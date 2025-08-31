「ヤクルト５−４広島」（３０日、神宮球場）

打球の到達点を見届けるしかなかった。最も警戒すべき相手に浴びた２被弾が、勝敗を分けた。広島・高橋昂也投手は３回６安打４失点で今季初黒星。「長く投げるにつれて、どんどん悪くなっていった。そこは先発としてはダメだった」と悔しさを押し殺すように言葉を並べた。

２点を先制した直後の二回。先頭の村上にバックスクリーンにソロを浴びた。１点リードの三回は先頭・山野への四球から無死二、三塁とされ、長岡の二ゴロの間に試合を振り出しに戻された。なおも２死三塁で再び村上に勝ち越し２ラン。打球は前打席のリプレー映像のように、バックスクリーンへ着弾した。

相手主砲の長打力に屈しての敗戦。左腕は「逃げるというのは基本、どの打者にもないけど、あっちが一枚も何枚も上手だったとしか言いようがない」と脱帽しながら「もっとできることはあった。そこを反省していきたい」と視線を上げた。

打撃では二回２死一、三塁で右中間へ先制の２点適時二塁打。安打は２０２１年以来４年ぶり、長打はプロ入り初となったが「そこは別に何もないですね」と、本業の投球で好結果を示せなかった事実を受け止めた。

５月５日・ヤクルト戦以来、今季２度目の先発。中継ぎが主戦場だが、右肩の張りで離脱中の森下の代役で出番が巡ってきた。「できることを精いっぱい、やれれば」と高橋。引き立て役に回った苦い経験を、次戦につなげていく。