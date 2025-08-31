「阪神３−２巨人」（３０日、甲子園球場）

阪神が連敗を止め、優勝マジックを「９」とした。同点の五回に熊谷敬宥内野手が押し出し四球を選んで勝ち越した。先発の高橋遥人投手は５回２失点で３勝目。デイリースポーツ評論家の福原忍氏は、熊谷の九回の好守備を「みんなを救いましたね」と絶賛。リリーフ陣の成長も評価した。

◇ ◇

熊谷選手の好守はチームのみんなを救いましたね。１点リードの九回１死。三塁の佐藤輝選手が代打・若林選手のゴロをトンネルしました。その後、左翼・熊谷選手が二塁へのストライク送球。若林選手をタッチアウトにしました。

打球が飛んだ後、熊谷選手は「何か起きるかもしれない」と想定して、きっちりカバーへ行っていました。打球へのチャージも速く、捕球してからの動きも素早くて、送球も正確でした。何かが欠ければセーフになっていたと思います。とても価値あるプレーだったと思います。

また、ベンチが高橋投手を５回８０球で降板させたのは思い切った決断だと思いましたが、それに応えたリリーフ陣も素晴らしかったです。七回から登板した及川投手は２死一塁で、３打席連続安打を放っていた岸田選手を迎えました。

それまで早いカウントから振ってきていた岸田選手に対して、クイックも交えて際どいコースに投じて２球で追い込み、外角を見せた後、内角直球で空振り三振に仕留めました。坂本捕手との考えが一致した素晴らしい投球でしたし、及川投手の成長を感じました。