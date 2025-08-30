ÁÑÀ¸¡ÊÍð¹º»õ¡Ë¤ÏÉôÊ¬¶ºÀµ¤Ç¼£ÎÅ¤Ç¤¤ë¡©¼£ÎÅ¤Ç¤¤ë¾ÉÎã¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¾ÉÎã¤ò²òÀâ
Íð¹º»õ¡ÊÁÑÀ¸¡Ë¤Î»õÊÂ¤Ó¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
»õÊÂ¤Ó¤¬¤è¤¯¤Ê¤¤¾õÂÖ¤òÊüÃÖ¤¹¤ë¤È¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡¢ÉôÊ¬¶ºÀµ¤Ï¤Ç¤¤ë¤«¡¢¼£ÎÅÊýË¡¤ä¼£ÎÅ´ü´Ö¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¼£ÎÅ¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ä¾É¾õ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤«¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¡¢»õÊÂ¤Ó¤ò¼£¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Íð¹º»õ¡ÊÁÑÀ¸¡Ë¤ÏÉôÊ¬¶ºÀµ¤Ç¼£ÎÅ¤Ç¤¤ë¡©
Íð¹º»õ¡ÊÁÑÀ¸¡Ë¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»õÊÂ¤Ó¤Ç¤¹¤«Íð¹º»õ¡ÊÁÑÀ¸¡Ë¤ÏÉÔµ¬Â§¤Ë½Å¤Ê¤Ã¤¿»õÊÂ¤Ó¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤Ç¤³¤Ü¤³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¸¤»õ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤ÎÈ¬½Å»õ¤ä¡¢¾å¤ÎÁ°»õ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë½Ð¤Ã»õ¤Ê¤É¤â¡¢ÁÑÀ¸¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤êÉôÊ¬Åª¤Ë¸½¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Íð¹º»õ¡ÊÁÑÀ¸¡Ë¤Ï»õ¤ÎÂç¤¤µ¤ËÂÐ¤·¤Æ³Ü¤¬¾®¤µ¤¯¡¢»õ¤¬À¸¤¨¤ë¥¹¥Úー¥¹ÉÔÂ¤Ë¤è¤ë»õ¤Î½Å¤Ê¤ê¤¬¸¶°ø¤Çµ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£Íð¹º»õ¡ÊÁÑÀ¸¡Ë¤òÊüÃÖ¤¹¤ë¤È¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©Íð¹º»õ¡ÊÁÑÀ¸¡Ë¤òÊüÃÖ¤¹¤ë¤È¡¢»õ¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤ÎËá¤»Ä¤·¤Ë¤è¤ë»õ¼þÉÂ¤ä»õÆù±ê¤ÎÈ¯¾É¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£»õ¼þÉÂ¤ËØí´µ¤·¿Ê¹Ô¤·¤¿¾ì¹ç¡¢³ú¤ß¹ç¤ï¤»¤¬Êø²õ¤·¹âÎð´ü¤Î»õ¤Î»ÄÂ¸ËÜ¿ô¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³ú¤ß¹ç¤ï¤»¤¬°¤¤¤³¤È¤ÇÈ¯²»µ¡Ç½¤äÒòÓðµ¡Ç½¤Ë°±Æ¶Á¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Íð¹º»õ¡ÊÁÑÀ¸¡Ë¤Ë¤è¤ê³Ü¤Î¶ÚÆù¤ä´ØÀá¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¡¢³Ü´ØÀá¾É¤òÈ¯¾É¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£³Ü´ØÀá¾É¤òÈ¯¾É¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ç¸ª¤³¤ê¤äÆ¬ÄË¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Íð¹º»õ¡ÊÁÑÀ¸¡Ë¤Î¼£ÎÅÊýË¡¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Íð¹º»õ¡ÊÁÑÀ¸¡Ë¤Î°ìÈÌÅª¤Ê¼£ÎÅÊýË¡¤Ï»õÎó¶ºÀµ¼£ÎÅ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥ªー¥½¥É¥Ã¥¯¥¹¤Ê»õÎó¶ºÀµ¼£ÎÅ¤Ë¤Ï¥ï¥¤¥äー¼£ÎÅ¤È¥Þ¥¦¥¹¥Ôー¥¹¼£ÎÅ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥ï¥¤¥äー¼£ÎÅ¤Ç¤Ï»õ¤ÎÉ½ÌÌ¤Ë¥Ö¥é¥±¥Ã¥È¤òÁõÃå¤·¥ï¥¤¥äー¤Ç»õ¤Î°ÌÃÖ¤òÆ°¤«¤·Àµ¾ï¤ËÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¶ºÀµ´ï¶ñ¤Î¼è¤êÉÕ¤±¤ÏÉ½Â¦¤ÈÎ¢Â¦¤¬¤¢¤ê¡¢Î¢Â¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