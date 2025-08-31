「出張後の『スーツケース開封の儀』。TWGの袋を必死に掘ってフンフンしているのは、TWGが気になるんじゃなくって、その裏にパパのパンツが敷かれているからなのです」



【動画】スーツケースを開けた瞬間…パンツ探しが始まった！

そんなコメントとともに公開された30秒ほどの動画が爆笑を呼んでいます。映っているのは、愛犬「ちゃちゃ」ちゃん（4歳・女の子）です。



パパがスーツケースを床に置いた瞬間、ちゃちゃちゃんは大興奮。「早く開けて！」と言わんばかりに飛びつきます。



ようやくケースが開くと、迷わず中にイン！



そして紅茶ブランド『TWG（ティーダブリュージー）』の黄色い袋を狙ってホリホリし始めました。実はこの袋の下には、パパのパンツが…。動画を見ながら「掘り起こしてしまうのでは」とドキドキしますが、夢中で捜索を続けるちゃちゃちゃんの姿で映像は終了しました。



この投稿が拡散されると「警察犬みたい」といったユニークなコメントが続出。一体なぜこんな行動をするのでしょうか。飼い主のXユーザー・ちゃちゃさん（@chacha210309）に詳しくお話を伺いました。



出張帰りに繰り広げられる恒例イベント

ーー撮影時の状況を教えてください。



「出張から帰ってきてスーツケースを開けると、大喜びで中に入って色々と物色していました。出張から帰ってきた時は毎度こんな感じでパンツか靴下を探します。毎度、出張後の様子を投稿しているんです。ちゃちゃはパパのパンツが大好きで、よく洗濯カゴを物色してパンツを盗みます」



ーーこの光景を見た感想は？



「毎度のことながら『かわいいなあ』と思って見てます。パパも同様にニコニコして見てました」



ーーこのあと、どうなったか教えてください。



「このあとはパンツをゲットして、ベッドに運んで遊んでいました」



ーーちゃちゃちゃんは、ふだんどのような様子ですか。



「パパは遊び相手、私にはママです。遊びたいときはお気に入りのおもちゃをよくパパの目の前に持って行きますし、寝る時は私の足元に潜りにきます」



ちゃちゃちゃんの豪快な“パンツ愛”に、リプ欄も爆笑に包まれました。



「くんくんっ！」

「It's so cute！（とてもかわいいね）」

「警察犬になれるよ！！！」

「◯◯探知犬みたいですね」

「やっぱダックス良いよね」

「尻尾ブンブンでかわいい…」

「パパさんのパンツ、匂いでわかっちゃうのかな？」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）