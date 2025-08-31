¤À¤«¤é¼ã¼Ô¤¬ÅÔ²ñ¤ËÆ¨¤²¤Æ¤¤¤¯¡ÄÆüËÜ¿Í¤òÉÏ¤·¤¯¤·¤¿"°ì¶Ë½¸Ãæ"¤È"¼º¤ï¤ì¤¿30Ç¯"¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë´Ø·¸
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢´äËÜ¹¸°ì¡Ø¹â¤¯Çä¤ì¤ë¤â¤Î¤À¤±ºî¤ë¥É¥¤¥Ä¿Í¡¢¤¤¤¤¤â¤Î¤ò°Â¤¯Çä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÆüËÜ¿Í¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·½ñ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£´ë¶È¤¬ÃÏ¸µ¤Ë»Ä¤ë¤¿¤á¡¢¹ñ¡¦ÃÏÊý¤¬ÅØÎÏ
¥É¥¤¥Ä¤Î´ë¶È¶¥ÁèÎÏ¤Ï¡¢´ë¶È¤ÈÃÏÊýÀ¯ÉÜ¤¬°ìÂÎ²½¤·¤¿ÁíÎÏÀï¤È¤·¤ÆÈ¯´ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥É¥¤¥ÄÃÏÊýÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢´ë¶È¤¬°ÜÅ¾¤µ¤ì¤ë¤ÈºÇ¤âº¤¤ë¤«¤éºÇ¤â¤¬¤ó¤Ð¤ë¡¢½»Ì±¤ò¹¬Ê¡¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È½»Ì±¤¬Æ¨¤²½Ð¤¹¤«¤é´èÄ¥¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÃÏÊýÀ¯ÉÜ¤ÎËÜÍè¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢´ë¶È¤Î¶¥ÁèÎÏ¶¯²½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÏ¸µ¤Ç´ë¶È³èÆ°¤·¡¢¤ª¶â¤ò²Ô¤¤¤Ç¤â¤é¤¤¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¸ÛÍÑ¤·¡¢ÃÏ¸µ¤Ë¤ª¶â¤òÍî¤È¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
½ô¡¹¤Î¥³¥¹¥È¤¬¹â¤¤¥É¥¤¥Ä¹ñÆâ¤ÇÀ¸»º¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î´ë¶ÈÊý¿Ë¤Ï¡Ö¿Í¤¬Íß¤·¤¬¤ë¤â¤Î¤òºî¤Ã¤Æ¹â¤¯Çä¤ì¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
ÆüËÜ¤Î¤è¤¦¤Ë³¤¤ò³Ö¤Æ¤Æ³°¹ñ¤¬¤¢¤ë¹ñ¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¡¢Î¦Â³¤¤Ç¤¹¤°ÎÙ¤ËÊÌ¤Î¹ñ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢´ë¶È¡¦»ö¶È½ê¤Î°ÜÅ¾°µÎÏ¤ÏÆüËÜ¤è¤ê¤â¶¯¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÃÏ¸µ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ´ë¶È³èÆ°¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢¥É¥¤¥ÄÃÏÊýÀ¯ÉÜ¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤ò¹Í¤¨¡¢ÂçÊÑ¤ÊÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÆüËÜ¤Ï¡Ö¼ã¼Ô¤¬ÅÔ²ñ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÃ²¤¯¤À¤±
¥É¥¤¥Ä¤ÎÃÏÊýÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢½»Ì±¤ËÂÐ¤·¤Æ·ÐºÑÅª¤ÊË¤«¤µ¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬½»Ì±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎºÇÂç¤Î¹¬Ê¡¤Ç¤¢¤ê¡¢·ÐºÑÅªË¤«¤µ¤ÎÄó¶¡¤³¤½¤¬¼ã¤¤½÷À¤ò¼æ¤¤Ä¤±¡¢¿Í¸ýÁý¤Î¹¥½Û´Ä¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃÏÊýÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢Í¥½¨¤Ê¼ã¼Ô¤ä´ë¶È¤òÍ¶Ã×¤·¤Ä¤Ê¤®»ß¤á¤Æ¤ª¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢»º¶È¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÀ°È÷¡¢»º¶È¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¤ä¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥ê¡¼4.0¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤ê¤È¡¢ÂçÊÑ¤ÊÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤ÎÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤Ç¤³¤³¤Þ¤ÇÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤òÉ®¼Ô¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£¡Ö¼ã¼Ô¤¬ÅÔ²ñ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÃ²¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¡£
¥É¥¤¥ÄÃÏÊýÀ¯ÉÜ¤Î¹Í¤¨Êý¤Ï¡¢¤ª¶â¤¬¤¢¤ì¤Ð²¿¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¡¢¤ª¶â¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¶µ°é¤âÊ¡»ã¤â²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Ã±½ã¤ÊÈ¯ÁÛ¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¤ª¶â¤Ï¤É¤³¤«¤é¤«Í¯¤¤¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤ª¶â¤Î»È¤¤Êý¤Ð¤«¤ê¤¬µÄÏÀ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£À¯¼£²È¤â¤ª¶â¤ò»È¤¦¿Í´Ö¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ç¤Ï¡Ö²Ô¤®¤¬¤¤¤¤°ì²È¤ÎÂç¹õÃìÅªÂ¸ºß¡×¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤ë¡£
¢£ÃÏÊý¤¬²Ô¤²¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¹ñ¤ÎÌ¤Íè¤Ï¤Ê¤¤
É®¼Ô¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤ÎÁ°¡¢²¿ÅÙ¤â¥É¥¤¥Ä¤òË¬Ìä¤·¡¢ÀìÌç²È¤È°Õ¸«¸ò´¹¤·¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¹ñÌ±ÅªµÄÏÀ¤òÄ´ºº¤·¤¿¡£
ÊÆ¹ñ¤ÎGAFA¤Î¶¼°Ò¤Ë¤É¤¦ÂÐ½è¤¹¤ë¤«¡£¥É¥¤¥Ä·ÐºÑ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ëÃæ¹ñ¸þ¤±¼«Æ°¼ÖÍ¢½Ð¤Ï¡¢¤¤¤º¤ìË°ÏÂ¤¹¤ë¡£¤½¤Î¼¡¤ËÍ¢½Ð²ÄÇ½¤Ê¥É¥¤¥Ä¤¬Í¥°ÌÀ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ï²¿¤«¡£¤È¡¢¤Þ¤µ¤Ë¹ñ¤òµó¤²¤ÆµÄÏÀ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¹ñ¤Î»Üºö¤È¤·¤Æ¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Î¿ä¿Ê¤¬·è¤á¤é¤ì¡¢¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥ê¡¼4.0¹½ÁÛ¤¬Äóµ¯¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤Î¹½ÁÛ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¥É¥¤¥ÄÀ¯ÉÜ¤ÏÊä½õ¶â¤ò½Ð¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËÃÏ°è¤Î´ë¶È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÃÏÊýÀ¯ÉÜ¤Ç¤¢¤ë¡£¥É¥¤¥Ä³ÆÃÏ¤Ë¿ôÂ¿¤¯ºî¤é¤ì¤¿»Ù±çµ¡´Ø¤¬¡