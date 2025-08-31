イモトアヤコ、義足の少女とチャリティー登山スタート「夢和さんの夢を一生懸命サポートします！」
日本テレビ系『24時間テレビ48』（8月30日、31日）内の企画「義足の少女とイモトが挑む！北アルプス チャリティー登山」がスタートした。
【写真】緊張した表情で…『24時間テレビ』チャリティーパートナー就任会見
これまで『24時間テレビ』でマラソンや登山に挑戦してきたイモトが、同番組スペシャルサポーターとして、義足の少女・村山夢和（むらやまゆわ）さん（12）の唐松岳の登山初挑戦をサポートする。
夢和さんの目標に寄り添い、ともに登山グッズを選んだり、実際に練習でともに登山をしたりと準備を重ねてきましたイモト。「夢和さんの夢を一生懸命サポートします！」と意気込みを語り、夢和さんの「緊張していますが、初めての登山にむけていろいろ準備してきたのでいい景色が見られるようがんばります」という思いに、あらためて決意を伝えた。世界中の高峰に登頂してきたイモトが、少女の初挑戦を全力で支える。
1978年から続く同番組の今年のテーマは「あなたのことを教えて」。東京・国技館などから生放送され、上田晋也（くりぃむしちゅー）、羽鳥慎一、水卜麻美アナウンサーが総合司会、King ＆ Prince、志尊淳、長嶋一茂、浜辺美波、氷川きよし、やす子（※50音順）がチャリティーパートナー、横山裕（SUPER EIGHT）がチャリティーマラソンランナー、イモトアヤコがスペシャルサポーターを務める。なお、高橋海人（※高＝はしごだか）は体調不良のため欠席となり、企画「ボーダーレスLIVE『We are the No Borders!!』」はTravis Japanの松田元太が代役を務める。
今年は、チャリティーマラソンランナー・横山の「マラソン子ども支援募金」、義足の少女との登山に挑むスペシャルサポーター・イモトの「パラスポーツ応援募金」、能登復興に寄り添う石川県出身の浜辺らの「能登復興支援募金」の目的別募金を設置。引き続き、一般募金（福祉、環境、災害支援）も受け付けている。
