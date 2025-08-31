¿®ÍÑ»Ä¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÚÇã¤¤»ÄÁý²Ã¡Û »°É©£Õ£Æ£Ê¡¢ÅìÅÅ£È£Ä¡¢£Ó£Â
¡¡¡ü¿®ÍÑÇã¤¤»ÄÁý²Ã¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ú¥Ù¥¹¥È50¡Û
¡¡¡¡¢¨8·î22Æü¿®ÍÑÇã¤¤»Ä¤Î8·î15Æü¿®ÍÑÇã¤¤»Ä¤ËÂÐ¤¹¤ëÁý²Ã¥é¥ó¥¥ó¥°¡£
¡¡¡¡¡Ê³ô¼°Ê¬³ä¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï´¹»»¤·¤Æ»»½Ð¡Ë
¡¡¡¡¡¡ ―― Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡§1615ÌÃÊÁ ――
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ (Ã±°Ì¤ÏÀé³ô)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Á°½µÈæ¡¡¡¡ Çã¤¤»Ä¡¡¿®ÍÑÇÜÎ¨
£±¡¥<8306> »°É©£Õ£Æ£Ê ¡¡¡¡¡¡¡¡7,053¡¡¡¡ 29,770¡¡¡¡¡¡4.96
£²¡¥<9501> ÅìÅÅ£È£Ä ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡5,120¡¡¡¡ 84,651¡¡¡¡¡¡9.44
£³¡¥<9434> £Ó£Â ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3,652¡¡¡¡ 28,970¡¡¡¡¡¡9.83
£´¡¥<9432> £Î£Ô£Ô ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3,482¡¡¡¡ 83,656¡¡¡¡¡¡5.93
£µ¡¥<4689> ¥é¥¤¥ó¥ä¥Õー ¡¡¡¡¡¡2,748¡¡¡¡ 21,253¡¡¡¡ 53.79
£¶¡¥<7011> »°É©½Å ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2,329¡¡¡¡ 19,335¡¡¡¡¡¡3.21
£·¡¥<8410> ¥»¥Ö¥ó¶ä ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1,774¡¡¡¡¡¡7,407¡¡¡¡¡¡1.53
£¸¡¥<3853> ¥¢¥¹¥Æ¥ê¥¢ ¡¡¡¡¡¡¡¡1,610¡¡¡¡¡¡1,982¡¡¡¡¡¡1.55
£¹¡¥<8136> ¥µ¥ó¥ê¥ª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1,479¡¡¡¡¡¡3,929¡¡¡¡¡¡2.57
10¡¥<285A> ¥¥ª¥¯¥·¥¢ ¡¡¡¡¡¡¡¡1,462¡¡¡¡¡¡6,951¡¡¡¡¡¡2.51
11¡¥<8316> »°°æ½»Í§£Æ£Ç ¡¡¡¡¡¡1,183¡¡¡¡ 10,604¡¡¡¡¡¡8.34
12¡¥<8411> ¤ß¤º¤Û£Æ£Ç ¡¡¡¡¡¡¡¡1,066¡¡¡¡¡¡5,861¡¡¡¡¡¡4.15
13¡¥<6028> ¥Æ¥¯¥Î¥×¥í£È ¡¡¡¡¡¡1,048¡¡¡¡¡¡1,515¡¡¡¡344.45
14¡¥<7012> Àî½Å ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡948¡¡¡¡¡¡5,174¡¡¡¡¡¡6.87
15¡¥<6326> ¥¯¥Ü¥¿ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡922¡¡¡¡¡¡2,412¡¡¡¡¡¡7.67
16¡¥<6526> ¥½¥·¥ª¥Í¥¯¥¹ ¡¡¡¡¡¡¡¡877¡¡¡¡¡¡7,152¡¡¡¡¡¡4.88
17¡¥<8308> ¤ê¤½¤Ê£È£Ä ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡876¡¡¡¡¡¡2,560¡¡¡¡¡¡3.12
18¡¥<8604> ÌîÂ¼ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡867¡¡¡¡ 11,361¡¡¡¡¡¡7.71
19¡¥<3903> £ç£õ£í£é ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡825¡¡¡¡¡¡7,377¡¡¡¡¡¡2.20
20¡¥<8035> Åì¥¨¥ì¥¯ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡723¡¡¡¡¡¡4,505¡¡¡¡ 18.17
21¡¥<7532> ¥Ñ¥ó¥Ñ¥·£È£Ä ¡¡¡¡¡¡¡¡686¡¡¡¡¡¡1,094¡¡¡¡¡¡8.84
22¡¥<7013> £É£È£É ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡662¡¡¡¡¡¡2,877¡¡¡¡¡¡2.57