¢¤½¤Î¼þÊÕ¤ËÎ©ÃÏ¤¹¤ë´ë¶È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Ê¤É¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ¤¬¥É¥¤¥Ä¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤ëºÇ¤âÂç¤¤Ê¼¨º¶¤Ï¡¢¡Ö´ë¶È¤¬°ÜÅ¾¤¹¤ë¤ÈºÇ¤âº¤¤ëÃÏÊýÀ¯ÉÜ¤¬ºÇ¤â¤¬¤ó¤Ð¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤í¤¦¡£ÊÌ¤Ê¸À¤¤Êý¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¡ÖÃÏÊý¤¬¤â¤Ã¤È²Ô¤²¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¥É¥¤¥Ä¤Î¸½ÃÏÄ´ºº¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¤¬ºÎÍÑ¤·¤¿¼êË¡¤¬ÆüËÜ¤Ë¤âÆ³Æþ²ÄÇ½¤Ê¤é¡¢¡Ö¼º¤ï¤ì¤¿30Ç¯¡×¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¤â¥É¥¤¥Ä¤Î¤è¤¦¤ËºÆ¤ÓÎÏ¶¯¤¤·ÐºÑÀ®Ä¹¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤ÎÌäÂê°Õ¼±¤«¤é»Ï¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤Î¡ÖÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¡×¤¬Æ³Æþ¤¹¤Ù¤¤È¹Í¤¨¤ë¼êË¡¤Ï¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£²£ÊÂ¤Ó¤Ç¤Ï¡¢´ë¶È¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤ëÃÏ°è¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤
¡Â¾¤ÎÃÏ°è¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÈæ³ÓÍ¥°Ì¤ÊÃÏ°è»ñ¸»¤ÎºÇÂç¸Â¤Î³èÍÑ
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤½¤³¤ÎÃÏ°è¤Ï¤¢¤Î»ÜÀß¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÃÏ°è¤âÆ±¤¸»ÜÀß¤¬Íß¤·¤¤¤È¤¤¤¦²£ÊÂ¤ÓÅª¤Ê»º¶È¿¶¶½¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ç¤ÏÂ¾ÃÏ°è¤È¤Îº¹ÊÌ²½¤òºÇ¤â½Å»ë¤¹¤ë¡£
ÆüËÜ¤ÇÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤Î¿Í¡¹¤Ë¡¢¡ÖÂ¾ÃÏ°è¤ÈÈæ³Ó¤·¤¿¤³¤³¤Î»º¶È¤ÎÍ¥°ÌÀ¤Ï²¿¤«¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢È½¤Ç²¡¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¿¦¿Í¤Îµ»Ç½¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¡×¤È¤¤¤¦Åú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÈÅú¤¨¤¬Æ±¤¸¤â¤Î¤Ï¡¢Èæ³ÓÍ¥°Ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ì±´Ö´ë¶È¤¬ÈÎÇä¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤¬¡¢Â¾´ë¶È¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¤À¤ÈÇä¤ì¤Ê¤¤¤Î¤ÈÆ±ÍÍ¡¢ÃÏ°è¤Î»º¶È¿¶¶½¤â¡¢Â¾ÃÏ°è¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¤Ç¤Ï¡¢Ã¯¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢´ë¶È¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤ëÃÏ°è¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¢¡ÖÃÏ°è¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥µ¥¤¥¯¥ë¡×¤Ë¤è¤ëÃÏ¸µ´ë¶È¤Î°éÀ®
