シャトレーゼ「敬老の日」スイーツ発売、さつまいも･栗･あんこを使ったケーキなど

菓子専門店「シャトレーゼ」は9月12日、「敬老の日」向けスイーツを発売する。

栗やさつまいも、あんこなど和素材を使ったケーキを取りそろえる。販売期間は「敬老の日」当日の9月15日まで。

シャトレーゼ「敬老の日」スイーツ2025

◆敬老の日 山梨県産シャインマスカットとショコラのデコレーション

2つの味を楽しめるデコレーションケーキ。旬のシャインマスカットを飾ったケーキは、スポンジで苺クリームを挟んでいる。もう一方のチョコレートケーキは、ココアスポンジで、削りチョコ入りホイップクリームをサンドした。Web予約も可能。税込2,700円。

敬老の日 山梨県産シャインマスカットとショコラのデコレーション

◆敬老の日 抹茶香るスイートポテトモンブラン

抹茶と玄米に、さつまいもを組み合わせた、敬老の日限定のモンブラン。しっとりとしたアーモンドプードル入りココアスポンジに、サクサク食感のシリアルチョコレートを忍ばせている。そこに、玄米茶入り「天空の抹茶」バタークリームと、抹茶風味クリームを重ね、さつまいもクリームで包み込んだ。税込432円。

敬老の日 抹茶香るスイートポテトモンブラン

◆敬老の日 小豆と栗のショートケーキ

シャトレーゼの自家炊き餡をふんだんに使い、数種類のフルーツと組み合わせたショートケーキ。黒蜜を使ったスポンジで、水羊羹や栗あん、こしあん入りのホイップクリームなどを挟んだ。上面には粒あんと、苺やオレンジ、キウイフルーツを飾った。税込432円。

敬老の日 小豆と栗のショートケーキ

〈「敬老の日」向けの焼き菓子も展開〉

ケーキだけでなく「敬老の日」向けの焼き菓子も販売している。

【敬老の日】ガトーアソート13個入、どらやき･カステラ･ふんわりムーン詰合せ15個入、バウムクーヘンすこやかの樹14cm

ラインアップは「【敬老の日】ガトーアソート13個入 (掛け紙付き)」2,300円、「【敬老の日】どらやき･カステラ･ふんわりムーン詰合せ 15個入(掛け紙付き)」2,721円、【敬老の日】バウムクーヘンすこやかの樹 14cm(掛け紙付き)」1,188円(各税込)など。