¶ºÀµ´ï¶ñ¤ÎÁõÃå¤òÌÜÎ©¤Á¤Ë¤¯¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£É½Â¦¤ËÁõÃå¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¥Û¥ï¥¤¥È¥ï¥¤¥äー¤Î»ÈÍÑ¤Ç»õ¤Î¿§¤ÈÆ±²½¤¹¤ë¤¿¤áÌÜÎ©¤Á¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»õ¤¬¤¤ì¤¤¤Ë¤ª¤µ¤Þ¤ë¥¹¥Úー¥¹¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÈ´»õ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Þ¥¦¥¹¥Ôー¥¹¤Ë¤è¤ë»õÎó¶ºÀµ¤Ï¡¢¥ï¥¤¥äー¤ä¥Ö¥é¥±¥Ã¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¼«¿È¤Ç¶ºÀµ´ï¶ñ¤òÃåÃ¦¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¦¥¹¥Ôー¥¹¤ÏÌµ¿§Æ©ÌÀ¤Î¤â¤Î¤â¤¢¤ê¡¢ÌÜÎ©¤Á¤Ë¤¯¤¯µ¤ÉÕ¤«¤ì¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»õÊÂ¤Ó¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥Þ¥¦¥¹¥Ôー¥¹¤Ç¤Ï»õÎó¶ºÀµ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢»õ²Ê°å»Õ¤È¤ÎÁêÃÌ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Íð¹º»õ¡ÊÁÑÀ¸¡Ë¤ÏÉôÊ¬¶ºÀµ¤Ç¤â¼£ÎÅ¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©Íð¹º»õ¡ÊÁÑÀ¸¡Ë¤Ï»õÊÂ¤Ó¤Î¾õ¶·¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬ÉôÊ¬¶ºÀµ¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£»õÊÂ¤Ó¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÉôÊ¬¶ºÀµ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤»õ²Ê°å»Õ¤Ë¤è¤ë¿ÇÃÇ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ÉôÊ¬¶ºÀµ¤Ç¤ÏÁ´ÂÎ¤Î»õÎó¶ºÀµ¤è¤ê¤âÈñÍÑ¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢»õÎó¶ºÀµ´ü´Ö¤âÃ»¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Íð¹º»õ¡ÊÁÑÀ¸¡Ë¤òÉôÊ¬¶ºÀµ¤Ç¼£ÎÅ¤Ç¤¤ë¾ÉÎã¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¾ÉÎã
Íð¹º»õ¡ÊÁÑÀ¸¡Ë¤òÉôÊ¬¶ºÀµ¤Ç¼£ÎÅ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Î´ü´Ö¤äÈñÍÑ
Íð¹º»õ¡ÊÁÑÀ¸¡Ë¤òÉôÊ¬¶ºÀµ¤Ç¼£ÎÅ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Î¼£ÎÅ´ü´Ö¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¡©Íð¹º»õ¡ÊÁÑÀ¸¡Ë¤ÎÉôÊ¬¶ºÀµ¤Ë¤«¤«¤ë´ü´Ö¤Ï¤ª¤ª¤è¤½¿ô¥ö·î¤«¤é1Ç¯ÄøÅÙ¤Ç¤¹¡£Á´ÂÎ¶ºÀµ¤ËÈæ¤Ù»õ¤òÆ°¤«¤¹ÉôÊ¬¤¬¶¹¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¼£ÎÅ´ü´Ö¤È¤·¤Æ¤ÏÃ»¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÉôÊ¬¶ºÀµ¤Ï·ÚÅÙ¤Î»õÊÂ¤Ó¤ò»õÎó¶ºÀµ¤¹¤ë¤³¤È¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢»õÊÂ¤Ó¤¬°¤±¤ì¤Ð¼£ÎÅ´ü´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»õÎó¶ºÀµ¤Ï»õÊÂ¤Ó¤òÄ¾¤·¤Æ¼£ÎÅ¤¬´°Î»¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢»õÊÂ¤Ó¤òÄ¾¤·¤¿¸å¤âÄÌ±¡¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤½¤Î´ü´Ö¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÉôÊ¬¶ºÀµ¤Ç¤â¼£ÎÅ¸å¤Ë¥ê¥Æー¥Êー¤ÎÁõÃå¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤«¡©ÉôÊ¬¶ºÀµ¤Ç¤âÁ´ÂÎ¶ºÀµ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