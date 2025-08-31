¡Ö²È»ö¤Ï½÷¤Î»Å»ö¤À¤«¤éÃ¥¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¤À¤í¡©¡×Î×·î¤ÎºÊ¤ò¤³¤»È¤¦É×¤ËÈ¿·â¤·¤¿ÏÃ
º£²ó¤Ï¡¢Î×·î¤ÎºÊ¤ò¤³¤»È¤¦É×¤ËÈ¿·â¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò¤ÎÀèÇÚ¤ÎÏÃ¤ò¿¿¤Ë¼õ¤±¤ëÉ×¤Ë°¢Á³¡Ä
¡ÖÉ×¤Ï¤â¤¦¤¹¤°Éã¿Æ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ë¤½¤Î¼«³Ð¤¬¤Ê¤¯¡¢¤Û¤È¤Û¤Èº¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²È»ö¤âÁ´Á³¤ä¤é¤º¡¢»ä¤¬Î×·î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â½Å¤¿¤¤¤â¤Î¤ò±¿¤Ð¤»¤¿¤ê¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢É×¤Ë¡Ø¤â¤¦¤¹¤°½Ð»º¤À¤«¤é¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Áá¤¯µ¢¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡Ù¤È¸À¤¦¤È¡¢¡ØÁá¤¯µ¢¤Ã¤Æ²¿¤¹¤ë¤Î¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢°¢Á³¡Ä¡Ä¡£¤½¤³¤Ç¡Ø²È»ö¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¸À¤¦¤È¡¢¡Ø²È»ö¤Ï½÷¤Î»Å»ö¤À¤«¤éÃ¥¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¤À¤í¡©¡Ù¡Ø²ñ¼Ò¤ÎÀèÇÚ¤¬¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¿¤¾¡Ù¤ÈÅú¤¨¡¢³«¤¤¤¿¸ý¤¬¤Õ¤µ¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Æ¬¤Ë¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¿¦¾ì¤ÎÀèÇÚ¤è¤êºÊ¤ÎÈ¯¸À¤òÍ¥Àè¤·¤í¡ª¡¡¤½¤ó¤Ê¤ËÀèÇÚ¤¬¹¥¤¤Ê¤éÀèÇÚ¤È·ëº§¤·¤í¡ª¡Ù¤È¥Ö¥ÁÀÚ¤ì¤¿¤é¡¢¼Õ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÂÎ¸³¼Ô¡§30Âå½÷À¡¦²ñ¼Ò°÷¡¿²óÅú»þ´ü¡§2024Ç¯4·î¡Ë
¢¦ ¤³¤Î½÷À¤ÎÉ×¤Ï¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¤Ë¤«¤Ê¤ê±Æ¶Á¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡£¤Ç¤â¤¢¤Þ¤ê¤Ë±Æ¶Á¤µ¤ì¤¹¤®¤ë¤Èº¤¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¢¨Googirl¤¬ÆÈ¼«¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢½¸¤á¤¿GoogirlÆÉ¼ÔÍÍ¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤â¤È¤Ëµ»ö²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£