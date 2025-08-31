家族だからといって、その人のすべてを知っているわけではありません。特にプライベートな問題は、時として大きな火種をはらんでいます。ある日突然の病の宣告。それをきっかけに明かされた衝撃の事実は、残された家族に、あまりにも重い課題を突きつけることもあるようです。

「また結婚するの？」きらびやかな兄の、数えきれない結婚歴

内藤聡子さん（48歳・仮名）にとって、7歳上の兄・祐介さん（享年50歳・仮名）は、いつだって自分の人生の主役を張るような人でした。小さなころ、努力をしていない（ように見える）にもかかわらず勉強ができ、高学歴で高収入。現在の年収は2,000万円を優に超え、湾岸エリアのタワーマンションで華やかな独身生活を謳歌するその姿は、本当にまぶしいものだったといいます。

しかし、そのプライベートは破天荒そのもの。大学卒業直後に最初の結婚をして以来、離婚と再婚を繰り返し、一体、婚姻歴が何回あるのか、聡子さんにはもう数えきれないほどでした。

「最初の結婚では、式を挙げましたが、そのあとは、『結婚したんだ』と『離婚したんだ』の報告だけ。『また？』と、呆れるしかありません。最初の奥さんの顔なんて、もう朧げですよ」

そんな兄だからこそ、聡子さんは突然かかってきた一本の電話に、言いようのない胸騒ぎを覚えました。

「今度の週末、大事な相談があるんだ」

呼び出されたのは大学病院。そこで告げられたのは、聡子さんの思考を停止させるには十分すぎる、信じがたい事実でした。自身が「ステージ4のがん」である、と。

「実は子どもが…」地獄の始まりだった兄の連続告白

頭が真っ白になる聡子さんを前に、祐介さんは淡々と話を続けます。そして、「ここからが本題なんだが」と切り出したのが、自身の財産に関する話でした。「お前にも財産の一部を遺すつもりだ」と言う兄に、聡子さんは「今はパートナーもいないんだから、自分の治療のことだけを考えて。私のことは心配しなくていい」と、かろうじて言葉を返します。それを受けて、祐介さんがポツリと「仰天告白」を始めたのです。

「いや、俺のことはいい。ただ、子どもがな……」

兄の言葉に、聡子さんは耳を疑いました。兄に子どもがいるなど、ただの一度も聞いたことがなかったからです。

「『最初の奥さんとの間に子どもがいるんだ。生まれてすぐに離婚したから、お前に言うタイミングがなかった』なんて、そんな馬鹿な話があるでしょうか」

祐介さんの告白は終わりません。「実は、もう1人、子どもがいる」。それは、結婚はしていない女性との間に生まれた、認知だけしている子どもだといいます。聡子さんが言葉を失っていると、祐介さんはさらに続けました。「実は、もう1人……」。最終的に、聡子さんが会ったこともない兄の子どもは、合計で3人いることが判明したのです。そして、祐介さんはこう続けます。

「3人の子どもがいることは知っているが、連絡先を知らない。どこで、何をしているのか、まったく知らないんだ。だから俺が生きているうちに調べてほしい。そして俺が死んだあとのことは、すべてお前に任せたいんだ」

近いうちに兄がいなくなってしまうかもしれないという悲しみ、突然現れた子ども（姪か甥）たち、そして遺産分割という面倒……インパクトが強すぎる話の連続に、聡子さんの感情は大混乱。気づけば、「おい、すべてを私に押し付けるな！ 自分が生きているうちに何とかせぃ」と叫んでいたといいます。

「隠し子」である非嫡出子は相続人になるのか？

民法で相続人となることができると定められた相続人を法定相続人といいます。

配偶者は常に法定相続人となりますが、内縁関係の相手は含まれません。配偶者以外には優先順位があり、先順位の者が相続人となります。

第1順位は「子」。離婚した元配偶者との間の子や、婚姻関係にない男女間に生まれた非嫡出子（認知が必要）も、結婚している夫婦の子とまったく同じ相続権を持ちます。第2順位は直系尊属（被相続人の親等）、第3順位は被相続人の兄弟姉妹です。

今回の祐介さんのケースでは、配偶者がいないため、3人（だけかは不明）の子どもたちのみが法定相続人です。聡子さんのように、法定相続人以外に財産を遺すには「遺言書」が有効。ただし、子や親には最低限の相続分を保障する「遺留分」という権利があるため、これを侵害する内容だと、後々のトラブルに発展する可能性があり注意が必要です。

相続人が行方知れずの場合は、家庭裁判所に不在者としての財産管理人の選任を申立て、その後に選任された財産管理人と遺産分割協議をすることができます。また行方不明者の生死が7年以上明らかでないときは、失踪宣告により死亡とみなされることになるため、家庭裁判所へ失踪宣告の手続きをすることもできます。

「兄の病気のことだけを考えていたいのに、兄が亡くなってから兄の子どもたちを探すとなると、もっと面倒なことになる……本当、大変でしたね」

［参考資料］

法テラス『相続・成年後見に関するよくある相談』