¸åÌá¤ê¤òËÉ»ß¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥ê¥Æー¥Êー¤ÎÁõÃå¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥ê¥Æー¥Êー¤Ï»õÎó¶ºÀµ¼£ÎÅ¤ÇÀ°¤¨¤¿»õÊÂ¤Ó¤¬¸µ¤Î»õÊÂ¤Ó¤ËÌá¤í¤¦¤È¤¹¤ëÆ°¤¤òËÉ¤®¡¢¼£ÎÅ¸å¤Î»õÊÂ¤Ó¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£1Æü¤ËÁõÃå¤¹¤ë»þ´Ö¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤Èµ¬Äê¤Î»þ´ÖÁõÃå¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥ê¥Æー¥Êー¤Ë¤Ï¼è¤ê³°¤·¤¬²ÄÇ½¤Ê¤â¤Î¤ÈÎ¢Â¦¤ËÁõÃå¤·¤¿¤Þ¤Þ¤Î¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸åÌá¤ê¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤â¥ê¥Æー¥Êー¤òÁõÃå¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£¥ê¥Æー¥Êー¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Î´ü´ÖÁõÃå¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¥ê¥Æー¥Êー¤ÎÁõÃå´ü´Ö¤Ë¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª¤ª¤è¤½1Ç¯～3Ç¯ÁõÃå¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥ê¥Æー¥Êー¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢»ÈÍÑ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤´ü´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È»õÎó¶ºÀµ¤ÇÀ°¤¨¤¿»õÊÂ¤Ó¤¬¸åÌá¤ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸åÌá¤ê¤¬¤Ò¤É¤¤¤È¡¢ºÆÅÙ»õÊÂ¤Ó¤Î»õÎó¶ºÀµ¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¡¢ÄÉ²Ã¤ÇÈñÍÑ¤ä´ü´Ö¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¸åÌá¤ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ»õ¤ä»õ¼þÁÈ¿¥¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤ÄË¤ß¤¬À¸¤¸¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ä¹´ü´Ö¥ê¥Æー¥Êー¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¤È¸åÌá¤ê¤ò¤·¤ÆÉÔ²÷´¶¤äÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤¿¤áËèÆü¤Î»ÈÍÑ¤¬É¬¿Ü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Íð¹º»õ¡ÊÁÑÀ¸¡Ë¤ÎÉôÊ¬¶ºÀµ¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤Ï¡¢»õÊÂ¤Ó¤Î¾õ¶·¤ä»õ²Ê°å±¡¡¢»Ü½ÑÊýË¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª¤ª¤è¤½100,000～700,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Û¤É¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¥ï¥¤¥äー¼£ÎÅ¤Ç¤¢¤ì¤Ð300,000～700,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËÄøÅÙ¤ÎÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¦¥¹¥Ôー¥¹¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÉôÊ¬¶ºÀµ¤ÎÈñÍÑ¤Ï100,000～400,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËÄøÅÙ¤Ç¤¹¡£¥Û¥ï¥¤¥È¥ï¥¤¥äー¤äÎ¢Â¦¶ºÀµ¡ÊÀåÂ¦¶ºÀµ¡Ë¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤Ï¹â³Û¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¦¥¹¥Ôー¥¹¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿»õÎó¶ºÀµ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¼«¿È¤Ç¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¡¢ÄÌ±¡²ó¿ô¤¬¸º¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥ï¥¤¥äー¶ºÀµ¤ËÈæ¤ÙÈñÍÑ¤ò¤ª¤µ¤¨¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¼«¿È¤Ë¤¢¤Ã¤¿»õÎó¶ºÀµ¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î»õ²Ê°å±¡¤ò¼õ¿Ç¤·¤ÆÇ¼ÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô¤Þ¤È¤á
