ROSÉ×PUMA初コレクション発売♡スポーツDNAと美学が融合

プーマ ジャパンは、BLACKPINKのROSÉによる初の「PUMA x ROSÉ」コレクションを2025年8月28日（木）より発売します（一部店舗では27日先行販売）。モノクロームを基調としたラインナップは、プーマの伝統的なスポーツDNAとROSÉの美学を融合させた特別なコレクション。幻想的なキャンペーンビジュアルも公開され、日常からステージまで“自分らしさ”を纏えるアイテムが揃います。

シューズで映すROSÉの感性

Speedcat Ballet SD x ROSE

ROSÉがインスピレーションを受けた「SPEEDCAT」シリーズは3モデル登場。「Speedcat Ballet SD x ROSE」（15,400円）はトゥシューズのようなレースアップが特徴。

Speedcat LEA x ROSE

Speedcat PRM x ROSE

「Speedcat LEA x ROSE」（19,800円）、「Speedcat PRM x ROSE」（19,800円）は包み込むようなレース仕様で、上品さと力強さを兼ね備えた一足に仕上がっています。

アパレルに込めた現代的な解釈

PUMA x ROSE T7 Oversized Track Jacket WV

PUMA x ROSE T7 Relaxed Track Pants WV

プーマのアイコニックなトラックスーツを再解釈し、オーバーサイズの「PUMA x ROSE T7 Oversized Track Jacket WV」（20,900円）や「T7 Relaxed Track Pants WV」（19,800円）が登場。

PUMA x ROSE Oversized Half-Zip Padded Jacket

PUMA x ROSE T7 Oversized Full-Zip Hoodie TR

PUMA x ROSE Relaxed Mesh Top

PUMA x ROSE Slim Micro Mini Skirt WV

PUMA x ROSE Slim Pintuck Flared Leggings

ハーフジップパディッドジャケット（24,200円）やフルジップフーディー（16,500円）、メッシュトップ（8,800円）、マイクロスカート（11,000円）、フレアレギンス（10,450円）など、女性らしさとスポーティさを両立するアイテムが揃います。

PUMA x ROSE Oversized Crew TR

価格：14,300円

PUMA x ROSE Slim Longsleeve Tee

価格：9,900円

PUMA x ROSE Relaxed Tee

価格：10,450円

個性を彩るアクセサリー

PUMA x ROSE BB CAP

PUMA x ROSE DUFFLE BAG

PUMA x ROSE MICRO GRIP BAG

「PUMA x ROSE BB CAP」（6,600円）や「DUFFLE BAG」（12,100円）、「MICRO GRIP BAG」（9,790円）など、普段使いしやすいアクセサリーもラインアップ。

モノトーンでまとめられたデザインは、どんなコーディネートにも取り入れやすく、さりげなくROSÉの感性を楽しめます。

自分らしさを纏う特別なコレクション

「PUMA x ROSÉ」コレクションは、スポーツとファッションの垣根を超え、日常をもっと自由に楽しませてくれるアイテムが満載です。

幻想的なキャンペーンビジュアルが示すように、ありのままの自分を表現できるラインナップは、まさにROSÉの等身大の魅力を映し出しています。

プーマストアやオンラインでぜひチェックして、自分だけのスタイルを纏ってみてはいかがでしょうか♪