¡¡¶áÂå¸Þ¼ï¡¢¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ç¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ëºÍÆ£ÊâÌ´¡Ê£²£¸¡Ë¤¬£³£°Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¤·¤¿»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö£å£ì£é£ô£å¡¡£Ê£á£ð£á£î¡¡£Æ£á£ó£é£ï£î¡¡£Ó£è£ï£÷¤Ë¤´¾·ÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ªº£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï£Õ£Î£Ì£É£Í£É£Ô£Å£Ä¡¡£Â£Å£Á£Õ£Ô£Ù¡ÊÌµ¸Â¤ÎÈþ¤·¤µ¡Ë¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿µÓ¤¬ºÝÎ©¤Ä¹õ¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡ÖåºÎï¤¹¤®¤ë¡¢¡¢¡×¡¢¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¤Ð¤¤¡×¡¢¡Ö¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¡©¡ª¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£