を、ウェブ上で投稿・閲覧できる地図サービス「カームスポット」を始めた。所長の加藤路瑛（じえい）さんは「事前にカームダウンスペースがどこにあるのか分かっていれば、出かけてみたいと考える人は多い。設置や周知は当事者の外出の後押しにつながる」と話している。