¡Ö±Ø¤ÎÊý¤Þ¤Ç¤¹¤´¤¤½¤¤¡×²£ÉÍ»ÔÃæ¶è¤ÎÈË²Ú³¹¤ÇÊÄÅ¹¤·¤¿ÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ¸µ°û¿©Å¹¤«¤é½Ð²Ð 3Åï¤¬Á´¾Æ¡¢¤±¤¬¿Í¤Î¾ðÊó¤Ê¤·¡¡
¤¤Î¤¦Ìë¡¢²£ÉÍ»Ô¤ÎÈË²Ú³¹¤Ç½»Âð¤Ê¤É3Åï¤¬Á´¾Æ¤¹¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤±¤¬¿Í¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤¤Î¤¦¸á¸å9»þÁ°¡¢²£ÉÍ»ÔÃæ¶èÌîÌÓÄ®¤ÎÈË²Ú³¹¤Ç¡Ö·úÊª¤«¤é²Ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢ÄÌ¹Ô¿Í¤«¤é119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ½»Âð¤Î2³¬ÉôÊ¬¤«¤é½Ð²Ð¤·¡¢¥Ý¥ó¥×¼Ö¤Ê¤É35Âæ¤¬½ÐÆ°¤·¤Æ¡¢²Ð¤Ï¤ª¤è¤½2»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²Ð¸µ¤Î½»Âð¤äÎÙÀÜ¤¹¤ë¶õ¤²È¤Ê¤É¤¢¤ï¤»¤Æ3Åï¤¬Á´¾Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤±¤¬¿Í¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö±Ø¤ÎÊý¤Þ¤Ç¤¹¤´¤¤½¤¤¡£¤Þ¤µ¤«¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
²Ð¤¬½Ð¤¿½»Âð¤Ïº£¤Ï±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸µ°û¿©Å¹¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤¬½Ð²Ð¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£