1923年(大正12年)9月1日11時58分、マグニチュード7.9の関東大震災が発生しました。火を使う昼食時だったため多くの火災も発生しました。内閣府によると全半壊・消失・流出・埋没の被害を受けた建物は37万棟、死者・行方不明者は約10万5000人にのぼりました。関東大震災は、東京・神奈川を中心とした大災害で、東海地方とはあまり関係がないように思いがちです。しかし、今もその証となる「ゆかりの建物」があります。建物に「傷」「跡」が残っているわけではありませんが、建てられた経緯、震災当時どう使われていたかなどを知ると、感じること学ぶものがあります。機会があれば見学してみてください。

覚王山日泰寺 関東大震災供養堂

関東大震災での愛知への避難者は約15万人にもなり、行政と民間が受け入れました。また東京へ向かった慰問団などが被災地や火葬場を訪れ、多数の遺骨を持ち帰りました。この遺骨を弔うために、名古屋市千種区の日泰寺に供養堂が建てられました。

地震の揺れにも耐え、ほぼ無傷

本物の明治建築を保存展示している野外博物館、愛知県犬山市の「博物館・明治村」には、関東大震災にゆかりの建築物がたくさんあります。関東大震災とのかかわりを考えながら見学すると、また違った姿に見えてきます。そのいくつかを紹介します。

20世紀建築界の巨匠として名高いフランク・ロイド・ライト(1867-1959)が設計した、東京・千代田区内幸町に建っていた旧帝国ホテルの中央玄関部です。首都の迎賓施設にふさわい華やかさとライト独自の設計思想が隅々まで行き渡っています。大震災当日は建物の落成披露式でした。地震の揺れにも耐え、ほぼ無傷でした。

傷病者の収容・救護が行われる

東京・渋谷区広尾の日本赤十字社病院の敷地内に建っていた木造病棟9つのうちの1棟です。

レンガ造りの本館は本震でほとんど全壊しましたが、鉄筋コンクリート造の新外来診療所や木造の病棟は被災を免れました。この建物で傷病者の収容・救護が行われました。

避難の道として多数の人命を救う

隅田川に架かっていた鉄橋「新大橋」の一部です。当時の日本橋浜町から深川安宅町間へ架かる橋で、多くの人々に利用されました。隅田川には江戸時代以来、木橋が架けられてきましたが、明治の半ば頃から次第に鉄橋に架け替えられました。

この新大橋もその一つで、明治41年(1908)に起工され、45年(1912)に開通しました。関東大震災では、他の鉄橋が落ちる中でこの新大橋だけが残り、避難の道として多数の人命を救い「人助け橋」とも呼ばれています。

博物館明治村には、まだたくさんの「関東大震災にゆかりの建築物」があります。時間をかけてゆっくり見学してください。

遺骨を弔うために

名古屋市千種区の日泰寺の関東大震災供養堂供養堂はこちらの場所になります。

◇

被災地取材やNPO研究員の立場などから学んだ防災の知識や知恵を、コラム形式でつづります。

■五十嵐 信裕

東京都出身。1990年メ～テレ入社、東日本大震災では被災地でANN現地デスクを経験。報道局防災担当部長や防災特番『池上彰と考える！巨大自然災害から命を守れ』プロデューサーなどを経て、現ニュースデスク。防災関係のNPOの特別研究員や愛知県防災減災カレッジのメディア講座講師も務め、防災・減災報道のあり方について取材と発信を続ける。日本災害情報学会・会員 防災士。