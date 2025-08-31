Êì¤ËÅÜÌÄ¤é¤ì¡¢²¥¤é¤ì¤Æ°é¤Ã¤¿¾¯Ç¯¤¬40Ç¯¸å¡¢¼«Ê¬¤ÎÂ©»Ò¤òÃ¡¤¡¢ÇÍÅÝ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡ÚÆÇÊì¤Ë¿ÍÀ¸¤òÇË²õ¤µ¤ì¤¿Â©»Ò¤¿¤Á¡Û
¡ÖÆÇÊì¡×¤Ë¿ÍÀ¸¤òÇË²õ¤µ¤ì¤¿Â©»Ò¤¿¤Á¤Î²á¹ó¤Ê¿ÍÀ¸¤òÉÁ¤¯Ï¢ºÜµ»ö¤ÎºÇ½ª²ó¡£¡ÚÁ°ÊÔ¡Û¤Ç¤Ï¡¢50ÂåÃËÀ¡¢°æÀî¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤¬ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¼õ¤±¤¿¡¢Î¾¿Æ¤«¤é¤ÎÀ¨¤Þ¤¸¤¤Àº¿ÀÅª¡¢ÆùÂÎÅªµÔÂÔ¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¤·¤¿¡£¡Ú¸åÊÔ¡Û¤Ç¤Ï¡¢¶ìÆñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢È¼Î·¤òÆÀ¤Æ·ëº§¡£»Ò¤É¤â¤Þ¤Ç¤â¤¦¤±¤Ê¤¬¤é¡¢º£¤Ê¤ªÊì¤Î¼öÇû¤«¤éÆ¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¤½¤Î¸å¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü½Ò¤¹¤ë¡£
¡¡¡ÚÁ°¸åÊÔ¤Î¸åÊÔ¡Û
¡¡¡Ú¹õÀî¾Í»Ò/¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¡Û
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û±óÌî¤Ê¤®¤³¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡ÄÆÇÊìÈï³²¤ò¸ø¤Ë¤·¤¿·ÝÇ½¿Í¤¿¤Á
²È¤ò½Ð¤ë
¡¡¹â¹»À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Þ¤ÀÏÓÎÏ¤ÏÉã¤ÎÊý¤¬Í¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£·ö²Þ¤Ë¤Ê¤ê¤«¤±¤¿»þ¡¢²þ¤á¤ÆÉã¿Æ¤Î¶¸µ¤¤ò»×¤¤ÃÎ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÉã¿Æ¤¬¥ª¥ì¥ó¥¸¥¸¥å¡¼¥¹¤ÎÉÓ¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ÇËÍ¤ò²¥¤í¤¦¤È¤·¤¿¡£¤³¤Î¿Í¡¢ËÜÅö¤Ë¤ä¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¡£¹Ô¤¯¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¤ó¤À¤È¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ²È¤Ë¤¤¤¿¤é¡¢Éã¤Ë»¦¤µ¤ì¤ë¤«¡¢ËÍ¤¬Éã¤ò»¦¤¹¤Î¤«¡×
¡¡¤Þ¤µ¤Ë¡¢À¥¸ÍºÝ¤À¤Ã¤¿¡£¤¿¤Þ¤¿¤Þ¿Æ¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¿Ê¤ó¤ÀÂç³Ø¤Ç¡¢¤µ¤ë½¡¶µÃÄÂÎ¤Ë´«Í¶¤µ¤ì¡¢Æþ¿®¡£Âç³Ø4Ç¯¤Î»þ¤Ë²È¤ò½Ð¤Æ¡¢¶µÃÄ¤ÎÎÀ¤ËÅ¾¤¬¤ê¹þ¤ó¤À¡£6¾ö¤Ë3¿Í¤Ç»¨µû¿²¡¢¥È¥¤¥ì¤Ï¶¦Æ±¤ÎÄ¹²°À¸³è¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢²È¤Ë¤¤¤ë¤è¤ê¡¢¤Ï¤ë¤«¤Ë²÷Å¬¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¶µÃÄ¤Î¿Í¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯Í¥¤·¤¯¤Æ¡£Åö»þ¤ÎËÍ¤Ï¿Æ¤«¤é¤ÎË½ÎÏ¤Ç¿Ì¤¨¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¶¯¸Ç¤Ê¿Í´ÖÉÔ¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÍ¥¤·¤¤¿Í¤¿¤Á¤â¤¤¤ë¤ó¤À¡ª¡¡¤Ã¤Æ¡¢µÛ¤¤´ó¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¼è¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç¿Í´ÖÉÔ¿®¤¬°ì¤Ä¡¢¼è¤ì¤¿¤³¤È¤Ï³Î¤«¤Ç¤¹¡×
½é¤á¤Æ½ÐÍè¤¿µï¾ì½ê
¡¡22ºÐ¤«¤é10Ç¯´Ö¡¢¶µÃÄ¤ÇÆ¯¤¤¤¿¡£²ÈÄÂ¡¢¸÷Ç®Èñ¡¢¿©Èñ¤¬ÌµÎÁ¤Ç¡¢µëÍ¿¤Ï·î¤Ë2Ëü±ß¡£Ç¯´ÖµÙÆü0Æü¤Ç¡¢365Æü¡¢1Æü16»þ´ÖÏ«Æ¯¡£¼Ò²ñÊÝ¸±¤â¤Ê¤¯¡¢¹ñÌ±Ç¯¶â¤ÏÁ´³ÛÌÈ½ü¡£2Ëü±ß¤Ï¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃÂå¤ÈÉþ¤Ë¾Ã¤¨¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â°æÀî¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ½ÐÍè¤¿µï¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¡£¤¬¡¢10Ç¯¤¬²á¤®¤ë¤È¡¢¼¡Âè¤Ë¶µµÁ¤Ëµ¿Ìä¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