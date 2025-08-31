¡Öwhite as a sheet¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©¡Ösheet¡×¤Ï¡Ö¥·¡¼¥Ä¡×¤Î¤³¤È¡ª¡Ú1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¡Û
¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤â»È¤Ã¤Æ¤ë¡ªÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤«¤Ã¤³¤¤¤¤±Ñ²ñÏÃ¥Õ¥ì¡¼¥º¤òËèÆü¤Ò¤È¤ÄÊÙ¶¯¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©´ÊÃ±¤ÊÃ±¸ì¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢°Õ³°¤È°ÕÌ£¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤...¤½¤ó¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Öwhite as a sheet¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©
°Õ³°¤ÈÆñ¤·¤¤¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¡£
Ä¾Ìõ¤·¤Æ¤â°ÕÌ£¤¬ÄÌ¤¸¤Þ¤»¤ó¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Î°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡Ö´éÌÌÁóÇò¤Ê¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¤³¤ÎÉ½¸½¤Ï¡¢·ì¤Îµ¤¤Î¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤¿¤Ï´éÌÌÁóÇò¤Ê¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡Öwhite as a ghost¡Ê¤ª²½¤±¤Î¤è¤¦¤Ë¿¿¤ÃÇò¤Ê¡Ë¡×¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê»È¤¤Êý¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
¡ÖHe was white as a sheet when he got out of a haunted house.¡×
¡ÊÈà¤¬¤ª²½¤±²°Éß¤ò½Ð¤¿¤È¤¡¢´éÌÌÁóÇò¤À¤Ã¤¿¡Ë
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ËèÆü1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¤Ç¡¢ÃÎ¤Ã¤ÆÆÀ¤¹¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢¨²òÅú¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
