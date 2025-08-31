和歌山県で「夏に行きたい滝」ランキング！ 2位「請川のお滝さん」、1位は？【2025年調査】
All About ニュース編集部では、8月15〜18日の期間、全国10〜60代の男女215人を対象に、「夏に行きたい滝（近畿地方）」に関するアンケートを実施しました。
その中から、和歌山県で「夏に行きたい滝」ランキングの結果をご紹介します。
熊野川上流の静かな集落・請川地区に位置し、観光客の少ない穴場としても知られています。近くまでは車でアクセス可能で、近くにはキャンプ場や川遊びスポットも点在します。
回答者からは「雰囲気がとてもいいから」（40代男性／東京都）、「女性のような優雅さややわらかな曲線を描く滝なんとなくはかなげな雰囲気がいい」（50代回答しない／大阪府）、「お滝さんという名前が可愛くて珍しいから」（30代女性／北海道）といった声が集まりました。
滝は那智勝浦町の山中にあり、参道の石段や朱塗りの三重塔と共に眺める景色は絶好の写真映えスポット。JR紀勢本線 紀伊勝浦駅からバスでアクセスできるため、公共交通機関での観光にも便利です。
回答者からは「ここ以外にない！本当にすごいし、涼しさ感じてしまう」（20代女性／和歌山県）、「母が一度行って、お祓いをしたかのように気持ちが軽くなったと言っていたから。ヒーリング効果が大きそう」（30代女性／兵庫県）、「壮大な滝の景観とともに、熊野古道の歴史を感じることが素晴らしいスポットだと思います」（30代女性／愛知県）といった声が集まりました。