¶µÃÄ¤Î¥ë¡¼¥ë¤ËÇØ¤¡¢Ìµ°ìÊ¸¤ÇÊü¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï½»¤ß¹þ¤ß¤Ç¿·Ê¹ÇÛÃ£¤ò¤·¤¿¤¬¡¢¿ÈÂÎ¤¬²»¤ò¾å¤²¡¢¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ò¼Ú¤ê¤ë¶â¤òºî¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¿·Ê¹ÇÛÃ£¤ÎÎÀ¤ò½Ð¤Æ¡¢¸ß½õ²ñ¤Î±Ä¶È¡¢°õºþ²ñ¼Ò¤Ê¤É¤ÇÆ¯¤¤¤¿¤¬¡¢¤É¤ì¤â¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ç¡¢¼ê¼è¤ê¤Ï17Ëü±ß¤Ë¤âËþ¤¿¤Ê¤¤¡£¥µ¡¼¥Ó¥¹»Ä¶È¤Ë¡¢¾ºµë¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ç¡¢¡Ö¤»¤É¤ê¡×¤È¤¤¤¦Å¾Çä¤ò»Ï¤á¤¿¤é¡¢¤³¤ì¤¬Åö¤¿¤Ã¤¿¡£
¡Öº£¤Ï¤â¤¦¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢100±ß¤ÇÇã¤Ã¤¿ËÜ¤¬5000±ß¡¢1Ëü±ß¤ÇÇä¤ì¡¢·î¤Ë30¡Á40Ëü¤Ï²Ô¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£6¡Á7Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤éÍß¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢·î100Ëü±ß²Ô¤°ÉÙÍµÁØ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤È¡¢¹â³Û¤Î¼«¸Ê·¼È¯¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ë½Ð¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤é¡¢¼Ú¶â¤¬800Ëü±ß¤Û¤É¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¼«¸ÊÇË»º¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤ÎÎø
¡¡¥Û¡¼¥à¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤¬Ã¯¤Ç¤âÌµÎÁ¤ÇÇñ¤Þ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¡¢¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¿È¤ò´ó¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£¼Â²È¤ËÌá¤ëµ¤¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¶µÃÄ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç´ªÅö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö·Ð±Ä¼Ô¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Ç¡¢ËÍ¤¬¤ª¶â¤òÁ´Á³»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç´óÉÕ¤òÊç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤°¤Ë¸«¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¿Í¤¬¡¢¤ª¶â¤È¤«Éþ¤È¤«¿©¤ÙÊª¤È¤«¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ´¶·ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤Þ¤¿°ì¤Ä¡¢¿Í´ÖÉÔ¿®¤¬¼è¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤³¤Î¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Ç¡¢½÷À¤«¤é¹ðÇò¤µ¤ì¤¿¡£½÷À¤Ï²ÈÄÂ¤òÊ§¤Ã¤Æ¡¢¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Ë½»¤à½»¿Í¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤·¤¿¡£½÷À¤«¤é¹ðÇò¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬°ìÅÙ¤â¤Ê¤¯¡¢¤¹¤°¤ËÉÕ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤¬¤Æ¡¢Èà½÷¤¬¼Ú¤ê¤¿²È¤Ç°ì½ï¤Ë½»¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
»ö¼Âº§¡¢½Ð»º
