½÷Í¥¤Î°ËÆ£º»è½¡Ê31ºÐ¡Ë¤¬¡¢8·î31Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡Ö¥Ü¥¯¤é¤Î»þÂå¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡È¥¨¥´¥µ¡¼¥Á¤ò¤ä¤á¤Ê¤¤ÍýÍ³¡É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ïº£²ó¡¢¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¡¦¶Ì°æ»í¿¥¡Ê30ºÐ¡Ë¡¢½÷Í¥¡¦ºæ¾®½Õ¡Ê31ºÐ¡Ë¡¢°ËÆ£¤ÎÃçÎÉ¤·3¿ÍÁÈ¤¬¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£¡Ö¥¨¥´¥µ¡¼¥Á¤¹¤ë¡©¡×¤È¤¤¤¦¤ªÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ËÆ£¤Ï¡ÖÄ«¥¤¥Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£µ¯¤¤¿½Ö´Ö¡¢¤Þ¤º¥Ñ¥Ã¤Èµ¯¤¤Æ¡Øº»è½¡Ä¡Ù¡£½ñ¤«¤ì¤Æ¤ë¡Á¡×¤È¸ì¤ë¡£
°ËÆ£¼«¿È¤Ï¡¢°¤¤½ñ¤¹þ¤ß¤ò¸«¤Æ¡Ö¿©¤é¤Ã¤Æ¤¿¡×¥¿¥¤¥×¤À¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¡Ö¤â¤¦·ë¹½¡¢¹Ý¤À¤è¡£¤â¤¦¤Ê¤ó¤«¡¢½ý¤Ä¤¯¤è¡© ¿Í¤È¤·¤Æ¡£Ãí¼Í¥ì¥Ù¥ë¤ÏÄË¤¤¤è¡£¥Á¥¯¥Ã¤È¤Ï¤¹¤ë¤·¡£¤Ç¤â¤Ê¤ó¤«¤È¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤é¤µ¡¢ÊÌ¤Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤°¤é¤¤¤Î¤³¤È¡£¤Ç¤â¤³¤ì¤Ï¾Ã¤¨¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡£¤Ê¤ó¤«¡Ä¤Ê¤ó¤Ç¸«¤Æ¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡£¤Ê¤ó¤Ç¸«¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡© ÉÔ»×µÄ¡Á¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤³¤ì¤Ë¶Ì°æ¤Ï¡ÖË«¤á¤é¤ì¤¿¤¤¤³¤È¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢°ËÆ£¤Ï¡Ö¤É¤¦¸«¤¨¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡© ¤ß¤¿¤¤¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ê¤ó¤«¡Ê¤¢¤ë¡Ë¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÏÀµÅö²½¤·¤¿¸À¤¤Ìõ¤À¤±¤É¡¢¡È¿Í¤«¤é¸«¤¿¼«Ê¬¡É¤Ã¤Æ¡¢¤Û¤ó¤È¤Ë¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤·¤«¤â¤µ¡¢ÌÌÇò¤¤¤Î¤è¡£Æ±¤¸ºîÉÊ¤Ç¤â¥Ü¥í¥«¥¹¸À¤¦¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤Ë«¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤â¤¤¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤ó¤À¤Ê¤¡¡Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤Ã¤Æ»×¤¦¤È¡¢µÕ¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ë¹¥¤«¤ì¤ëÉ¬Í×¤Ê¤¤¤È»×¤¨¤ë¤Î¡£¤Ê¤ó¤«´Ó¤±¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢1¸Ä¥¬¥½¥ê¥ó¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¡×¤È¸ì¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤¢¤È¡¢´ª°ã¤¤¤·¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤à¤¸¤ã¤ó¡£¤â¤Á¤í¤óÇ§¤á¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¿Í¤Ï¤¤¤ë¤·¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¹¥¤Þ¤·¤¯¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¡¢»ä¤Î¤³¤È¤ò¹¥¤Þ¤·¤¯¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤«1¸Ä¡¢¼«Ê¬¤¬Ä´»Ò¾è¤é¤Ê¤¤°ì¤Ä¤Î¤¤¤¤¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Æ¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤µ¡¢¤º¤Ã¤È¤µ¡¢¡Ø¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡Ù¡Ø¤¢¤ìÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡ª¡Ù¡Ø¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¿¤é¤µ¡¢¤Ê¤ó¤«¡Ø¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡£¤½¤ó¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤«¤¹¤«¤Ê¼«¿®¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤µ¡¢»ý¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢ÊÑ¤ÊÊý¸þ¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È¤µ¡¢¤¤¤¤¤³¤È¤Ê¤¤¤Ã¤Æ»×¤¦¤«¤é¡£¤³¤ì¤¬ÀµÅö²½¤·¤¿¸À¤¤Ìõ¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ºÇ¸å¤Ï¡Ö¤¢¤È¤Ï¤â¤¦¥¯¥»¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
