À¸³èËâË¡»È¤¤¤Î¡ÈËâÀÐÌµÁÐ¡Éëý¡ª¡Ø100¤ÎËâÀÐ¤ÎÂç¸¼Ô¡Ù¡¢¿·Ï¢ºÜ¥¹¥¿¡¼¥È
¥½¥é¥¸¥Þ¤Ï¡¢2025Ç¯8·î30Æü(ÅÚ)¤è¤ê¿·Ï¢ºÜ¡Ø100¤ÎËâÀÐ¤ÎÂç¸¼Ô¡Ù¤ò¥½¥é¥¸¥ÞTOON¡¦LINE¥Þ¥ó¥¬¡¦¤á¤Á¤ã¥³¥ß¥Ã¥¯¡¦ebookjapan¤Ë¤ÆÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Î¸¶ºî¤Ï¾¦¶ÈºîÉÊ½éÏ¢ºÜ¤È¤Ê¤ëÄ¹·î´Ñ¡¢¥Í¡¼¥à¡¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡ØGetBackers-Ã¥´Ô²°-¡Ù¤Îºî²è¤òÌ³¤á¤¿°½ÊöÍó¿Í¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
¼ç¿Í¸ø¡¦¥È¡¼¥ê¤Î½é´ü¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó
Êª¸ì¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢ºÇ¼åËÁ¸±¼Ô¤Î¾¯Ç¯¡¦¥È¡¼¥ê¡£Èà¤¬»È¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢ÀïÆ®¤Ç¤ÏÌò¤ËÎ©¤¿¤Ê¤¤¡ØÀ¸³èËâË¡¡Ù¤À¤±¤Ç¡¢ÆüÁ¬¤ò²Ô¤®¤Ê¤¬¤é²ÈÂ²¤ò»Ù¤¨¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢¥È¡¼¥ê¤ÏÉÔ»×µÄ¤Ê¡ÈÃý¤ëËÜ¡É¤È½Ð²ñ¤¤¡¢ÄÌ¾ï¤ÎËâÀÐ¤Î100ÇÜ¤Î²ÁÃÍ¤ò»ý¤Ä¡ÈËÜÊª¤ÎËâÀÐ¡É¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤ë¡£»¨ÍÑ·¸¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¾¯Ç¯¤¬ÍýÉÔ¿Ô¤Ê±¿Ì¿¤òÊ¤¤·¡¢¡ÈËâÀÐÌµÁÐ¡É¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤¯¨¡¨¡¤½¤ó¤ÊÁÖ²÷´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
½é²ó¤Ï1¡Á14ÏÃ¤Þ¤Ç°ìµó¸ø³«¡£¥È¡¼¥ê¤äÃç´Ö¤¿¤Á¤ÎÇ®¤¤¥Ð¥È¥ë¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡û¡ü¡Ø100¤ÎËâÀÐ¤ÎÂç¸¼Ô¡Ù¤Î°ìÉô¤òÂç¸ø³«
¢£¡Ø100¤ÎËâÀÐ¤ÎÂç¸¼Ô¡Ù
¸¶ºî¡§Ä¹·î´Ñ¡¿¥Í¡¼¥à¡¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§°½ÊöÍó¿Í
¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
À¸³èËâË¡¤·¤«»È¤¨¤Ê¤¤¾¯Ç¯¡¦¥È¡¼¥ê¤Ï¡¢ÉÂµ¤¤Î·»¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¡¢ËÁ¸±¼Ô¥®¥ë¥É¤Ç²¼Æ¯¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÅÝ¤»¤ë¤Î¤Ï¥¹¥é¥¤¥àÄøÅÙ¤Ç¡¢ÆÀ¤é¤ì¤ëËâÀÐ¤â¤ï¤º¤«¡£
ÆüÁ¬¤ò²Ô¤®¤Ê¤¬¤é¡¢¥®¥ë¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤ÎÍýÉÔ¿Ô¤Ê°·¤¤¤ËÂÑ¤¨¤ëËèÆü¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢Èà¤ÏÆ¶·¢¤Ç¡ÈÃý¤ëËÜ¡É¤È½Ð²ñ¤¦¡£
¡Ö¥¥ß¤Ï¡ÈËÜÊª¤ÎËâÀÐ¡É¤ò¼è¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¡©¡×