¡¡45Ç¯´Ö¡¢½÷À¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡¢Îø¿Í¤ÈÀÅª¸ò¾Ä¤ò¤·¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¹¤°¤ËÈà½÷¤¬Ç¥¿±¡¢°ú¤Ã±Û¤·¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¡¢¤¦¤Ä¤ÇÆ¯¤±¤Ê¤¤°æÀî¤µ¤ó¤ÈÇ¥¿±Ãæ¤ÎÈà½÷¤ÎÆó¿Í¤È¤âÆ¯¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢À¸³èÊÝ¸î¤ò¼õ¤±¤Æ½Ð»º¡¢Â©»Ò¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡40ÂåÈ¾¤Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯ÆÀ¤¿ÉáÄÌ¤Î¹¬¤»¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¤â°æÀî¤µ¤ó¤Ïµß¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö±ü¤µ¤ó¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯»Ò°é¤Æ¤¬¶ì¼ê¤Ç¡¢ËÍ¤â¼êÅÁ¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â»Ò°é¤Æ¤¬¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¡£ËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë»ùÆ¸´Û¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¥¯¥½¤Ä¤Þ¤ó¤Ê¤¤Í·¤Ó¤ò¡¢»Ò¤É¤â¤È¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¯¤Æ¡£¥¥Ä¤¯¤ÆÂçÊÑ¤¹¤®¤Æ¡¢¸Â³¦¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ë¡¢Ëâ¤Î2ºÐ»ù¤È¤¤¤¦¤«¡¢»Ò¤É¤â¤¬¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤ÇµÕ¤é¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢2²ó¡¢Ã¡¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡¢²×Î©¤Ã¤Æ¡£¤½¤Îº¢¤«¤éËÍ¤Ï¼¡Âè¤Ë¡¢±ü¤µ¤ó¤òÅÜÌÄ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¡¢Èà½÷¤¬²È¤ò½Ð¤Æ¡¢»ö¼Âº§¤ò²ò¾Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Èà½÷¤Ï¼Â²È¤ËÌá¤ê¡¢¼ÂÊì¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤ò¾ò·ï¤Ë¡¢»Ð¤¬·ÐºÑÅª»Ù±ç¤ò¿½¤·½Ð¤Æ¡¢º£¤Ï»Ò¤É¤â¤È°ÂÄê¤·¤¿Êë¤é¤·¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬¡¢¤»¤á¤Æ¤â¤Îµß¤¤¤À¡£
Â©»Ò¤Ï¡¢Êì¿Æ¤ò¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¤â¤Î
¡¡Èà½÷¤â¤Ç¤¡¢»Ò¤É¤â¤âÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÊÌ¤ì¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÆÀÆñ¤¤¿ÍÀ¸·Ð¸³¤ò·Ð¤Æ¤â¤Ê¤ª¡¢°æÀî¤µ¤ó¤Ï¡¢º£Æü¤â»à¤Ë¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖËÍ¤Ï¾®³Ø¹»¤Îº¢¤«¤é¾ï¤Ë¡¢¼«»¦¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤Ê¬¤¬Íî¤Á¤¿»þ¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢24»þ´Ö¡¢365Æü¤Ç¤¹¡£ËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤Þ¤À»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍ£°ì¤Î¿Í´ÖÉÔ¿®¤¬¡¢½÷À¶²ÉÝ¤Ç¤¹¡£½÷À¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¿©»ö¤Ë¤âÍ¶¤¨¤Ê¤¤¡£°ìÊý¤Ç¡¢½÷À¤ÈÉÕ¤¹ç¤¨¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢»à¤ó¤ÀÊý¤¬¥Þ¥·¤À¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¡¢½÷À¤ËÂÐ¤¹¤ë¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¹¤´¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÉÂÅª¤Ê¤Þ¤Ç¤Ë½÷À¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¡¢¼¹Ãå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¤â½÷À¤È¤¦¤Þ¤¯ÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¡¡°æÀî¤µ¤ó¤¬Ì´ÁÛ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢»à¤Ì¤Û¤É¹¥¤¤À¤È»×¤¨¤ëºÇ°¦¤Î½÷À¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡£¤Ê¤Î¤Ë¡¢¹ðÇò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¼«Ê¬¤¬¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Í¦µ¤¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¼«»¦¤Ç¤¤Ê¤¤¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¡£¹ðÇò¤È¼«»¦¤Ï°ì½ï¤Ê¤Î¤À¤È¡¢°æÀî¤µ¤ó¤Ï¸À¤¦¡£