¡ÖÃÏ°è¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥µ¥¤¥¯¥ë¡×¤Ë¤è¤êÃÏ¸µ´ë¶È¤ò°éÀ®¤·¡¢¡Ö°è³°¤«¤é¥Þ¥Í¡¼¤ò²Ô¤®¡¢°èÆâ¤Çµ¤Á°¤è¤¯»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÃÏ°è·ÐºÑ½Û´Ä¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¡£
¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¾ï¤ËÃÏ°è¤«¤éÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¡¢¿·À½ÉÊ¤¬·ÑÂ³Åª¤Ë»Ô¾ì¤ËÇÚ½Ð¤µ¤ì¡¢´ë¶È¤ÎÇä¾å¤¬¿¤Ó¤ÆÀ®Ä¹¤¹¤ë¡ÖÃÏ°è¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥µ¥¤¥¯¥ë¡×¤òÀ©ÅÙÀß·×¤¹¤ë¡£
¥É¥¤¥Ä¤¬Åì²¤¤Ø¤Î¹©¾ì°ÜÅ¾°µÎÏ¡¢Åì²¤¤«¤é¤ÎÄã²Á³ÊÉÊ¤ÎÎ®Æþ°µÎÏ¤Ë¹³¤¹¤ë¤¿¤á¡¢À½ÉÊ¤òº¹ÊÌ²½¤·¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ç¤·¤«ºî¤ì¤Ê¤¤¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍÀ½ÉÊ¤Ë¥·¥Õ¥È¤·¤¿¤Î¤ÈÆ±ÍÍ¤ÎÀ©ÅÙÀß·×¤Ç¤¢¤ë¡£
¥É¥¤¥Ä¤ÇÄ´ºº¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¸ý¤ò»À¤Ã¤Ñ¤¯¤·¤Æ¡Ö¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Î¸ÀÍÕ¤ò·«¤êÊÖ¤¹¿Í¤¬Â¿¤¤¡£¥É¥¤¥Ä¿Í¤Î¡Ö¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤ËÂÐ¤¹¤ë¤³¤À¤ï¤ê¤³¤½¤¬¡¢¹ñºÝ¶¥ÁèÎÏ¤Î¤¢¤ë¥É¥¤¥ÄÀ½ÉÊ¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤¿¡£
¢£Í¥½¨¤Ê¼ã¼Ô¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¤Ë¤Ï¡Ö¿¦¾ì¡×¤¬ÉÔ²Ä·ç
£´ë²è¡¦³«È¯¡¦Àß·×ÉôÌç¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¤¤¿´ë¶ÈÍ¶Ã×
¥É¥¤¥Ä¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÂçÂ´¤Î¼ã¼Ô¤Ë»Å»ö¤ò¡¢ÃÎÅª¤Ê¼ã¼Ô¤ËÄê½»¤ò¡×¤ò´ú°õ¤Ë´ë¶ÈÍ¶Ã×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÔ²ñ¤«¤éÃÏ¸µ¤ÎÂç³Ø¤ËÍè¤Æ¡¢ÅöÃÏ¤¬µ¤¤ËÆþ¤ê¡¢Äê½»¤ò´õË¾¤¹¤ë¼ã¼Ô¤Ë¿¦¾ì¤ò¡¢¤Þ¤¿ÅÔ²ñ¤ÎÂç³Ø¤Ë½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢Â´¶È¸å¡¢ÃÏ¸µ¤Ëµ¢¤ê¤¿¤¤¼ã¼Ô¤Ë¿¦¾ì¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£¥Þ¥Í¡¼¤ò²Ô¤°Ç½ÎÏ¤¬¹â¤¤¼ã¼Ô¤ËÍ¥ÀèÅª¤ËÃÏ¸µ¤òÁª¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤òÁ¯ÌÀ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤³°ÈÎÏ©³«Âó¤Î¤¿¤á¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤Ø¤Î½ÐÅ¸
ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤¬ÃÏ¸µ´ë¶È¤òÎ¨¤¤¤Æ¡¢³¤³°¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤ËÉÑÈË¤Ë½ÐÅ¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³¤³°ÈÎÏ©³«Âó¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¥É¥¤¥Ä¤Ç¤ÏÃÏÊýÀ¯ÉÜ¡¢·ÐºÑ¿¶¶½¸ø¼Ò¤Þ¤¿¤Ï»º¶È¥¯¥é¥¹¥¿¡¼»öÌ³¶É¤äÃæ³Ëµ¡´Ø¤Ë¤è¤ë¡¢ËèÇ¯10²ó°Ê¾å¤Î³¤³°Å¸¼¨²ñ¤Ø¤Î½ÐÅ¸¤Ï¡¢¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¶ÈÌ³¤È¤·¤ÆÍ½»»¤¬·×¾å¤µ¤ì¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤´¤È¤¯¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¼ÁÌä¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐÀâÌÀ¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¥É¥¤¥Ä¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î´·½¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢ÎÙ¹ñ¡ÊÃæ¹ñ¡¢´Ú¹ñ¡¢ÂæÏÑ¡Ë¤ò½ü¤±¤Ð¥É¥¤¥Ä´ë¶È¤¬°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤¬¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÎÈÎÏ©³«Âó¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¯¤¤°ÕÍß¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£°ìÊý¡¢ÆüËÜ¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤¬³°¹ñ¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤Ë½ÐÅ¸¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¸«¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¬Ç¯1²óÄøÅÙ¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡£ÉÑÅÙ¤¬¤Þ¤ë¤Ç°ã¤¦¡£
¢£ÃÏ°è¤ÎÃæ¤Ë¤ª¶â¤òÍî¤È¤¹»ÅÁÈ¤ß¤ò½Å»ë
¥ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤Ë³¤³°ÈÎÏ©³«Âó¤È³°»ñÍ¶Ã×¤ò¹Ô¤¦ÁÈ¿¥¤¬É¬Í×
¥É¥¤¥Ä¤Ë¤ÏÃÏÊýÀ¯ÉÜ¤Î²¼¤Ë¡¢·ÐºÑ¿¶¶½¸ø¼Ò¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê¼ÂÆ¯ÉôÂâ¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡£
·ÐºÑ¿¶¶½¸ø¼Ò¤ÏÃÏÊýÀ¯ÉÜ¤Î·ÐºÑÉô¶É¤«¤éÍ½»»¼¹¹Ô¤ª¤è¤Ó»ö¶È¼Â»Üµ¡Ç½¤òÊ¬Î¥¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÆüËÜ¤Î¡Ö»ö¶ÈÃÄ¡×¤ËÎà»÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼çÍ×¤Ê¶ÈÌ³¤Ï¡¢³¤³°ÈÎÏ©³«Âó¤È³°»ñÍ¶Ã×¤Ç¤¢¤ë¡£
ÆüËÜ¤ÎÃÏÊý¸ø¼Ò¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÅÚÃÏ³«È¯¸ø¼Ò¤ä½»Âð¶¡µë¸ø¼Ò¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢·ÐºÑ¿¶¶½¸ø¼Ò¤ÏÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤«¤é¤âÆüËÜ¤ÎÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤¬¡¢³°²ß¤ò²Ô¤°¤³¤È¤Ë´Ø¿´¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¦ÃÏ°è¤Î³°¤«¤éÍø±×¤òÆÀ¤ëÀ½Â¤¶È¤ÎºÇÍ¥Àè¤Ç¤Î¿¶¶½
ÃÏ¸µ¤«¤é¸ÛÍÑ¤·¡¢ÃÏ¸µÃæ¾®´ë¶È¤«¤éÄ´Ã£¤·¡¢ÃÏ°è¤Î³°¤«¤é³ÍÆÀ¤·¤¿½êÆÀ¤òÃÏ¸µ¤ËÍî¤È¤·¡¢ÃÏ°èÆâ¤Ç¥Þ¥Í¡¼¤¬½Û´Ä¤¹¤ë·ÐºÑ¹½Â¤¤ò·ÁÀ®¤·¤¿¤¤¡£°è³°¤«¤éÌÙ¤±¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë´ë¶È¤òÍ¥ÀèÅª¤Ë°·¤¦¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¡ÊÍ¶°ø¡Ë¤ÎÉÕ¤±Êý¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
§Ä¹´ü¤ÎÊý¸þÀ¤ò¸«ÄÌ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¶¯ÎÏ¤Ê¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Î°éÀ®
