他の子と比べてゆっくりマイペース…７歳娘の将来を心配していた母が反省した出来事

現在7歳の娘と5歳の息子を育てながら、ユーモアあふれる子育て漫画を ブログ や インスタグラム （ ＠yuihanada7 ）で発信している漫画家・イラストレーターのはなゆいさん。仕事と育児の両立に奮闘する日々の中で、子どもたちから学んだことや思わず笑ってしまったことなどを漫画にしています。

「あの子はテキパキと身支度ができるのに」「あの子はきちんと挨拶できるのに」など、本当はよくないとわかっているのに他の子と我が子をつい比べてしまう……そんな経験がある親御さんも多いのではないでしょうか。はなゆいさんもその一人で、人見知りでマイペースすぎる性格の娘さんに「この子はこの先大丈夫だろうか」と悩んでいたことがあるそう。しかし、ある日を境にその不安は消え去ったと言います。何があったのか詳細を綴っていただきました。

毎朝、娘の将来を不安に感じていた

みなさん、こんにちは。小学生と幼稚園児を子育て中のはなゆいです。今回は、娘のステキさと、それに気づかずにあわや彼女の良さを潰しかけてしまう自分を大いに反省する、母の心の内で荒れる波をお届けいたします。

我が家では、毎朝のごとく登校前には“時間との戦い”が繰り広げられます。7歳のまる子は、登校時間が迫っていてもマイペースに歯みがきをしたり、弟の着替えを手伝ってあげる子です。

「そんなことより、早く学校の支度を！」とヤキモキしがちな私。挙句の果てには「この子、こんなんで大丈夫なのかな？」と、娘の将来を不安に感じてしまうこともあります。

そんなある日のこと。5歳のおーちゃんが、幼稚園からの帰り道に「もう歩けない」と泣き出しました。私は両手に荷物を抱えていたため抱っこできません。救ってくれたのは、他でもないまる子でした。

「抱っこしてあげようか？」と弟を支えようとするその姿から、弟への愛、そして私を支えたい想いが感じられました。私が勝手に思い込んでいた「頼りなさ」なんて皆無で、彼女の“優しさ”があふれていました。

今回ご紹介する漫画では、そんな「我が子の成長」を喜びながらも「他の子と比べてしまう不安」に揺れる、母の葛藤を描きました。

“今のままの我が子”を信じる大切さ

まる子は、かつて“人見知り＆癇癪大王”と呼びたくなるほどの子でした。新しい場所や人が苦手で、些細なことで気持ちが乱高下し、溜め込んだ我慢が爆発すると、手がつけられなくなる激しさを持っていました。

人との距離感が上手につかめず、場面の切り替えも苦手……かつてそんなふうに見えていた彼女ですが、今では人の心にそっと寄り添える子に育っています。

それなのに！ 私はまる子が成長していることを忘れて、彼女が「できないこと」に目を向けすぎて、不安になってしまうことがあるのです。しかも「何度も」その波が胸に押し寄せてきます。

なので、スクールカウンセラーの先生が発した「お母さんが不安になることと、まる子さんの良さは同じものからできているんですよ」という言葉に、ハッとさせられました。

“今のままの我が子”を信じる……口で言うのは簡単です。綺麗事だと思ってしまいます。でもそれが本当に大切なことだと、まる子の成長を通じて実感しています。

私はたぶん、これからも心配性のままでしょう。でも不安の波が来るたびに、弟を抱きかかえた彼女の小さな背中や、誕生日に手紙を書いていたあの優しさを思い出していこうと思います。