¡¡¤Ê¤¼¡¢°æÀî¤µ¤ó¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¶¯¤¤¼¹Ãå¤ò½÷À¤Ë»ý¤Ä¤Î¤«¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ã¤Æ¡¢Êì¿Æ¥È¥é¥¦¥Þ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Ï¤ªÊì¤µ¤ó¤ò¹¬¤»¤Ë¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡£Â©»Ò¤Ã¤Æ¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤ò¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Êì¿Æ¤ò¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤ä¤Ã¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ë¸þ¤«¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡Ä¡£¤À¤«¤é½÷À¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¹¬¤»¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤¬½ÐÍè¤Ê¤¤¼«Ê¬¤¬¤¤¤ë¡×
¡ÖÊì¿Æ¤ò¹¬¤»¤Ë¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥È¥é¥¦¥Þ¤«¤éÆ¨¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢°æÀî¤µ¤ó¤Ï¡ÖºÇ°¦¤Î½÷À¡×¤È¤¤¤¦²Í¶õ¤ÎÂ¸ºß¤òÌ´ÁÛ¤¹¤ë¤·¤«¡¢½Ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤ÎÎ¾¶Ë¤Î¥¸¥ì¥ó¥Þ¤Ë¤â¤¬¤¶ì¤·¤ß¡¢»à¤ò´õ¤¦Æü¡¹¤¬¡¢°æÀî¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¿ÍÀ¸¤Ê¤Î¤«¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤â¤½¤âÂ©»Ò¤Ï¡¢Êì¿Æ¤ò¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂ¸ºß¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡°æÀî¤µ¤ó¤Ïº£¡¢¤³¤¦»×¤¦¡£
¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢Êì¿Æ¤«¤é°¦¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦º¨¤ß¡¢Èá¤·¤ß¤ò¡¢Â¾¤Î½÷À¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ÇËþ¤¿¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡Ö±ü¤µ¤ó¡×¤È¤¤¤¦À¸¿È¤Î½÷À¤È¡¢¿ÍÀ¸¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢°æÀî¤µ¤ó¤Ï¸½¼Â¤ËÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡È¿ÀÏÃ¡É¤ËÌ¤¤À¡¢¸¸ÏÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÈÌ¼ã¤È¤Ê¤Ã¤¿Êì¤ËÍÆ¼ÏÌµ¤¯ÄË¤á¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢°æÀî¤µ¤ó¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿Êì¤Î°¦¤Ëº£¤âÏÇ¤ï¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¡¡
¡¡¡ÚÁ°ÊÔ¡Û¤Ç¤Ï¡¢°æÀî¤µ¤ó¤¬ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¼õ¤±¤¿¡¢Î¾¿Æ¤«¤é¤ÎÀ¨¤Þ¤¸¤¤Àº¿ÀÅª¡¢ÆùÂÎÅªµÔÂÔ¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹õÀî¾Í»Ò¡Ê¤¯¤í¤«¤ï¡¦¤·¤ç¤¦¤³¡Ë
¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¡£Ê¡Åç¸©À¸¤Þ¤ì¡£Åìµþ½÷»ÒÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢ÀìÌç»æµ¼Ô¡¢¥¿¥¦¥ó»ïµ¼Ô¤ò·Ð¤ÆÆÈÎ©¡£²ÈÂ²¤ä»Ò¤É¤â¡¢¶µ°é¤ò¼ç¤¿¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¼èºà¤òÂ³¤±¤ë¡£Ãø½ñ¡ØÃÂÀ¸Æü¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤½÷¤Î»Ò¡Ù¤Ç³«¹â·ò¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£Â¾¤Ë¡ØPTAÉÔÍ×ÏÀ¡Ù¡Ø8050ÌäÂê Ãæ¹âÇ¯¤Ò¤¤³¤â¤ê¡¢7¤Ä¤Î²ÈÂ²¤ÎºÆÀ¸Êª¸ì¡Ù¡Ø¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¡¢¤½¤Î¸å¡Ù¤Ê¤É¡£ºÇ¿·´©¤Ë¡ØÊì¤ÈÌ¼¡£¤½¤ì¤Ç¤âÀ¸¤¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡Ù¡£»¨»ïµ»ö¤âÂ¿¿ô¡£
