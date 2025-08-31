「アドベンチャーワールド」にピングーの南極世界が出現！イグルーのフォトスポットや限定グッズ、特別メニューも
コミカルな動きと「ヌート・ヌート！」の鳴き声で、世界中で愛され続ける「ピングー」誕生45周年を記念して、ペンギン飼育羽数日本一のアドベンチャーワールドで初コラボが実現！2025年10月2日(木)から、ピングーたちが暮らす南極の世界観が楽しめる「PINGU(TM)ʼs SMILE PARTY in ADVENTURE WORLD」が開催される。
【画像】ピングーとコラボ！イベントのイメージビジュアルを見る
■ピングーが日本一のペンギン王国にやってくる
開催期間は2025年10月2日(木)〜2026年2月28日(土)の約5カ月間というロングラン。センタードームの滝広場がメイン会場となり、ピングーたちが暮らす南極の世界やイグルー(かまくら型の家)などのフォトスポットが登場する。
レストランには、地元・和歌山の食材を使用した環境にやさしい特別メニューが、ギフトショップではアドベンチャーワールド限定デザインのコラボグッズが登場予定。メニューやグッズの詳細は後日発表とのことなのでお楽しみに。
また、「ピングー」はECO＆Earth Friendlyを掲げ、地球環境への関心や取り組みを身近に感じてもらう活動を展開している。今回のコラボレーションでは、キングペンギンやフンボルトペンギンなど、8種類のペンギンたちの姿を通して、彼らの暮らしや南極の環境などを楽しく学ぶことができる。
アドベンチャーワールドへは、大阪駅からバスで約3時間30分、JR天王寺駅から特急で約2時間とアクセス良好。南紀白浜空港からならバスでわずか5分と、遠方からの来場にも便利な立地が魅力的。パーク内には、サファリ探検や迫力満点のイルカショーなど、他にも見どころが盛りだくさん。白浜温泉での宿泊と組み合わせれば、大人も子どもも大満足の旅行プランが完成する。
特に冬はペンギンたちが最も活発になる季節。12月〜2月の訪問なら、元気いっぱいのペンギンたちとピングーのコラボレーションを存分に楽しめるはず！家族で、友達と、恋人と――大切な人との思い出作りに、ぜひ足を運んでみては。
「PINGU(TM)ʼs SMILE PARTY in ADVENTURE WORLD」
期間：2025年10月2日(木)〜2026年2月28日(土)
場所：アドベンチャーワールド内センタードーム、海獣館ほか
時間：開園〜17時(最終入園16時)
料金：入園料に含む
大人(18歳以上) 5300円
シニア(65歳以上) 4800円
中学生・高校生 4300円
幼児・小学生 3300円
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 JOKER.
【画像】ピングーとコラボ！イベントのイメージビジュアルを見る
開催期間は2025年10月2日(木)〜2026年2月28日(土)の約5カ月間というロングラン。センタードームの滝広場がメイン会場となり、ピングーたちが暮らす南極の世界やイグルー(かまくら型の家)などのフォトスポットが登場する。
レストランには、地元・和歌山の食材を使用した環境にやさしい特別メニューが、ギフトショップではアドベンチャーワールド限定デザインのコラボグッズが登場予定。メニューやグッズの詳細は後日発表とのことなのでお楽しみに。
また、「ピングー」はECO＆Earth Friendlyを掲げ、地球環境への関心や取り組みを身近に感じてもらう活動を展開している。今回のコラボレーションでは、キングペンギンやフンボルトペンギンなど、8種類のペンギンたちの姿を通して、彼らの暮らしや南極の環境などを楽しく学ぶことができる。
アドベンチャーワールドへは、大阪駅からバスで約3時間30分、JR天王寺駅から特急で約2時間とアクセス良好。南紀白浜空港からならバスでわずか5分と、遠方からの来場にも便利な立地が魅力的。パーク内には、サファリ探検や迫力満点のイルカショーなど、他にも見どころが盛りだくさん。白浜温泉での宿泊と組み合わせれば、大人も子どもも大満足の旅行プランが完成する。
特に冬はペンギンたちが最も活発になる季節。12月〜2月の訪問なら、元気いっぱいのペンギンたちとピングーのコラボレーションを存分に楽しめるはず！家族で、友達と、恋人と――大切な人との思い出作りに、ぜひ足を運んでみては。
「PINGU(TM)ʼs SMILE PARTY in ADVENTURE WORLD」
期間：2025年10月2日(木)〜2026年2月28日(土)
場所：アドベンチャーワールド内センタードーム、海獣館ほか
時間：開園〜17時(最終入園16時)
料金：入園料に含む
大人(18歳以上) 5300円
シニア(65歳以上) 4800円
中学生・高校生 4300円
幼児・小学生 3300円
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 JOKER.