¤½¤Î¸ÀÍÕ¤¬¡¢¥È¡¼¥ê¤Î±¿Ì¿¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
--À¸³èËâË¡»È¤¤¤Î¡ÈËâÀÐÌµÁÐ¡Éëý¡¢¤³¤³¤Ë³«Ëë¡ª
(C)Ä¹·î´Ñ¡¦°½ÊöÍó¿Í / SORAJIMA
ËÜºî¤Î¸¶ºî¤Ï¾¦¶ÈºîÉÊ½éÏ¢ºÜ¤È¤Ê¤ëÄ¹·î´Ñ¡¢¥Í¡¼¥à¡¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡ØGetBackers-Ã¥´Ô²°-¡Ù¤Îºî²è¤òÌ³¤á¤¿°½ÊöÍó¿Í¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
¼ç¿Í¸ø¡¦¥È¡¼¥ê¤Î½é´ü¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó
Êª¸ì¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢ºÇ¼åËÁ¸±¼Ô¤Î¾¯Ç¯¡¦¥È¡¼¥ê¡£Èà¤¬»È¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢ÀïÆ®¤Ç¤ÏÌò¤ËÎ©¤¿¤Ê¤¤¡ØÀ¸³èËâË¡¡Ù¤À¤±¤Ç¡¢ÆüÁ¬¤ò²Ô¤®¤Ê¤¬¤é²ÈÂ²¤ò»Ù¤¨¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢¥È¡¼¥ê¤ÏÉÔ»×µÄ¤Ê¡ÈÃý¤ëËÜ¡É¤È½Ð²ñ¤¤¡¢ÄÌ¾ï¤ÎËâÀÐ¤Î100ÇÜ¤Î²ÁÃÍ¤ò»ý¤Ä¡ÈËÜÊª¤ÎËâÀÐ¡É¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤ë¡£»¨ÍÑ·¸¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¾¯Ç¯¤¬ÍýÉÔ¿Ô¤Ê±¿Ì¿¤òÊ¤¤·¡¢¡ÈËâÀÐÌµÁÐ¡É¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤¯¨¡¨¡¤½¤ó¤ÊÁÖ²÷´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡û¡ü¡Ø100¤ÎËâÀÐ¤ÎÂç¸¼Ô¡Ù¤Î°ìÉô¤òÂç¸ø³«
¢£¡Ø100¤ÎËâÀÐ¤ÎÂç¸¼Ô¡Ù
¸¶ºî¡§Ä¹·î´Ñ¡¿¥Í¡¼¥à¡¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§°½ÊöÍó¿Í
¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
À¸³èËâË¡¤·¤«»È¤¨¤Ê¤¤¾¯Ç¯¡¦¥È¡¼¥ê¤Ï¡¢ÉÂµ¤¤Î·»¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¡¢ËÁ¸±¼Ô¥®¥ë¥É¤Ç²¼Æ¯¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÅÝ¤»¤ë¤Î¤Ï¥¹¥é¥¤¥àÄøÅÙ¤Ç¡¢ÆÀ¤é¤ì¤ëËâÀÐ¤â¤ï¤º¤«¡£
ÆüÁ¬¤ò²Ô¤®¤Ê¤¬¤é¡¢¥®¥ë¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤ÎÍýÉÔ¿Ô¤Ê°·¤¤¤ËÂÑ¤¨¤ëËèÆü¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢Èà¤ÏÆ¶·¢¤Ç¡ÈÃý¤ëËÜ¡É¤È½Ð²ñ¤¦¡£
¡Ö¥¥ß¤Ï¡ÈËÜÊª¤ÎËâÀÐ¡É¤ò¼è¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¡©¡×
¤½¤Î¸ÀÍÕ¤¬¡¢¥È¡¼¥ê¤Î±¿Ì¿¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
--À¸³èËâË¡»È¤¤¤Î¡ÈËâÀÐÌµÁÐ¡Éëý¡¢¤³¤³¤Ë³«Ëë¡ª
(C)Ä¹·î´Ñ¡¦°½ÊöÍó¿Í / SORAJIMA