23¡¥<6723> ¥ë¥Í¥µ¥¹ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡627¡¡¡¡¡¡3,823¡¡¡¡¡¡4.70
24¡¥<5803> ¥Õ¥¸¥¯¥é ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡615¡¡¡¡¡¡3,294¡¡¡¡¡¡1.00
25¡¥<9984> £Ó£Â£Ç ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡593¡¡¡¡¡¡5,057¡¡¡¡¡¡1.20
26¡¥<3284> ¥Õー¥¸¥ãー¥¹ ¡¡¡¡¡¡¡¡587¡¡¡¡¡¡1,250¡¡¡¡¡¡1.14
27¡¥<8338> ÃÞÇÈ¶ä ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡578¡¡¡¡¡¡2,335¡¡¡¡¡¡5.46
28¡¥<9021> £Ê£ÒÀ¾ÆüËÜ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡577¡¡¡¡¡¡2,023¡¡¡¡ 24.12
29¡¥<7383> ¥Í¥Ã¥È¥×¥í ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡556¡¡¡¡¡¡8,566¡¡¡¡ 14.04
30¡¥<6501> ÆüÎ© ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡555¡¡¡¡¡¡8,099¡¡¡¡¡¡9.24
31¡¥<5801> ¸Å²ÏÅÅ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡536¡¡¡¡¡¡3,588¡¡¡¡¡¡4.68
32¡¥<4612> ÆüËÜ¥Ú£È£Ä ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡513¡¡¡¡¡¡1,740¡¡¡¡ 12.36
33¡¥<2492> ¥¤¥ó¥Õ¥©£Í£Ô ¡¡¡¡¡¡¡¡498¡¡¡¡¡¡2,866¡¡¡¡ 12.81
34¡¥<7071> ¥¢¥ó¥Ó¥¹£È£Ä ¡¡¡¡¡¡¡¡493¡¡¡¡¡¡3,383¡¡¡¡ 11.62
35¡¥<6330> ÅìÍÎ¥¨¥ó¥¸ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡483¡¡¡¡¡¡2,755¡¡¡¡¡¡1.86
36¡¥<6920> ¥ìー¥¶ー¥Æ¥¯ ¡¡¡¡¡¡¡¡412¡¡¡¡¡¡5,346¡¡¡¡¡¡5.64
37¡¥<3402> Åì¥ì ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡405¡¡¡¡¡¡1,675¡¡¡¡¡¡2.42
38¡¥<6902> ¥Ç¥ó¥½ー ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡401¡¡¡¡¡¡1,844¡¡¡¡¡¡1.72
39¡¥<4568> Âè°ì»°¶¦ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡395¡¡¡¡¡¡3,248¡¡¡¡ 16.11
40¡¥<6869> ¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹ ¡¡¡¡¡¡¡¡386¡¡¡¡¡¡1,796¡¡¡¡ 16.10
41¡¥<9509> ËÌ³¤ÅÅ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡386¡¡¡¡¡¡7,849¡¡¡¡¡¡2.94
42¡¥<4072> ÅÅ»»¥·¥¹¥Æ¥à ¡¡¡¡¡¡¡¡375¡¡¡¡¡¡¡¡412¡¡¡¡¡¡1.71
43¡¥<6146> ¥Ç¥£¥¹¥³ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡350¡¡¡¡¡¡1,545¡¡¡¡¡¡3.54
44¡¥<6525> ¥³¥¯¥µ¥¤¥¨¥ì ¡¡¡¡¡¡¡¡348¡¡¡¡¡¡2,021¡¡¡¡¡¡7.22
45¡¥<4528> ¾®ÌîÌô ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡330¡¡¡¡¡¡1,281¡¡¡¡¡¡6.05
46¡¥<6047> £Ç£õ£î£ï£ó£ù ¡¡¡¡¡¡¡¡317¡¡¡¡¡¡1,996¡¡¡¡ 13.43
47¡¥<8515> ¥¢¥¤¥Õ¥ë ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡302¡¡¡¡ 10,110¡¡¡¡¡¡9.05
48¡¥<6857> ¥¢¥É¥Æ¥¹¥È ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡296¡¡¡¡¡¡6,004¡¡¡¡¡¡2.04
49¡¥<7272> ¥ä¥Þ¥ÏÈ¯ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡295¡¡¡¡¡¡2,240¡¡¡¡¡¡9.04
50¡¥<3697> £Ó£È£É£Æ£Ô ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡292¡¡¡¡¡¡4,010¡¡¡¡¡¡5.56
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