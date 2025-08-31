【12星座占い】運気アップに導く♡あなたの９月の運勢

夏に先延ばしにしてきた用事や、やりたいこと、やらなきゃいけないことが目につく時期。まるで机の端に積まれた本や書類の山を見て、片づけなきゃと思いつつまた今度でいいやと、そのうえにさらに本を重ねているかのよう……。最初の一歩を踏み出すまでが、足取りが重く動きが鈍くなるもの。でもそこを突破して一つ片づけだすことで、後半には驚くほど行動が軽くなり、動いたことで風通しも良くなりスッキリとした1ヵ月に。









初秋のラッキーファッション小物「パール付きヘアクリップ」