¹¤¤»ëÌî¤È±ó¤¤¸«ÄÌ¤·¤ò¤â¤Ã¤¿¡¢·èÃÇÎÏ¤È¹ÔÆ°ÎÏ¤Î¤¢¤ë·Ð±Ä¼Ô¤ò¸«½Ð¤¹¤Ù¤¯¡¢ÊÙÎå¤¹¤ë¡£Âç¤¤ÊÊÑ²½¤òÈ¼¤¦Äó°Æ¤Ï¡¢È¿ÂÐ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¾ï¤Ç¤¢¤ë¡£¤À¤¬¡¢´äÈ×¤Î¤è¤¦¤Ê¸Ç¤¤È¿ÂÐÀªÎÏ¤Ë¤â¤¯¤¸¤±¤º¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¤Íè¤Î¤¿¤á¤Ë¿È¤ò¤µ¤µ¤²¤ÆÅØÎÏ¤¹¤ë¿Í¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤òÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ë¸«½Ð¤·¡¢Â¦ÌÌ»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤¼¤Ò¤È¤âÉ¬Í×¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£ÃÏÊý¤Î·ÐºÑÎÏ¤¬¡¢ÆüÆÈ¤Îº¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¨ÆüËÜ¤ÎÃÏÊýÉô¤ÇÀ¸»º¤·¤ÆÍ¢½Ð¤·¤¿Êý¤¬³¤³°Åê»ñ¤è¤ê¤âÌÙ¤«¤ë¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥Í¥¹´Ä¶¤Î¹½ÃÛ
ÆüËÜ¤ÏÂçÅÔ²ñ¡¢¤¹¤Ê¤ï¤ÁÅìµþ¡¢Ì¾¸Å²°¡¢Âçºå¡¢Ê¡²¬¤Ê¤É¤Ï¥×¥é¥¹¤Î·ÐºÑÀ®Ä¹¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢ÅÔ¿´3¶è¡ÊÃæ±û¶è¡¢ÀéÂåÅÄ¶è¡¢¹Á¶è¡Ë¤À¤±¸«¤ì¤ÐÁÇÀ²¤é¤·¤¤·ÐºÑ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤¢¤í¤¦¡£¤À¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ï¹Âç¤ÊÃÏÊýÉô¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥×¥é¥¹À®Ä¹¤ÎÂçÅÔ²ñ¤È¥Þ¥¤¥Ê¥¹À®Ä¹¤ÎÃÏÊýÉô¤ò¹ç»»¤·¤Æ¡¢²áµî30Ç¯´Ö¤Û¤È¤ó¤ÉÀ®Ä¹¤·¤Ê¤¤·ÐºÑ¹½Â¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢¥É¥¤¥Ä¤ÏÃÏÊýÉô¤â¥×¥é¥¹¤ÎÀ®Ä¹¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤ä¥Ç¥å¥Ã¥»¥ë¥É¥ë¥Õ¤È¤¤¤Ã¤¿ÂçÅÔ»Ô¤¬·ÐºÑÀ®Ä¹¤¹¤ë¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤À¤¬¡¢ÃÏÊýÉô¤Ë¤â¶¯¤¤·ÐºÑÎÏ¤ò¤â¤Ä¥¨¥ê¥¢¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¤Ï·ÐºÑ¾õ¶·¤¬¸·¤·¤¤µìÅìÆÈ¤ÎÃæ¤Ë¤â¶¯¤¤·ÐºÑÎÏ¤ò¤â¤ÄÃÏ°è¤¬ÅÀºß¤¹¤ë¡£
°ì¹ñ¤Î·ÐºÑÎÏ¤Ï¡¢Á´ÃÏ°è¤Î·ÐºÑÎÏ¤Î¹ç·×¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¤È¥É¥¤¥Ä¤Îº¹¤Ï¡¢ÃÏÊýÉô¤Î·ÐºÑÎÏ¤Îº¹¤Ç¤¢¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤è¤¤¡£¤³¤ì¤¬ÆüËÜ¤È¥É¥¤¥Ä¤Î·ÐºÑ¹½Â¤¤Î·èÄêÅª¤Ê°ã¤¤¤Ç¤¢¤ë¡£
----------
´äËÜ ¹¸°ì¡Ê¤¤¤ï¤â¤È¡¦¤³¤¦¤¤¤Á¡Ë
ÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿Í ·ÐºÑ»º¶È¸¦µæ½ê ¥ê¥µ¡¼¥Á¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È
ÄÌ¾¦»º¶È¾Ê¡Ê¸½¡¦·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡ËÆþ¾Ê¡£ºß¾å³¤ÆüËÜ¹ñÁíÎÎ»ö´ÛÎÎ»ö¡¢»º¶Èµ»½ÑÁí¹ç¸¦µæ½ê¤Ä¤¯¤Ð¥»¥ó¥¿¡¼¼¡Ä¹¡¢Æâ³Õ´±Ë¼»²»ö´±¡¢·ÐºÑ»º¶È¸¦µæ½ê¾åÀÊ¸¦µæ°÷¤ò·Ð¤Æ¡¢2020Ç¯4·î¤è¤ê¸½¿¦¡£
----------
¡ÊÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿Í ·ÐºÑ»º¶È¸¦µæ½ê ¥ê¥µ¡¼¥Á¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È ´äËÜ ¹¸°ì¡Ë