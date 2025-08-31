「阪神３−２巨人」（３０日、甲子園球場）

阪神の連敗が２で止まり、２年ぶりセ・リーグ優勝のマジックが「９」。一桁台となった。

高橋が先発して５回２失点で３勝目。決勝点は五回、熊谷の押し出し四球。森下が初回に先制適時二塁打。同点の三回には佐藤輝が右前適時打。六回以降はリリーフ陣でリードを守った。以下、藤川球児監督の主な一問一答。

◇ ◇

−九回の守備含めて、熊谷がいいプレー。

「全選手とは言いませんけど、たくさん１軍で野球を戦ってきた選手たちというのは、こういった時期になると非常に強みが出るし、反対に言うと、そうではない選手たちというのは、本当にいるのかなというレベルですね」

−明日へ向けて。

「タイガースファンの方の温かい声援と熱い声援と、それから選手に叱咤（しった）できるような声援もぜひほしいなと思いますね。チームとして進む方向は一つなんですけど、まだまだひよっ子な選手たちがいますから」

（囲み）

−打席に入る前の高寺に声をかけていた。

「そういう問題ではないですね。バントのフライが上がって走っていないとか。その後、１軍の選手と同じように後ろに下がってしまって。逃げてんじゃない、自分のプレーに少しうまくいかないからって下がっているようではこのチームじゃ戦えない。何をしているんだと。高寺でそうということは他みんなそうだということですね。自分の責任ということで、１、２軍のスタッフ含めて全員で反省していきたいと思います」