

手形を入れるジャッキー・チェン

ジャッキー・チェンが30日、都内で行われた『ベスト・キッド：レジェンズ』 舞台挨拶に登壇した。ハリウッド俳優としては日本最多となる、２日間で11回の舞台挨拶に挑んだ。前日の初日舞台挨拶にも登壇・日本での初日舞台挨拶は1995年の『レッド・ブロンクス』以来30年ぶりとなった。

記念尽くしのなった舞台挨拶では、手形も取った。今回の手形は、手のひらではなく、拳の手形。ジャッキーちゃんが手形の台を持って受けることになり、ジャッキー・チェンが勢いよく突いた。その力強さに、ジャッキーちゃんも驚きの様子で全身で支え、司会者も「すごいパワー！」とびっくりした。

ジャッキー・チェンは昭和・平成と手形を残しており、令和でも実現。日比谷で３回手形を残したハリウッド俳優は、ジャッキー・チェンのみという。取り終えてジャッキー・チェンは「じゃぁまた20年後、ここでやりましょう！」と杖を突く仕草を見せて誓った。

本作は、全世界で大ヒットを記録した映画『ベスト・キッド』シリーズの最新作。オリジナル版で主役の「カラテ・キッド」を演じたラルフ・マッチオがスクリーンに復活し、リメイク版でカンフーの師匠を演じたジャッキー・チェンと豪華初競演を果たす。