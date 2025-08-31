ÉðÅÄ¿¿¼£¡¡¡ÖËÍ¤Î¿ÍÀ¸¤ÇÁÛÁü¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡Ä¡×Ä¶ÂçÊª2¿Í¤È¤Î¥´¥ë¥Õ¤Ë¡ÖÄ¶Àä³Ú¤·¤¤¥Ï¡¼¥Õ¥é¥¦¥ó¥É¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÉðÅÄ¿¿¼£¡Ê52¡Ë¤¬31Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ä¶ÂçÊª2¿Í¤È¤Î¥´¥ë¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö2025.8.30.ËÍ¤Î¿ÍÀ¸¤ÇÁÛÁü¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬µ¯¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ÈÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö½ê¥¸¥ç¡¼¥¸¤µ¤ó¤ÈÌÚÍü·ûÉð¤µ¤ó¤È¤Î¥´¥ë¥Õ¡ª¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö·ûÉð¤µ¤ó¤¬Ëè½µÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë#TBS¥é¥¸¥ª ¡ØÅÚÍËÄ«6»þ ÌÚÍü¤Î²ñ¡£¡Ù¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤µ¤»¤ÆÄº¤¡¢ÊüÁ÷½ª¤ï¤ê¤Ç¤½¤Î¤Þ¤ÞÍÕ»³¤Ø¡×¤È30Æü¤Î¥é¥¸¥ª½ª¤ï¤ê¤Ç3¿Í¤Ç¥´¥ë¥Õ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖËÍ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÁ´Á³²¼¼ê¤Ã¤Ô¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªÆóÊý¤È¤â¤È¤Æ¤â¤ª¾å¼ê¤ÇÍ¥¤·¤¯¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¾Ð¤¤¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤ÎÄ¶Àä³Ú¤·¤¤¥Ï¡¼¥Õ¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÉðÅÄ¡£¡Ö#½ê¥¸¥ç¡¼¥¸ ¤µ¤ó #ÌÚÍü·ûÉð ¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö#ÅÚÍËÄ«6»þÌÚÍü¤Î²ñ #¥´¥ë¥Õ #ÉðÅÄ¿¿¼£ ¥«¡¼¥È¤¬¼«Æ°±¿Å¾¤¹¤ë¤Î½é¤á¤ÆÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê´ðËÜ¥¥ã¥Ç¥£¡¼¤µ¤ó¤Ë¤â¾è¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤´°Â¿´¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë¡×¤È¤·¤¿¡£