Íð¹º»õ¡ÊÁÑÀ¸¡Ë¤ÏÉÔµ¬Â§¤Ç¤Ç¤³¤Ü¤³¤È¤·¤Æ¤¤¤ë»õÊÂ¤Ó¤Ç¡¢È¬½Å»õ¤ä½Ð¤Ã»õ¤Ê¤É¤â¡¢ÁÑÀ¸¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤êÉôÊ¬Åª¤Ë¸½¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Íð¹º»õ¡ÊÁÑÀ¸¡Ë¤òÊüÃÖ¤¹¤ë¤È»õÆù±ê¤ä»õ¼þÉÂ¡¢³Ü´ØÀá¾É¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È»õÊÂ¤Ó¤ò¼£¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢³Ü´ØÀá¾É¤òÈ¯¾É¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¸ª¤³¤ê¤äÆ¬ÄË¤Ê¤É¤òÍ¶È¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¿¤áÊüÃÖ¤»¤º»õ²Ê°å±¡¤ò¼õ¿Ç¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼«Ê¬¤ÎÈ½ÃÇ¤À¤±¤ÇÂÐ½è¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀìÌçÅª¤ÊÃÎ¼±¤ò»ý¤Ä»õ²Ê°å»Õ¤Ë¤è¤ë¿ÇÎÅ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¼ç¤Ê»õÎó¶ºÀµÊýË¡¤Ï¥ï¥¤¥äー¶ºÀµ¤È¥Þ¥¦¥¹¥Ôー¥¹·¿¶ºÀµ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»õÊÂ¤Ó¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ»õÎó¶ºÀµÊýË¡¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉôÊ¬¶ºÀµ¤Ç¤ÏÁ´ÂÎ¶ºÀµ¤è¤ê¤â»õÎó¶ºÀµ´ü´Ö¤¬Ã»¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ä¡¢ÈñÍÑ¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
»õÎó¶ºÀµ¤Î¼£ÎÅ¤Ë¤«¤«¤ë´ü´Ö¤Ï¿ô¥ö·î¤«¤é1Ç¯ÄøÅÙ¤ÇÈñÍÑ¤Ï100,000～700,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËÄøÅÙ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»õÎó¶ºÀµ¤ÎÊýË¡¤ä´ü´Ö¡¢ÈñÍÑ¤Ï»õ²Ê°å±¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¤¿¤á»õ²Ê°å»Õ¤ÈÁêÃÌ¤·¡¢Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¼£ÎÅ¤ÇÈþ¤·¤¤»õÊÂ¤Ó¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»²¹ÍÊ¸¸¥
¶ºÀµ»õ²Ê¼£ÎÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ | ¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜ¶ºÀµ»õ²Ê³Ø²ñ
¶ºÀµ»õ²Ê - »õ¤È¤ª¸ý¤Î¤³¤È¤Ê¤é²¿¤Ç¤â¤ï¤«¤ë ¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯8020¡ÃÆüËÜ»õ²Ê°å»Õ²ñ¤³¤Îµ»ö¤Î´Æ½¤»õ²Ê°å»Õ
¾®ÅÄ µÁ¿Î»õ²Ê°å»Õ(¾®ÅÄ»õ²Ê¡¦¶ºÀµ»õ²Ê±¡Ä¹)
²¬»³Âç³Ø»õ³ØÉô Â´¶È / ¹ÅçÂç³Ø»õ³ØÉô»õ²Ê¶ºÀµ³Ø¶µ¼¼ / »õ²Ê°å±¡¶ÐÌ³¤ò¤Ø¤ÆÊ¿À®10Ç¯3·î¾®ÅÄ»õ²Ê¡¦¶ºÀµ»õ²Ê¤ò³«±¡ / ½êÂ°¶¨²ñ¡¦»ñ³Ê¡§ÆüËÜ¶ºÀµ»õ²Ê³Ø²ñ Ç§Äê°å / ÆüËÜ³Ü´ØÀá³Ø²ñ / ÆüËÜ¸ý³¸Îö³Ø²ñ / °Âº´»õ²Ê°å»Õ²ñ ³Ø¹»ÊÝ·òÉô½êÂ° / ¹ÅçÂç³Ø»õ³ØÉô»õ²Ê¶ºÀµ³Ø¶µ¼¼Æ±Ìç²ñ ²ñ°÷ / ²¬»³Âç³Ø»õ³ØÉôÆ±Áë²ñ¹Åç»ÙÉô Éû»ÙÉôÄ¹ / ²¬»³Âç³ØÁ´³ØÆ±Áë²ñ(Alumni)¹Åç»ÙÉô´´»ö / ¥¢¥«¥·¥¢»õ²Ê°å²ñ³Ø½ÑÍý»öµ»ö¤ò¤â¤Ã¤È¸«¤ë