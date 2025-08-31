◇全米オープンテニス 第7日（2025年8月30日 ニューヨーク ビリー・ジーン・キング・ナショナル・テニスセンター）

女子シングルス3回戦で第23シードの大坂なおみ（27＝フリー）が第15シードのダリア・カサトキナ（28＝オーストラリア）を6―0、4―6、6―3で破り、4回戦に進出した。全米オープンでの4回戦進出は優勝した2020年以来5年ぶりで、4大大会では23年7月の出産から復帰後初めて。

大坂は4回戦で23年大会覇者の世界ランキング3位コリ・ガウフ（21＝米国）との対戦が決まった。両者の対戦成績はガウフの3勝2敗（大坂の棄権1）で、初対戦だった19年全米オープンでは大坂が6―3、6―0で圧勝。涙を浮かべるガウフをなぐさめ、地元観客に向かって話すように促していた。

大坂は「彼女を妹のように思ってるんです。だから、ここでまた彼女と対戦できるのはうれしいです」と笑顔。会場の観客へ向かい「誰か私を応援してくれませんか？ここで米国人選手と対戦するのはちょっと大変ですが、私も皆さんに受け入れてもらえるとうれしいです」とおどけて拍手を浴びた。

一方、ガウフも「ナオミとはめちゃくちゃ親しいというわけじゃないけど、間違いなく仲良し。コート内外で彼女が成し遂げてきたことを応援している」とニューヨークでは6年ぶりの対戦を歓迎。「前回は自分にプレッシャーをかけすぎてしまったかもしれない。自分を信じるというより期待の方が多すぎたのだと思う」と振り返り、「今回は違う結果になることを期待しています」と誓った。