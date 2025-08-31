高齢者がお金をかけず老後を楽しむためには？無料または安価でできる趣味8つ
昨今の急速な物価上昇を受け、年金暮らしの世帯では「家計管理が大変……」と感じている方が多いかもしれません。そんな中、節約は大事ですが、日々を楽しむのも大切なこと。
そんなときは、世の中にある無料または安価なサービスで楽しみを見つけるのはどうでしょう。今回は、図書館やラジオ体操会など簡単に参加できるもの、それ以外にデジタルツールを活用したものなど8つご紹介します。
興味の赴くままに本を借りたり、新聞、雑誌を読んだりと気ままに楽しむこともできますが、興味のあるテーマを絞り、目的を持って、図書館にあるさまざまな資料を調べてみるのもよいでしょう。
図書館が遠くて、日常的に利用するのは難しい……という方は、自宅にいながら膨大な書籍や雑誌、新聞にアクセスできるデジタル図書館を利用するとよいでしょう。
2025（令和7）年7月1日時点で電子図書館を導入している自治体は「592」にものぼります。実際に導入している公立図書館を知りたい場合は電流協の公式Webサイトで確認してみましょう。
これだけでも十分なメリットといえますが、さらに地元で開催されている「ラジオ体操会」に参加すれば、地域の人々と話す機会を持つことができます。日々のちょっとした会話や挨拶は、孤独感を和らげ、心に安らぎをもたらします。
全国で開催されている「ラジオ体操会」にご興味のある方は、NPO法人全国ラジオ体操連盟のホームページにある「全国ラジオ体操実施会場」にて実施会場を調べることができます。
散歩の途中で見た風景、ふと目についたかわいい草花などを写真に撮ることは、日常生活に新しい視点が生まれ、心を豊かにしてくれるでしょう。
また、撮った写真をSNSなどのプラットフォームで共有することで、他の人との交流も生まれます。自分の作品に「いいね」などの評価をもらうと、新たな写真撮影のモチベーションにもつながるでしょう。
その際、スマートフォンのアプリを使って、歩数や距離を記録するのも励みになります。また、ウオーキングにお弁当やおやつを持参してピクニック気分を味わったり、スケッチブックを携え写生をしたりとグレードアップして楽しむのもよいでしょう。
体を動かすことは「生活習慣病の予防」「ストレス発散」につながります。無理のない範囲で楽しみながら取り組みましょう。
Facebookには、「朝ドラを楽しみ隊」「女性のおひとり様旅」「Art倶楽部（美術館めぐり）」「ねこ好きはこっちです」「猫端会議〜猫好きが集うコミュニティ〜」などさまざまなオンラインコミュニティーがあります。
高齢者が定期的にメディテーションを行っていると、集中力の持続時間、自己認識、記憶力などが高く保たれるといわれています。1日のうち、決まった時間に5分だけでも取り組んでみましょう。
メディテーションを誘導する無料のアプリやオンライン動画を活用すれば、気軽に取り組むことができるでしょう。
文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）
会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。
(文:舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）)
